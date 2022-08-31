Dia do Bacon: veja receita de polpetone feito com o ingrediente

Polpetone de bacon vai bem com uma boa massa Crédito: Divino Fogão/Divulgação

No Brasil, o Dia do Bacon tem sido comemorado em 31 de agosto. A data que celebra um dos alimentos mais desejados do mundo foi criada nos anos 2000, na cidade de Craig, em Massachusetts, EUA.

Os americanos comemoram o Dia do Bacon no sábado que antecede o Labour Day, o feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos, que cai na primeira segunda-feira de setembro.

Ficou um pouco confuso com a data? Não tem importância. O que vale é comemorar sempre que der vontade de comer uma comidinha gostosa com o sabor defumado inconfundível do embutido. E aqui vai uma receita de polpetone de bacon simplesmente imperdível.

POLPETONE DE BACON RECHEADO COM QUEIJO

INGREDIENTES:

240g de carne moída



80g de farinha de rosca



100g de bacon moído



3 gemas



50g de cebola picada



5g de alho triturado



10g de hortelã picada



10g de salsinha picada



10 gotas de molho de pimenta



300g de bacon em tiras



100g de queijo muçarela



80g de farinha de rosca para empanar

MODO DE PREPARO:

Em uma tigela, coloque a carne moída, o bacon moído, a farinha de rosca, a cebola, o alho, a hortelã, a salsinha, o molho de pimenta e misture bem. Em seguida, pegue cerca de 30g da mistura, coloque um pouco de muçarela dentro e faça uma bolinha como se fosse almôndega. Repita o processo. Passe as bolinhas na farinha de rosca e depois enrole cada uma delas em tiras de bacon. Depois disso, leve para fritar em fogo médio para dourar o bacon e cozinhar a massa, tomando cuidado para não estourar. Caso prefira, asse em forno médio aquecido em 180ºC por 20 minutos.