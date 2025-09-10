Para adoçar

Dia do Brigadeiro: veja receita de versão com queijo e goiabada

O famoso docinho tem uma data em sua homenagem, 10 de setembro, e HZ comemora com uma releitura irresistível de Romeu e Julieta

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 15:33

Brigadeiro de queijo com goiabada é dica do HZ para adoçar o dia Crédito: Nestlé/Acervo

Romeu e Julieta, a clássica combinação de queijo com goiabada, também tem sua versão brigadeiro. E o docinho de festa de aniversário mais famoso do Brasil tem uma data em sua homenagem, 10 de setembro. Para comemorá-la nesta quarta-feira, HZ traz uma receita fácil e irresistível: brigadeiro de queijo parmesão com goiabada.

A preparação dura em média 40 minutos, e a lista de ingredientes rende 20 unidades. Veja abaixo como fazer, com as instruções passo a passo, e aproveite o Dia do Brigadeiro!

Brigadeiro de queijo com goiabada

Ingredientes:

1 lata de leite condensado

Meia lata de creme de leite



50g de chocolate branco em barra



50g de queijo parmesão ralado



100g de goiabada picada



Açúcar cristal para enrolar

Modo de preparo:

Em uma panela, adicione o leite condensado, o creme de leite, o chocolate branco picado e o queijo parmesão ralado. Misture bem até que todos os ingredientes estejam completamente incorporados. Leve a panela ao fogo baixo, mexendo sempre para evitar que o brigadeiro grude no fundo da panela. Continue mexendo até que a mistura comece a se soltar do fundo da panela, atingindo o ponto de brigadeiro.

Despeje o brigadeiro em um prato untado com manteiga e deixe esfriar completamente.

Unte as mãos com um pouco de manteiga e faça pequenas bolinhas com o brigadeiro. Passe cada bolinha no açúcar cristal até que estejam completamente cobertas.

Use um bico de confeitar para decorar o topo de cada brigadeiro com uma pequena quantidade de goiabada.



Fonte: Receitas Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

