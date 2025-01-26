Fácil de fazer, rabanada com calda de vinho é dica para o domingo

Doce de origem portuguesa feito com fatias de pão dormido, a rabanada é irresistível em qualquer época do ano - embora seja um dos doces mais tradicionais da ceia de Natal.
Para quem quer inovar na sobremesa do fim de semana, uma dica do HZ é a rabanada de pão português com calda de vinho do Porto, servida com uma bola de sorvete de creme.
Curtiu a ideia? Então, acompanhe as instruções de preparo a seguir.
Rabanada portuguesa com calda de vinho
Rendimento: 5 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
Rabanada
- 1 pão português cortado em fatias fartas
- 1 litro de leite integral
- 6 ovos inteiros
- Raspas de 2 limões
- 1 kg de açúcar
- 50g de canela em pau
- 2 litros de água
- 200g de mel
- 200ml de vinho (de preferência vinho do porto)
Modo de preparo:
- Rabanada - Molhe as rodelas de pão no leite com as raspas de limão, depois passe nos ovos batidos. Frite em óleo em temperatura média.
- Calda - Em uma panela, coloque o açúcar, a água e a canela, deixando ferver até chegar ao ponto de fio. Espere esfriar, acrescente o mel e o vinho e mexa até ficar homogêneo.
- Montagem - Despeje a calda sobre as rabanadas. Para finalizar, sirva com uma bola de sorvete de creme.
Fonte: chef Olivardo Saqui, do restaurante Quinta do Olivardo (São Roque/SP). Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.