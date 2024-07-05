Concurso gastronômico vai eleger o melhor prato do Sul do ES

até 10 de julho de 2024 (quarta-feira)

faça o cadastro no link (

). Para conferir o regulamento,

15 a 31 de julho de 2024 (o link de votação será enviado aos participantes cadastrados)

em agosto, na série "Belezas do Sul", exibida no programa Em Movimento, da TV Gazeta

gravação acontecerá em agosto, na carreta gastronômica do Senac, e o resultado será apresentado no último episódio da série "Belezas do Sul".

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