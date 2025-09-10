Editorias do Site
Dia do Brigadeiro: veja receita de versão com queijo e goiabada

O famoso docinho tem uma data em sua homenagem, 10 de setembro, e HZ comemora com uma releitura irresistível de Romeu e Julieta

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 15:33

Brigadeiro-de-queijo-com-goiabada
Brigadeiro de queijo com goiabada é dica do HZ para adoçar o dia Crédito: Nestlé/Acervo

Romeu e Julieta, a clássica combinação de queijo com goiabada, também tem sua versão brigadeiro. E o docinho de festa de aniversário mais famoso do Brasil tem uma data em sua homenagem, 10 de setembro. Para comemorá-la nesta quarta-feira, HZ traz uma receita fácil e irresistível: brigadeiro de queijo parmesão com goiabada.    

A preparação dura em média 40 minutos, e a lista de ingredientes rende 20 unidades. Veja abaixo como fazer, com as instruções passo a passo, e aproveite o Dia do Brigadeiro!  

Brigadeiro de queijo com goiabada

Ingredientes:

  • 1 lata de leite condensado
  • Meia lata de creme de leite
  • 50g de chocolate branco em barra
  • 50g de queijo parmesão ralado
  • 100g de goiabada picada
  • Açúcar cristal para enrolar

Modo de preparo:

  1. Em uma panela, adicione o leite condensado, o creme de leite, o chocolate branco picado e o queijo parmesão ralado. Misture bem até que todos os ingredientes estejam completamente incorporados.
  2. Leve a panela ao fogo baixo, mexendo sempre para evitar que o brigadeiro grude no fundo da panela. Continue mexendo até que a mistura comece a se soltar do fundo da panela, atingindo o ponto de brigadeiro.
  3. Despeje o brigadeiro em um prato untado com manteiga e deixe esfriar completamente.
  4. Unte as mãos com um pouco de manteiga e faça pequenas bolinhas com o brigadeiro. Passe cada bolinha no açúcar cristal até que estejam completamente cobertas.
  5. Use um bico de confeitar para decorar o topo de cada brigadeiro com uma pequena quantidade de goiabada.

Fonte: Receitas Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

