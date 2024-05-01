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Cozinha caseira

De lasanha a espetinho: 5 receitas saborosas para o feriado

Aproveite a folga no Dia do Trabalhador para preparar pratos simples e cheios de sabor
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 01 de Maio de 2024 às 16:02

Imagem Edicase Brasil
Lasanha de berinjela  Crédito: Dorothy Puray-Isidro | Shutterstock
Quando chega um feriado, especialmente o Dia do Trabalhador, merecemos realmente relaxar e aproveitar um tempo de qualidade, preferencialmente acompanhado de uma boa refeição.
Pensando nisso, confira cinco receitas que são a combinação perfeita de praticidade e sabor para não precisar passar horas na cozinha, mas ainda assim impressionar quem for saboreá-las com você.

LASANHA DE BERINJELA

Ingredientes:

  • 2 berinjelas grandes fatiadas
  • 300 g de carne moída
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 300 g de molho de tomate
  • 200 g de queijo muçarela fatiado
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e frite as fatias de berinjela até dourarem. Reserve. Depois, na mesma frigideira, refogue a cebola e o alho. Adicione a carne moída e cozinhe até perder a cor avermelhada. Adicione o molho de tomate e tempere com sal e pimenta-do-reino.
Monte a lasanha alternando camadas de berinjela e carne moída. Finalize com uma camada de queijo muçarela e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos.

ARROZ DE FORNO COLORIDO

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de arroz cozido
  • 1 xícara de chá de peito de frango cozido e desfiado
  • 1/2 xícara de chá de milho-verde
  • 1/2 xícara de chá de ervilha
  • 1 cenoura ralada
  • 1/2 xícara de chá de azeitona picada
  • 200 g de queijo muçarela ralado
  • 200 g de requeijão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 ovos batidos
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado para polvilhar
  • Azeite para untar

Modo de preparo:

Em uma tigela grande, misture o arroz , o frango, o milho-verde, a ervilha, a cenoura, as azeitonas e a muçarela. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione os ovos batidos, o leite e o requeijão. Misture bem.
Depois, transfira para uma forma refratária untada com azeite. Polvilhe com queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos ou até dourar.

ESPETINHOS DE LEGUMES COM MOLHO DE IOGURTE

Ingredientes:

  • 1 abobrinha cortada em cubos
  • 1 berinjela cortada em cubos
  • 1 pimentão vermelho cortado em pedaços
  • 1 pimentão amarelo cortado em pedaços
  • 1 cebola cortada em pedaços
  • Sal, pimenta-do-reino moída e ervas finas a gosto
  • Azeite para regar
  • 200 g de iogurte natural
  • 1 dente de alho amassado
  • Suco de 1/2 limão

Modo de preparo:

Coloque os legumes alternadamente em espetinhos de madeira. Tempere com sal, pimenta-do-reino, ervas e azeite. Grelhe em uma frigideira em fogo médio até que estejam bem cozidos.
Para o molho, misture o iogurte , o alho, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino em um recipiente. Sirva os espetinhos acompanhados do molho de iogurte.
Imagem Edicase Brasil
Frango ao molho de laranja  Crédito: Alexander Prokopenko | Shutterstock

FRANGO AO MOLHO DE LARANJA

Ingredientes:

  • 4 peitos de frango cortado em cubos
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Suco de 3 laranjas
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1 colher de sopa de mostarda
  • 1 dente de alho picado
  • 2 colheres de sopa de azeite

Modo de preparo:

Tempere o frango com sal e pimenta-do-reino em um recipiente. Em uma panela, aqueça o azeite a fogo médio e doure os peitos de frango. Depois, misture o suco de laranja, o mel, a mostarda e o alho em uma tigela.
Despeje essa mistura sobre o frango e cozinhe em fogo baixo com a panela tampada por cerca de 20 minutos. Sirva o frango regado com o molho. Dica : sirva com arroz.

PEIXE ASSADO COM BATATAS

Ingredientes:

  • 4 filés de tilápia
  • 4 batatas cortadas em rodelas
  • Suco e raspas de 1 limão
  • 2 dentes de alho picados
  • Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e alecrim a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, tempere os filés de peixe com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Em uma assadeira, faça uma cama com as rodelas de batata. Coloque os filés de peixe por cima e regue com azeite.
Polvilhe com raspas de limão e com o alecrim. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos ou até as batatas estarem cozidas e o peixe, dourado.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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