Dia do Bacon: veja receita de polpetone feito com o ingrediente

No Brasil, o Dia do Bacon tem sido comemorado em 31 de agosto. A data que celebra um dos alimentos mais desejados do mundo foi criada nos anos 2000, na cidade de Craig, em Massachusetts, EUA.
Os americanos comemoram o Dia do Bacon no sábado que antecede o Labour Day, o feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos, que cai na primeira segunda-feira de setembro.
Ficou um pouco confuso com a data? Não tem importância. O que vale é comemorar sempre que der vontade de comer uma comidinha gostosa com o sabor defumado inconfundível do embutido. E aqui vai uma receita de polpetone de bacon simplesmente imperdível.
POLPETONE DE BACON RECHEADO COM QUEIJO
INGREDIENTES:
- 240g de carne moída
- 80g de farinha de rosca
- 100g de bacon moído
- 3 gemas
- 50g de cebola picada
- 5g de alho triturado
- 10g de hortelã picada
- 10g de salsinha picada
- 10 gotas de molho de pimenta
- 300g de bacon em tiras
- 100g de queijo muçarela
- 80g de farinha de rosca para empanar
MODO DE PREPARO:
- Em uma tigela, coloque a carne moída, o bacon moído, a farinha de rosca, a cebola, o alho, a hortelã, a salsinha, o molho de pimenta e misture bem.
- Em seguida, pegue cerca de 30g da mistura, coloque um pouco de muçarela dentro e faça uma bolinha como se fosse almôndega. Repita o processo.
- Passe as bolinhas na farinha de rosca e depois enrole cada uma delas em tiras de bacon.
- Depois disso, leve para fritar em fogo médio para dourar o bacon e cozinhar a massa, tomando cuidado para não estourar.
- Caso prefira, asse em forno médio aquecido em 180ºC por 20 minutos.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.