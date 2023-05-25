Festival de cervejas artesanais agita o fim de semana na Serra

A agenda dos cervejeiros capixabas passa a contar com mais um evento dedicado à bebida a partir deste fim de semana: é o Serra Festival - 1º Festival de Cervejas Artesanais da Serra, que acontece de 26 a 28 de maio e de 2 a 4 de junho, com entrada gratuita.
O local escolhido para a festa é a área ao lado do Parque da Cidade, na Avenida Norte Sul, na região de Laranjeiras, que receberá shows musicais, atrações gastronômicas e 12 cervejarias serranas.
O evento acontecerá nos seguintes horários: das 16h às 23h às sextas e sábados e das 14h às 22h aos domingos.
CERVEJARIAS PARTICIPANTES
PRIMEIRO FIM DE SEMANA
- Kombeer
- Ambronelli
- Wild West
- Cia Marítima
- Baumler
- Mythos
- Convento
- Mestra
- Vikings
- Garage
- Nosso Reino
- Double Beer
As cervejas serão vendidas em copos de 300ml e de 500ml, que custarão a partir de R$ 10.
Para acompanhar os chopes, estarão à venda hambúrguer, torresmo, empanadas argentinas, crepes, espetinhos, donuts, hot dog, açaí, gelato, peixe frito, feijoada e comida mexicana, entre diversas outras opções, salgadas e doces.
Pelo palco passarão cantores e bandas com repertório variado, do samba ao rock. Um dos destaques é a banda Casaca, que se apresenta na abertura do festival, às 21h de sexta (26).
Um parque de diversões estará funcionando no local com atrações para o público infantil, com cobrança de ingresso para utilizar os brinquedos. Para o domingo, dia 28, está programado um encontro de motoclubes, às 15h.
PROGRAMAÇÃO MUSICAL
PRIMEIRO FIM DE SEMANA
Sexta-feira (26/05)
Sexta-feira (26/05)
- 16h30 - Aru Dias
- 21h - Casaca
- 18h - Murilo Godoy
- 20h30 - Banda No Class
- 14h - Karaokê
- 17h - TNT
- 19h - Vintage Guys
SEGUNDO FIM DE SEMANA
Sexta-feira (2/06)
Sexta-feira (2/06)
- 16h - Suzi Martins
- 18h - Banda Us Zé
- 21h - Cadu Caruzo (cover de Cazuza)
- 16h30 - Segunda Dose
- 19h - Face Neutra
- 21h - Calibre de Rosas
- 14h - Karaokê
- 15h30 - Choppsamba
- 18h - Pele Morena
- 20h - Resenha do Cosvosk
SERRA FESTIVAL - 1º FESTIVAL DE CERVEJAS ARTESANAIS DA SERRA
Quando: de 26 a 28 de maio e de 2 a 4 de junho
Onde: na área ao lado do Parque da Cidade, na Avenida Norte Sul, região de Laranjeiras, Serra
Horários: sextas e sábados das 16h às 23h e domingos das 14h às 22h
Entrada gratuita
Realização: Associação dos Cervejeiros Artesanais em parceria com a Prefeitura da Serra e a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes).
Quando: de 26 a 28 de maio e de 2 a 4 de junho
Onde: na área ao lado do Parque da Cidade, na Avenida Norte Sul, região de Laranjeiras, Serra
Horários: sextas e sábados das 16h às 23h e domingos das 14h às 22h
Entrada gratuita
Realização: Associação dos Cervejeiros Artesanais em parceria com a Prefeitura da Serra e a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes).