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Fácil de fazer, rabanada com calda de vinho é dica para o domingo

Receita do doce de origem portuguesa surge em versão com vinho do Porto e sorvete de creme para acompanhar
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 26 de Janeiro de 2025 às 04:00

Rabanada portuguesa com calda de vinho e sorvete de creme
Rabanada com calda de vinho e sorvete: sobremesa para o fim de semana Crédito: Lorenzo Fabri
Doce de origem portuguesa feito com fatias de pão dormido, a rabanada é irresistível em qualquer época do ano - embora seja um dos doces mais tradicionais da ceia de Natal. 
Para quem quer inovar na sobremesa do fim de semana, uma dica do HZ é a rabanada de pão português com calda de vinho do Porto, servida com uma bola de sorvete de creme.
Curtiu a ideia? Então, acompanhe as instruções de preparo a seguir.  

Rabanada portuguesa com calda de vinho 

Rendimento: 5 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
Rabanada
  • 1 pão português cortado em fatias fartas
  • 1 litro de leite integral
  • 6 ovos inteiros
  • Raspas de 2 limões
Calda
  • 1 kg de açúcar
  • 50g de canela em pau
  • 2 litros de água
  • 200g de mel
  • 200ml de vinho (de preferência vinho do porto)
Modo de preparo:
  • Rabanada - Molhe as rodelas de pão no leite com as raspas de limão, depois passe nos ovos batidos. Frite em óleo em temperatura média. 
  • Calda - Em uma panela, coloque o açúcar, a água e a canela, deixando ferver até chegar ao ponto de fio. Espere esfriar, acrescente o mel e o vinho e mexa até ficar homogêneo.
  • Montagem - Despeje a calda sobre as rabanadas. Para finalizar, sirva com uma bola de sorvete de creme. 
Fonte: chef Olivardo Saqui, do restaurante Quinta do Olivardo (São Roque/SP). Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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