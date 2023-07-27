Restaurante italiano do ES lança festival de risotos de inverno

Neste mês de julho, o restaurante Rancho Beliskão completa 49 anos de atividade. Para comemorar, a casa acaba de inaugurar uma nova adega com mais de 700 rótulos, entre nacionais e importados. O preço das garrafas varia entre R$ 69,90 e R$ 800, e há vinhos de países como Eslovênia, Georgia e Romênia, além de origens tradicionais como França, Chile e Portugal. Para o aniversário foi lançada ainda uma linha de cervejas exclusivas do Beliskão em parceria com a Bravo Beer, de Juiz de Fora (MG). Os estilos disponíveis são Pilsen, American Pale Ale e Red Ale. O restaurante fica na Rua José Celso Cláudio, 134, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3337-0800.

