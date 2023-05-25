Festival de cervejas artesanais agita o fim de semana na Serra

de 26 a 28 de maio e de 2 a 4 de junho

na área ao lado do Parque da Cidade, na Avenida Norte Sul, região de Laranjeiras, Serra

sextas e sábados das 16h às 23h e domingos das 14h às 22h

Associação dos Cervejeiros Artesanais em parceria com a Prefeitura da Serra e a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes).