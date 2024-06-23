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Huuuuuuum!

Aprenda a fazer receita de paçoca com três ingredientes em até 30 minutos

Receita fácil e rápida ensina o doce que é faz o maior sucesso no Brasil, seja nas festas juninas ou no resto do ano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Junho de 2024 às 16:00

Aprenda a fazer receita de paçoca com três ingredientes em até 30 minutos
A paçoca é uma das queridinhas das festas juninas Crédito: Shutterstock
A paçoca não é apenas querida em qualquer época do ano, mas é uma das receitas de mais sucesso na temporada de festa junina e está entre os doces juninos mais populares do Google.
Heloísa Bacellar, do blog Na Cozinha com Helô, mostra como fazer o doce em casa que leva apenas três ingredientes e demora até 30 minutos de tempo de preparo.

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Confira a receita abaixo.

PAÇOCA DE AMENDOIM
  • Rendimento: 6 porções
  • Preparo: 30 minutos
Ingredientes:
  • 2 xícaras de amendoim torrado, salgado e sem pele (250 g)
  • 2 xícaras de açúcar (300 g)
  • Sal (se o amendoim não for salgado)
Preparo:
  • Coloque o amendoim numa frigideira vazia e, sempre mexendo, aqueça por uns 5 minutos, só até perfumar
  • Passe o amendoim para o processador, junte uma pitada de sal se ele já não for salgado, e acrescente o açúcar
  • Com a tecla pulsar, processe até o amendoim e o açúcar formarem uma farofa homogênea e úmida
  • Passe para um pote com tampa e sirva com café, banana, sorvete, iogurte ou utilize como parte de bolos, sobremesas e até de pratos salgados
  • Ela se conserva bem por até uma semana fora da geladeira num pote bem fechado

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