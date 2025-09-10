Dia do Brigadeiro: veja receita de versão com queijo e goiabada

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 15:33
Romeu e Julieta, a clássica combinação de queijo com goiabada, também tem sua versão brigadeiro. E o docinho de festa de aniversário mais famoso do Brasil tem uma data em sua homenagem, 10 de setembro. Para comemorá-la nesta quarta-feira, HZ traz uma receita fácil e irresistível: brigadeiro de queijo parmesão com goiabada.
A preparação dura em média 40 minutos, e a lista de ingredientes rende 20 unidades. Veja abaixo como fazer, com as instruções passo a passo, e aproveite o Dia do Brigadeiro!
Ingredientes:
Modo de preparo:
Fonte: Receitas Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta