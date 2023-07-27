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Pitadas

Restaurante italiano do ES lança festival de risotos de inverno

Menu especial do Oriundi foi criado pelos chefs Juarez Campos e Pedro Kucht. Veja também: aniversários da Piazza Giardino e do Rancho Beliskão
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 27 de Julho de 2023 às 14:28

Risoto de pescoço de peru e quiabo com ovo frito do Oriundi, em Vitória
Risoto de pescoço de peru e quiabo a cavalo é destaque no festival  Crédito: Marcelle Louback
Prestes a completar 30 anos, o restaurante Oriundi lança na sexta-feira (28) mais uma edição de seu Festival de Risotos de Inverno, com um menu especial à la carte assinado pelos chefs Juarez CamposPedro Kucht
Com uma opção de entrada, quatro de risoto e uma de sobremesa, todas inéditas, a carta do festival fica disponível até 3 de setembro, tanto no almoço (todos os dias, das 11h30 às 15h) como no jantar (sexta e sábado, das 19h às 23h).
Risoto de camarão, lula, açafrão e ervilha do Oriundi, em Vitória
Risoto de camarão, lula, açafrão e ervilha faz parte do menu Crédito: Marcelle Louback
Destaque para os risotos de pescoço de peru com quiabo e ovo estrelado (R$ 88,50, individual) e de ossobuco, cogumelos e gremolata de laranja (R$ 94,50, individual). A sobremesa é o Aranchurros, bolinho de arroz doce crocante com doce de leite e canela (R$ 30). 
O Oriundi fica na Rua Elias Tomasi Sobrinho, 130, Santa Lúcia, Vitória. Mais informações: (27) 3376-4462 e @restaurante.oriundi. 
Aranchurros do festival de risotos de inverno do Oriundi, em Vitória
Aranchurros é a sobremesa do festival Crédito: Marcelle Louback

1 ANO NA PRAÇA

Charmosa praça de alimentação com food trucks no Centro de Santa Teresa, a Piazza Giardino comemora seu primeiro aniversário no sábado, 29 de julho, a partir das 18h. A festa terá música ao vivo com Nano Vianna Trio e promoções com chope grátis.
O espaço é formado por Law Burger (hambúrguer, fritas, coxinha e opções vegetarianas), Frattempo (massas, saladas e chope artesanal), La Delizie di Claudia (tapioca, crepe e pastel com caldo de cana), Café 43 (cafés especiais, doces, salgados e milkshakes) e Te Quiero Churros

Aniversário com adega nova e cervejas exclusivas

Neste mês de julho, o restaurante Rancho Beliskão completa 49 anos de atividade. Para comemorar, a casa acaba de inaugurar uma nova adega com mais de 700 rótulos, entre nacionais e importados. O preço das garrafas varia entre R$ 69,90 e R$ 800, e há vinhos de países como Eslovênia, Georgia e Romênia, além de origens tradicionais como França, Chile e Portugal. Para o aniversário foi lançada ainda uma linha de cervejas exclusivas do Beliskão em parceria com a Bravo Beer, de Juiz de Fora (MG). Os estilos disponíveis são Pilsen, American Pale Ale e Red Ale. O restaurante fica na Rua José Celso Cláudio, 134, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3337-0800.  

Atualização

02/08/2023 - 4:27
Após a publicação da coluna, os valores de alguns pratos do Festival de Risotos de Inverno do Oriundi foram alterados. As informações foram atualizadas. 

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