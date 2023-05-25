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Entrada gratuita

Festival de cervejas artesanais agita o fim de semana na Serra

Primeira edição do Serra Festival acontece de 26 a 28 de maio e de 2 a 4 de junho, ao lado do Parque da Cidade, com shows de Casaca e Pele Morena
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 06:00

A agenda dos cervejeiros capixabas passa a contar com mais um evento dedicado à bebida a partir deste fim de semana: é o Serra Festival - 1º Festival de Cervejas Artesanais da Serra, que acontece de 26 a 28 de maio e de 2 a 4 de junho, com entrada gratuita.
O local escolhido para a festa é a área ao lado do Parque da Cidade, na Avenida Norte Sul, na região de Laranjeiras, que receberá shows musicais, atrações gastronômicas e 12 cervejarias serranas. 
O evento acontecerá nos seguintes horários: das 16h às 23h às sextas e sábados e das 14h às 22h aos domingos. 

CERVEJARIAS PARTICIPANTES

PRIMEIRO FIM DE SEMANA
  • Kombeer
  • Ambronelli
  • Wild West
  • Cia Marítima
  • Baumler
  • Mythos
SEGUNDO FIM DE SEMANA
  • Convento
  • Mestra
  • Vikings
  • Garage
  • Nosso Reino
  • Double Beer
As cervejas serão vendidas em copos de 300ml e de 500ml, que custarão a partir de R$ 10. 
Chope da cervejaria Incrível, em Bicanga, Serra
Festival vai reunir 12 cervejarias artesanais da Serra Crédito: Cervejaria Incrível/Divulgação
Para acompanhar os chopes, estarão à venda hambúrguer, torresmo, empanadas argentinas, crepes, espetinhos, donuts, hot dog, açaí, gelato, peixe frito, feijoada e comida mexicana, entre diversas outras opções, salgadas e doces. 
Pelo palco passarão cantores e bandas com repertório variado, do samba ao rock. Um dos destaques é a banda Casaca, que se apresenta na abertura do festival, às 21h de sexta (26).
Um parque de diversões estará funcionando no local com atrações para o público infantil, com cobrança de ingresso para utilizar os brinquedos. Para o domingo, dia 28, está programado um encontro de motoclubes, às 15h. 

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

PRIMEIRO FIM DE SEMANA 
Sexta-feira (26/05)
  • 16h30 - Aru Dias
  • 21h - Casaca
Sábado (27/05)
  • 18h - Murilo Godoy
  • 20h30 - Banda No Class
Domingo (28/05)
  • 14h - Karaokê
  • 17h - TNT
  • 19h - Vintage Guys
Grupo Pele Morena
Pele Morena se apresenta no último dia do festival Crédito: Pele Morena/Divulgação
SEGUNDO FIM DE SEMANA
Sexta-feira (2/06)
  • 16h - Suzi Martins
  • 18h - Banda Us Zé
  • 21h - Cadu Caruzo (cover de Cazuza)
Sábado (3/06)
  • 16h30 - Segunda Dose
  • 19h - Face Neutra
  • 21h - Calibre de Rosas
Domingo (4/06)
  • 14h - Karaokê
  • 15h30 - Choppsamba
  • 18h - Pele Morena
  • 20h - Resenha do Cosvosk
SERRA FESTIVAL - 1º FESTIVAL DE CERVEJAS ARTESANAIS DA SERRA
Quando: de 26 a 28 de maio e de 2 a 4 de junho
Onde: na área ao lado do Parque da Cidade, na Avenida Norte Sul, região de Laranjeiras, Serra
Horários: sextas e sábados das 16h às 23h e domingos das 14h às 22h
Entrada gratuita
Realização: Associação dos Cervejeiros Artesanais em parceria com a Prefeitura da Serra e a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes).

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