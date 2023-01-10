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Suculento

Chilli mexicano com queijo é uma dica para petiscar: veja receita

Ensopado picante leva pimentões, carne moída, tomate e feijão. O ideal é servi-lo acompanhado de nachos, tacos ou tortilhas
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 15:34

Gosta de comida mexicana? Então fique de olho na receita suculenta (e levemente picante) que separamos para você: chilli com queijo prato, para comer acompanhado de nachos, tacos ou tortilhas. 
O chilli é um ensopado típico da região que compreende o Norte do México e o Sul dos EUA (mais especificamente no estado do Texas). Seus principais ingredientes são pimenta, carne moída, tomate e feijão. 

CHILLI COM QUEIJO

Rendimento: 5 porções
Tempo de preparo: 70 minutos
Nível: médio
Comida mexicana | Chilli com queijo
Chilli com queijo: prato de origem tex-mex é ideal para compartilhar  Crédito: Piracanjuba/Divulgação
INGREDIENTES 
  • 2 tomates
  • 4 cebolinhas com o talo
  • 1 pimenta dedo-de-moça
  • ¼ de xícara (chá) de água
  • ¼ de xícara (chá) de bacon cortado em tirinhas
  • 400g de carne moída
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 pimentão amarelo sem sementes cortado em cubos pequenos
  • 1 xícara (chá) de feijão carioca ou preto cozido (apenas grãos)
  • 2 colheres (sopa) de extrato de tomate
  • 1 colher (café) de páprica defumada
  • 1 colher (café) de cominho em pó
  • 1 colher (chá) de sal
  • 1 xícara (chá) de queijo prato 
  • Coentro picado a gosto
  • Nachos, tacos ou tortillas para acompanhar
MODO DE PREPARO:
  1. Coloque os tomates, as cebolinhas e a pimenta (inteiros) na boca do fogão (chama) e deixe de um a dois minutos até que fiquem levemente queimados.
  2. Bata os ingredientes levemente queimados inteiros no processador ou liquidificador com a água e reserve.
  3. Em uma panela, doure o bacon e junte a carne. Cozinhe até que a carne doure.
  4. Junte o alho e a cebola e refogue.
  5. Adicione o pimentão e o feijão e cozinhe um pouco mais.
  6. Acrescente o extrato de tomate, os ingredientes levemente queimados batidos, a páprica, o cominho e o sal.
  7. Coloque a mistura quente em um recipiente para servir e, por cima, coloque o queijo prato e as folhas de coentro. 
  8. Sirva com nachos, tacos ou tortillas.
Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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