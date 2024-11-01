De salada a pavê: 4 receitas para o Dia Mundial do Veganismo

O Dia Mundial do Veganismo, comemorado em 1º de novembro, é um ato contra o consumo de produtos de origem animal. A data foi criada em 1994 para celebrar o aniversário de 50 anos da The Vegan Society, grupo fundado por vegetarianos, e serve de inspiração para quatro receitas práticas e nutritivas, feitas 100% com ingredientes vegetais.

Confira abaixo o passo a passo para preparar hambúrguer e salada crocante de grão-de-bico, sopa cremosa de ervilha e, de sobremesa, pavê com creme de amendoim.

HAMBÚRGUER DE GRÃO-DE-BICO*

Ingredientes:

1 sachê de grão-de-bico em conserva (170 g)

1 dente de alho



½ cebola



3 colheres (sopa) de farelo de aveia



Sal, pimenta-do-reino e páprica



Salsinha e limão a gosto

Hambúrguer de grão de bico Crédito: Fugini

Modo de preparo:

O grande truque dessa receita é utilizar um sachê de grão-de-bico em conserva, pois o ingrediente já vem cozido e facilita muito a preparação. Coloque os grãos no liquidificador ou no processador junto com a cebola, o alho e os temperos e bata bem até formar uma pasta. Depois, acrescente o farelo de aveia, misture bem e deixe na geladeira por 30 minutos. Feito isso, unte as mãos com óleo de coco ou um pouco de água e molde a massa no formato de hambúrguer. Dá para fritar ou assar cada hambúrguer e, se preferir, congelá-los.

Para servi-los, utilize o pão, a salada e os demais acompanhamentos ou condimentos de sua preferência.



SOPA DE ERVILHA CREMOSA*

Ingredientes:

1 lata de ervilha crocante (170g)

1 cebola picada



2 dentes de alho picados



1 fio de azeite

300ml de água



Sal, pimenta-do-reino e coentro ou hortelã a gosto

Sopa de ervilha cremosa Crédito: Fugini

Modo de preparo:

Coloque um pouco de azeite em uma panela, leve para o fogo médio e refogue o alho e a cebola. Em seguida, acrescente a ervilha, o sal e a pimenta-do-reino. Por último, coloque a água, deixe ferver e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo e espere amornar antes de transferir para o liquidificador. Bata bem até formar uma sopa de consistência cremosa. Sirva a sopa ainda morna, com algumas gotinhas de limão e azeite. Ela fica muito saborosa e também pode ser consumida fria nos dias de calor.

SALADA DE GRÃO-DE-BICO CROCANTE*

Ingredientes:

1 sachê de grão-de-bico em conserva (170 g) 1 tomate picado

1 pepino picado

1 cebola roxa picada

Azeitonas pretas ou uvas passas a gosto

Sal, suco de limão, pimenta-do-reino e coentro picado a gosto



Salada de grão-de-bico crocante Crédito: Fugini

Modo de preparo:

Em uma vasilha, adicione o grão-de-bico em conserva (que já vem cozido e facilita bastante o preparo), o tomate, o pepino e a cebola. Se preferir, acrescente azeitonas pretas ou uvas passas. Tempere tudo com sal, suco de limão, pimenta-do-reino e coentro picado a gosto.

Deixe por aproximadamente 30 minutos na geladeira para que fique ainda mais saboroso e todos os ingredientes absorvam o tempero. Sirva em seguida.

PAVÊ VEGANO COM CREME DE AMENDOIM*

Ingredientes:

3 xícaras (chá) de leite de coco ¼ xícara (chá) de açúcar mascavo

3 colheres (sopa) de amido de milho

3 colheres (sopa) de creme de amendoim

1 pacote de bolacha de maisena vegana

Pavê vegano com creme de amendoim Crédito: Fugini

Modo de preparo:

Misture as três colheres de amido de milho com um pouco de leite de coco e leve à panela com o restante do leite de coco e o açúcar mascavo. Quando começar a engrossar, desligue o fogo e adicione as três colheres de creme de amendoim. Em uma travessa, intercale as bolachas de maisena com o creme, finalizando com ele e algumas bolachas picadas por cima. Deixe esfriar e coloque na geladeira por cerca de três horas. Sirva em seguida.

