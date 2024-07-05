Concurso gastronômico vai eleger o melhor prato do Sul do ES

Já estão abertas as inscrições para o Giro Gastronômico das Belezas do Sul, realizado pela TV Gazeta Sul. O concurso é voltado para restaurantes e chefes de cozinha das regiões turísticas do Sul do Espírito Santo.
Os interessados em participar poderão inscrever um prato, feito com ingrediente local, até a próxima quarta-feira (10) para concorrer a diversos prêmios e ao título de melhor sabor do sul capixaba.
Com o objetivo principal de promover as delícias do Sul do Estado, o Giro Gastronômico busca mobilizar os profissionais da região, por meio do uso de insumos típicos, para a valorização da história, da cultura, do turismo e da economia locais, tendo como elo a gastronomia.
As inscrições para o concurso foram abertas no dia 11 de junho, durante o evento de lançamento do projeto Belezas do Sul 2024, também promovido pela TV Gazeta Sul.
Podem se cadastrar profissionais das quatro regiões turísticas do sul capixaba: Montanhas Capixabas, Caparaó, Costa e Imigração, Vales e Café. Após esta primeira fase, o concurso seguirá pelos próximos meses com as seguintes etapas: validação das inscrições, votação popular e prova final.
COMO SERÁ A DINÂMICA?
Encerrado o período de inscrições, os pratos seguirão para votação popular. Esse será o momento para os candidatos fazerem campanha e reunirem o máximo de votos para conquistar uma das três vagas na final, que acontecerá em agosto.
Os três finalistas serão convidados para reproduzir o prato em uma unidade móvel do Senac, onde a banca avaliadora escolherá a receita que melhor representa o sul capixaba.
Todo o processo de seleção será registrado dentro da série "Sabores do Sul", exibida no programa Em Movimento, da TV Gazeta, onde cada finalista terá a oportunidade de divulgar sua criação para todo o Espírito Santo.
No último episódio da série, o público conhecerá o grande vencedor do Giro Gastronômico, que levará para casa o troféu "Belezas do Sul". Os autores dos três melhores pratos também ganharão um dia na cozinha do Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória.
GIRO GASTRONÔMICO DAS BELEZAS DO SUL
Período de inscrição dos pratos: até 10 de julho de 2024 (quarta-feira)
Como participar: faça o cadastro no link (clique aqui). Para conferir o regulamento, clique aqui
Período de votação popular: de 15 a 31 de julho de 2024 (o link de votação será enviado aos participantes cadastrados)
Divulgação dos finalistas: em agosto, na série "Belezas do Sul", exibida no programa Em Movimento, da TV Gazeta
Final: a gravação acontecerá em agosto, na carreta gastronômica do Senac, e o resultado será apresentado no último episódio da série "Belezas do Sul".
Período de inscrição dos pratos: até 10 de julho de 2024 (quarta-feira)
Como participar: faça o cadastro no link (clique aqui). Para conferir o regulamento, clique aqui
Período de votação popular: de 15 a 31 de julho de 2024 (o link de votação será enviado aos participantes cadastrados)
Divulgação dos finalistas: em agosto, na série "Belezas do Sul", exibida no programa Em Movimento, da TV Gazeta
Final: a gravação acontecerá em agosto, na carreta gastronômica do Senac, e o resultado será apresentado no último episódio da série "Belezas do Sul".