Costelinha suína ao molho de goiabada com gergelim; veja receita

Pensando em preparar uma carne diferente para o fim de semana? Então, que tal apostar na dupla costelinha suína x goiabada e agradar a toda a família? Essa combinação é rica em nuances de sabor, com suculência garantida.
O segredo da receita, compartilhada com HZ pelo chef Elzio Caleffi, está na marinada. Além disso, as costelas são finalizadas com gergelim tostado, que arrematam toda a gostosura do molho. Confira!
COSTELINHA SUÍNA AO MOLHO DE GOIABADA
INGREDIENTES:
- Para a marinada:
- 2 peças de 2,2 kg de costela suína cortadas individualmente
- 230g de cebola picada
- 60g de coentro picado
- 60g de orégano
- 1 colher (sopa) de cominho em pó
- 480ml de vinagre de vinho tinto
- 10 dentes de alho
- Pimenta-do-reino a gosto
- 500ml de água
- Sal a gosto
- Para o molho de goiabada:
- 300g de goiabada
- 50g de extrato de tomate
- 20g de melaço de cana
- 20g de mostarda em pó
- 20g de alho amassado
- 120ml de vinho do Porto
- 1 unidade de pimenta-de-cheiro
- 1 colher (sopa) de cominho em pó
- Sal a gosto
- 100ml de suco de limão
- Pimenta-do-reino a gosto
- 250ml de água
- Para o cozimento:
- 50ml de azeite de oliva extravirgem
- Gergelim tostado (a gosto)
MODO DE PREPARO:
- Marinada: no liquidificador coloque a cebola picada, o coentro, o orégano picado, o cominho em pó, o vinagre de vinho tinto, os dentes de alho, a pimenta-do-reino moída, o sal e a água. Bata por dois minutos.
- Em uma tigela, coloque as costelinhas cortadas individualmente. Despeje a marinada sobre a carne na tigela, cubra com plástico filme e leve à geladeira por 12 horas.
- Molho de goiabada: em uma panela, coloque a goiabada, o extrato de tomate, o vinho do Porto, o melaço de cana, a mostarda em pó, o alho amassado, a pimenta de cheiro inteira, o cominho em pó, a água, o sal e tempere com pimenta-do-reino moída na hora. Cozinhe por 30 minutos.
- Deixe esfriar e finalize com o suco de limão. Misture bem. Reserve.
- Costelinhas: leve todo o conteúdo da marinada para uma panela e cozinhe em fogo médio por 40 minutos.
- Retire as costelinhas, escorra o líquido e deixe esfriar. Reserve.
- Aqueça uma panela em fogo médio, adicione o azeite e coloque as costelinhas reservadas até que fiquem douradas. Desligue o fogo e finalize com o molho de goiabada e o gergelim tostado. Sirva em seguida.
Fonte: Tramontina. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.