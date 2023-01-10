Chilli mexicano com queijo é uma dica para petiscar: veja receita

Gosta de comida mexicana? Então fique de olho na receita suculenta (e levemente picante) que separamos para você: chilli com queijo prato, para comer acompanhado de nachos, tacos ou tortilhas.
O chilli é um ensopado típico da região que compreende o Norte do México e o Sul dos EUA (mais especificamente no estado do Texas). Seus principais ingredientes são pimenta, carne moída, tomate e feijão.
CHILLI COM QUEIJO
Rendimento: 5 porções
Tempo de preparo: 70 minutos
Nível: médio
Tempo de preparo: 70 minutos
Nível: médio
INGREDIENTES
- 2 tomates
- 4 cebolinhas com o talo
- 1 pimenta dedo-de-moça
- ¼ de xícara (chá) de água
- ¼ de xícara (chá) de bacon cortado em tirinhas
- 400g de carne moída
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 cebola descascada e picada
- 1 pimentão amarelo sem sementes cortado em cubos pequenos
- 1 xícara (chá) de feijão carioca ou preto cozido (apenas grãos)
- 2 colheres (sopa) de extrato de tomate
- 1 colher (café) de páprica defumada
- 1 colher (café) de cominho em pó
- 1 colher (chá) de sal
- 1 xícara (chá) de queijo prato
- Coentro picado a gosto
- Nachos, tacos ou tortillas para acompanhar
MODO DE PREPARO:
- Coloque os tomates, as cebolinhas e a pimenta (inteiros) na boca do fogão (chama) e deixe de um a dois minutos até que fiquem levemente queimados.
- Bata os ingredientes levemente queimados inteiros no processador ou liquidificador com a água e reserve.
- Em uma panela, doure o bacon e junte a carne. Cozinhe até que a carne doure.
- Junte o alho e a cebola e refogue.
- Adicione o pimentão e o feijão e cozinhe um pouco mais.
- Acrescente o extrato de tomate, os ingredientes levemente queimados batidos, a páprica, o cominho e o sal.
- Coloque a mistura quente em um recipiente para servir e, por cima, coloque o queijo prato e as folhas de coentro.
- Sirva com nachos, tacos ou tortillas.
Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.