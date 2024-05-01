De lasanha a espetinho: 5 receitas saborosas para o feriado

Quando chega um feriado, especialmente o Dia do Trabalhador, merecemos realmente relaxar e aproveitar um tempo de qualidade, preferencialmente acompanhado de uma boa refeição.
Pensando nisso, confira cinco receitas que são a combinação perfeita de praticidade e sabor para não precisar passar horas na cozinha, mas ainda assim impressionar quem for saboreá-las com você.
LASANHA DE BERINJELA
Ingredientes:
- 2 berinjelas grandes fatiadas
- 300 g de carne moída
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 300 g de molho de tomate
- 200 g de queijo muçarela fatiado
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e frite as fatias de berinjela até dourarem. Reserve. Depois, na mesma frigideira, refogue a cebola e o alho. Adicione a carne moída e cozinhe até perder a cor avermelhada. Adicione o molho de tomate e tempere com sal e pimenta-do-reino.
Monte a lasanha alternando camadas de berinjela e carne moída. Finalize com uma camada de queijo muçarela e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos.
ARROZ DE FORNO COLORIDO
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de arroz cozido
- 1 xícara de chá de peito de frango cozido e desfiado
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 1/2 xícara de chá de ervilha
- 1 cenoura ralada
- 1/2 xícara de chá de azeitona picada
- 200 g de queijo muçarela ralado
- 200 g de requeijão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 ovos batidos
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado para polvilhar
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Em uma tigela grande, misture o arroz , o frango, o milho-verde, a ervilha, a cenoura, as azeitonas e a muçarela. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione os ovos batidos, o leite e o requeijão. Misture bem.
Depois, transfira para uma forma refratária untada com azeite. Polvilhe com queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos ou até dourar.
ESPETINHOS DE LEGUMES COM MOLHO DE IOGURTE
Ingredientes:
- 1 abobrinha cortada em cubos
- 1 berinjela cortada em cubos
- 1 pimentão vermelho cortado em pedaços
- 1 pimentão amarelo cortado em pedaços
- 1 cebola cortada em pedaços
- Sal, pimenta-do-reino moída e ervas finas a gosto
- Azeite para regar
- 200 g de iogurte natural
- 1 dente de alho amassado
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo:
Coloque os legumes alternadamente em espetinhos de madeira. Tempere com sal, pimenta-do-reino, ervas e azeite. Grelhe em uma frigideira em fogo médio até que estejam bem cozidos.
Para o molho, misture o iogurte , o alho, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino em um recipiente. Sirva os espetinhos acompanhados do molho de iogurte.
FRANGO AO MOLHO DE LARANJA
Ingredientes:
- 4 peitos de frango cortado em cubos
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Suco de 3 laranjas
- 1 colher de sopa de mel
- 1 colher de sopa de mostarda
- 1 dente de alho picado
- 2 colheres de sopa de azeite
Modo de preparo:
Tempere o frango com sal e pimenta-do-reino em um recipiente. Em uma panela, aqueça o azeite a fogo médio e doure os peitos de frango. Depois, misture o suco de laranja, o mel, a mostarda e o alho em uma tigela.
Despeje essa mistura sobre o frango e cozinhe em fogo baixo com a panela tampada por cerca de 20 minutos. Sirva o frango regado com o molho. Dica : sirva com arroz.
PEIXE ASSADO COM BATATAS
Ingredientes:
- 4 filés de tilápia
- 4 batatas cortadas em rodelas
- Suco e raspas de 1 limão
- 2 dentes de alho picados
- Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e alecrim a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, tempere os filés de peixe com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Em uma assadeira, faça uma cama com as rodelas de batata. Coloque os filés de peixe por cima e regue com azeite.
Polvilhe com raspas de limão e com o alecrim. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos ou até as batatas estarem cozidas e o peixe, dourado.
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