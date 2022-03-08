Costelinha suína ao molho de goiabada com gergelim; veja receita

Marinada: n o liquidificador coloque a cebola picada, o coentro, o orégano picado, o cominho em pó, o vinagre de vinho tinto, os dentes de alho, a pimenta-do-reino moída, o sal e a água. Bata por dois minutos.

Em uma tigela, coloque as costelinhas cortadas individualmente. Despeje a marinada sobre a carne na tigela, cubra com plástico filme e leve à geladeira por 12 horas.



Molho de goiabada: em uma panela, coloque a goiabada, o extrato de tomate, o vinho do Porto, o melaço de cana, a mostarda em pó, o alho amassado, a pimenta de cheiro inteira, o cominho em pó, a água, o sal e tempere com pimenta-do-reino moída na hora. Cozinhe por 30 minutos.



Deixe esfriar e finalize com o suco de limão. Misture bem. Reserve.



Costelinhas: leve todo o conteúdo da marinada para uma panela e cozinhe em fogo médio por 40 minutos.



Retire as costelinhas, escorra o líquido e deixe esfriar. Reserve.

