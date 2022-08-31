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Dia do Bacon: veja receita de polpetone feito com o ingrediente

O polpetone de bacon é recheado e gratinado com queijo. Para a massa, você vai precisar de carne moída, ovos e bastante tempero
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 31 de Agosto de 2022 às 16:25

Polpetone de bacon gratinado com queijo
Polpetone de bacon vai bem com uma boa massa Crédito: Divino Fogão/Divulgação
No Brasil, o Dia do Bacon tem sido comemorado em 31 de agosto. A data que celebra um dos alimentos mais desejados do mundo foi criada nos anos 2000, na cidade de Craig, em Massachusetts, EUA.
Os americanos comemoram o Dia do Bacon no sábado que antecede o Labour Day, o feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos, que cai na primeira segunda-feira de setembro.
Ficou um pouco confuso com a data? Não tem importância. O que vale é comemorar sempre que der vontade de comer uma comidinha gostosa com o sabor defumado inconfundível do embutido. E aqui vai uma receita de polpetone de bacon simplesmente imperdível. 

POLPETONE DE BACON RECHEADO COM QUEIJO

INGREDIENTES:
  • 240g de carne moída
  • 80g de farinha de rosca
  • 100g de bacon moído
  • 3 gemas
  • 50g de cebola picada
  • 5g de alho triturado
  • 10g de hortelã picada
  • 10g de salsinha picada
  • 10 gotas de molho de pimenta
  • 300g de bacon em tiras
  • 100g de queijo muçarela
  • 80g de farinha de rosca para empanar
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma tigela, coloque a carne moída, o bacon moído, a farinha de rosca, a cebola, o alho, a hortelã, a salsinha, o molho de pimenta e misture bem. 
  2. Em seguida, pegue cerca de 30g da mistura, coloque um pouco de muçarela dentro e faça uma bolinha como se fosse almôndega. Repita o processo.
  3. Passe as bolinhas na farinha de rosca e depois enrole cada uma delas em tiras de bacon. 
  4. Depois disso, leve para fritar em fogo médio para dourar o bacon e cozinhar a massa, tomando cuidado para não estourar. 
  5. Caso prefira, asse em forno médio aquecido em 180ºC por 20 minutos.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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