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1º de novembro

De salada a pavê: 4 receitas para o Dia Mundial do Veganismo

Data serve de inspiração para uma lista de preparações práticas e nutritivas, livres de qualquer ingrediente de origem animal
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 06:00

O Dia Mundial do Veganismo, comemorado em 1º de novembro, é um ato contra o consumo de produtos de origem animal. A data foi criada em 1994 para celebrar o aniversário de 50 anos da The Vegan Society, grupo fundado por vegetarianos, e serve de inspiração para quatro receitas práticas e nutritivas, feitas 100% com ingredientes vegetais.
Confira abaixo o passo a passo para preparar hambúrguer e salada crocante de grão-de-bico, sopa cremosa de ervilha e, de sobremesa, pavê com creme de amendoim. 

HAMBÚRGUER DE GRÃO-DE-BICO*

Ingredientes: 

  • 1 sachê de grão-de-bico em conserva (170 g)
  • 1 dente de alho
  • ½ cebola
  • 3 colheres (sopa) de farelo de aveia
  • Sal, pimenta-do-reino e páprica
  • Salsinha e limão a gosto
Hambúrguer de grão de bico
Hambúrguer de grão de bico Crédito: Fugini

Modo de preparo: 

  1. O grande truque dessa receita é utilizar um sachê de grão-de-bico em conserva, pois o ingrediente já vem cozido e facilita muito a preparação. 
  2. Coloque os grãos no liquidificador ou no processador junto com a cebola, o alho e os temperos e bata bem até formar uma pasta.
  3. Depois, acrescente o farelo de aveia, misture bem e deixe na geladeira por 30 minutos. Feito isso, unte as mãos com óleo de coco ou um pouco de água e molde a massa no formato de hambúrguer. 
  4. Dá para fritar ou assar cada hambúrguer e, se preferir, congelá-los.
  5. Para servi-los, utilize o pão, a salada e os demais acompanhamentos ou condimentos de sua preferência.

SOPA DE ERVILHA CREMOSA*

Ingredientes: 

  • 1 lata de ervilha crocante (170g)
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 fio de azeite
  • 300ml de água
  • Sal, pimenta-do-reino e coentro ou hortelã a gosto
Sopa de ervilha cremosa
Sopa de ervilha cremosa Crédito: Fugini

Modo de preparo:

  1. Coloque um pouco de azeite em uma panela, leve para o fogo médio e refogue o alho e a cebola. 
  2. Em seguida, acrescente a ervilha, o sal e a pimenta-do-reino. 
  3. Por último, coloque a água, deixe ferver e cozinhe por 10 minutos.
  4. Desligue o fogo e espere amornar antes de transferir para o liquidificador. 
  5. Bata bem até formar uma sopa de consistência cremosa. 
  6. Sirva a sopa ainda morna, com algumas gotinhas de limão e azeite. Ela fica muito saborosa e também pode ser consumida fria nos dias de calor.

SALADA DE GRÃO-DE-BICO CROCANTE*

Ingredientes: 

  1. 1 sachê de grão-de-bico em conserva (170 g)
  2. 1 tomate picado
  3. 1 pepino picado
  4. 1 cebola roxa picada
  5. Azeitonas pretas ou uvas passas a gosto
  6. Sal, suco de limão, pimenta-do-reino e coentro picado a gosto
Salada de grão-de-bico crocante
Salada de grão-de-bico crocante Crédito: Fugini

Modo de preparo: 

Em uma vasilha, adicione o grão-de-bico em conserva (que já vem cozido e facilita bastante o preparo), o tomate, o pepino e a cebola. Se preferir, acrescente azeitonas pretas ou uvas passas. Tempere tudo com sal, suco de limão, pimenta-do-reino e coentro picado a gosto.
Deixe por aproximadamente 30 minutos na geladeira para que fique ainda mais saboroso e todos os ingredientes absorvam o tempero. Sirva em seguida. 

PAVÊ VEGANO COM CREME DE AMENDOIM*

Ingredientes: 

  1. 3 xícaras (chá) de leite de coco
  2. ¼ xícara (chá) de açúcar mascavo
  3. 3 colheres (sopa) de amido de milho
  4. 3 colheres (sopa) de creme de amendoim 
  5. 1 pacote de bolacha de maisena vegana
Pavê vegano com creme de amendoim
Pavê vegano com creme de amendoim Crédito: Fugini

Modo de preparo: 

  1. Misture as três colheres de amido de milho com um pouco de leite de coco e leve à panela com o restante do leite de coco e o açúcar mascavo. 
  2. Quando começar a engrossar, desligue o fogo e adicione as três colheres de creme de amendoim.
  3. Em uma travessa, intercale as bolachas de maisena com o creme, finalizando com ele e algumas bolachas picadas por cima.
  4.  Deixe esfriar e coloque na geladeira por cerca de três horas. Sirva em seguida. 
Fonte das receitas*: Fugini. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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