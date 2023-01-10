Chilli mexicano com queijo é uma dica para petiscar: veja receita

Coloque os tomates, as cebolinhas e a pimenta (inteiros) na boca do fogão (chama) e deixe de um a dois minutos até que fiquem levemente queimados.

Bata os ingredientes levemente queimados inteiros no processador ou liquidificador com a água e reserve.



Em uma panela, doure o bacon e junte a carne. Cozinhe até que a carne doure.



Junte o alho e a cebola e refogue.



Adicione o pimentão e o feijão e cozinhe um pouco mais.



Acrescente o extrato de tomate, os ingredientes levemente queimados batidos, a páprica, o cominho e o sal.



Coloque a mistura quente em um recipiente para servir e, por cima, coloque o queijo prato e as folhas de coentro.