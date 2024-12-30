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Coquetelaria

Confira 4 receitas de drinques sem álcool para beber na virada

Spritz, mojito, ponche e moscow mule em suas versões "mocktail", ou seja, não-alcoólicas, são dicas do HZ para um brinde alternativo
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 30 de Dezembro de 2024 às 08:00

Mojito sem álcool
Mojito sem álcool Crédito: Brent Hofacker
Já ouviu falar em mocktail? Esse estilo de coquetel imita receitas tradicionais de drinques, mas sem nenhuma bebida alcoólica em sua composição. São alternativas refrescantes para quem não quer ou não pode beber álcool.
De olho nessa tendência, que cresce a cada ano, HZ selecionou quatro possibilidades para o brinde da virada, inspiradas nos clássicos spritz, mojito, ponche e moscow mule. Escolha a sua favorita e tim-tim!  

Spritz sem álcool

Ingredientes: 

  • 1 caixinha de morangos
  • 2 colheres (sopa) de mel
  • 2 xícaras (chá) de suco de tangerina coado
  • 1 litro de água com gás
  • Casca de 1 tangerina para decorar
  • 6 morangos picados para decorar
Spritz sem álcool
Spritz sem álcool Crédito: Iara Venanzi

Como fazer:

  1. Em um liquidificador, bata o morango e o mel, formando um purê. 
  2. Junte o suco de tangerina e transfira para uma jarra.
  3. Coloque a água com gãs gelada.
  4. Sirva em taças com casquinhas de tangerina e pedacinhos de morangos.

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Moscow mule sem álcool

Ingredientes: 

  • 12 cubos de gelo
  • Suco de 1 limão
  • 1 dose de xarope de gengibre
  • Água com gás para completar
  • Espuma de gengibre para finalizar
Moscow mule sem álcool
Moscow mule sem álcool Crédito: Junior Martins

Como fazer:

  1. Em um copo, acrescente gelo até o topo.
  2. Depois, adicione o suco de limão e o xarope de gengibre. Mexa com uma colher de cabo longo.
  3. Complete com água com gás e finalize com a espuma de gengibre por cima.

Ponche de frutas sem álcool

Ingredientes: 

  • 2 xícaras (chá) uvas roxas sem sementes em cubinhos
  • 1 maçã em cubinhos
  • 2 xícaras (chá) de morangos em cubinhos
  • 1 litro de suco de laranja natural
  • 700 ml de refrigerante de limão
  • 2 xícaras (chá) de gelo
Ponche de frutas sem álcool
Ponche de frutas sem álcool Crédito: Sheila Oliveira

Como fazer:

  • Em uma jarra, coloque todos os ingredientes e sirva.

Mojito sem álcool

Ingredientes: 

  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres (sopa) de açúcar refinado
  • 10 folhas de hortelã
  • 10 cubos de gelo
  • Refrigerante de limão para completar
Mojito sem álcool
Mojito sem álcool Crédito: Brent Hofacker

Como fazer:

  1. Em um copo alto, acrescente o suco de limão, o açúcar e misture bem.
  2. Adicione as folhas de hortelã, o gelo, complete com o refrigerante de limão e mexa delicadamente, para misturar, diluir e gelar a bebida. Sirva!
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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