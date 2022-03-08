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Suculenta

Costelinha suína ao molho de goiabada com gergelim; veja receita

A dica do chef Elzio Caleffi para arrasar no preparo é caprichar no tempero e deixar a carne marinando por pelo menos 12 horas
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 08 de Março de 2022 às 02:00

Pensando em preparar uma carne diferente para o fim de semana? Então, que tal apostar na dupla costelinha suína x goiabada e agradar a toda a família? Essa combinação é rica em nuances de sabor, com suculência garantida.
O segredo da receita, compartilhada com HZ pelo chef Elzio Caleffi, está na marinada. Além disso, as costelas são finalizadas com gergelim tostado, que arrematam toda a gostosura do molho. Confira!  

COSTELINHA SUÍNA AO MOLHO DE GOIABADA

Costelinha suína com molho de goiabada
O molho de goiabada leva vinho do Porto e melado de cana  Crédito: Tramontina/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • Para a marinada:
  • 2 peças de 2,2 kg de costela suína cortadas individualmente
  • 230g de cebola picada
  • 60g de coentro picado
  • 60g de orégano 
  • 1 colher (sopa) de cominho em pó
  • 480ml de vinagre de vinho tinto
  • 10 dentes de alho
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • 500ml de água
  • Sal a gosto
  • Para o molho de goiabada:
  • 300g de goiabada
  • 50g de extrato de tomate
  • 20g de melaço de cana
  • 20g de mostarda em pó
  • 20g de alho amassado
  • 120ml de vinho do Porto
  • 1 unidade de pimenta-de-cheiro
  • 1 colher (sopa) de cominho em pó
  • Sal a gosto
  • 100ml de suco de limão
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • 250ml de água
  • Para o cozimento:
  • 50ml de azeite de oliva extravirgem
  • Gergelim tostado (a gosto)
MODO DE PREPARO:
  1. Marinada: no liquidificador coloque a cebola picada, o coentro, o orégano picado, o cominho em pó, o vinagre de vinho tinto, os dentes de alho, a pimenta-do-reino moída, o sal e a água. Bata por dois minutos.
  2. Em uma tigela, coloque as costelinhas cortadas individualmente. Despeje a marinada sobre a carne na tigela, cubra com plástico filme e leve à geladeira por 12 horas.
  3. Molho de goiabada: em uma panela, coloque a goiabada, o extrato de tomate, o vinho do Porto, o melaço de cana, a mostarda em pó, o alho amassado, a pimenta de cheiro inteira, o cominho em pó, a água, o sal e tempere com pimenta-do-reino moída na hora. Cozinhe por 30 minutos.
  4. Deixe esfriar e finalize com o suco de limão. Misture bem. Reserve.
  5. Costelinhas: leve todo o conteúdo da marinada para uma panela e cozinhe em fogo médio por 40 minutos.
  6. Retire as costelinhas, escorra o líquido e deixe esfriar. Reserve.
  7. Aqueça uma panela em fogo médio, adicione o azeite e coloque as costelinhas reservadas até que fiquem douradas. Desligue o fogo e finalize com o molho de goiabada e o gergelim tostado. Sirva em seguida.
Fonte: Tramontina. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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