Confira 4 receitas de drinques sem álcool para beber na virada

Já ouviu falar em mocktail? Esse estilo de coquetel imita receitas tradicionais de drinques, mas sem nenhuma bebida alcoólica em sua composição. São alternativas refrescantes para quem não quer ou não pode beber álcool.
De olho nessa tendência, que cresce a cada ano, HZ selecionou quatro possibilidades para o brinde da virada, inspiradas nos clássicos spritz, mojito, ponche e moscow mule. Escolha a sua favorita e tim-tim!
Spritz sem álcool
Ingredientes:
- 1 caixinha de morangos
- 2 colheres (sopa) de mel
- 2 xícaras (chá) de suco de tangerina coado
- 1 litro de água com gás
- Casca de 1 tangerina para decorar
- 6 morangos picados para decorar
Como fazer:
- Em um liquidificador, bata o morango e o mel, formando um purê.
- Junte o suco de tangerina e transfira para uma jarra.
- Coloque a água com gãs gelada.
- Sirva em taças com casquinhas de tangerina e pedacinhos de morangos.
Moscow mule sem álcool
Ingredientes:
- 12 cubos de gelo
- Suco de 1 limão
- 1 dose de xarope de gengibre
- Água com gás para completar
- Espuma de gengibre para finalizar
Como fazer:
- Em um copo, acrescente gelo até o topo.
- Depois, adicione o suco de limão e o xarope de gengibre. Mexa com uma colher de cabo longo.
- Complete com água com gás e finalize com a espuma de gengibre por cima.
Ponche de frutas sem álcool
Ingredientes:
- 2 xícaras (chá) uvas roxas sem sementes em cubinhos
- 1 maçã em cubinhos
- 2 xícaras (chá) de morangos em cubinhos
- 1 litro de suco de laranja natural
- 700 ml de refrigerante de limão
- 2 xícaras (chá) de gelo
Como fazer:
- Em uma jarra, coloque todos os ingredientes e sirva.
Mojito sem álcool
Ingredientes:
- Suco de 1 limão
- 2 colheres (sopa) de açúcar refinado
- 10 folhas de hortelã
- 10 cubos de gelo
- Refrigerante de limão para completar
Como fazer:
- Em um copo alto, acrescente o suco de limão, o açúcar e misture bem.
- Adicione as folhas de hortelã, o gelo, complete com o refrigerante de limão e mexa delicadamente, para misturar, diluir e gelar a bebida. Sirva!
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.