Aprenda a fazer cebola gigante empanada para petiscar

Anima de fazer em casa a famosa cebola gigante empanada criada pela rede de restaurantes Outback? O petisco, que combina muito bem com chope, tem uma leve picância e seu sabor é irresistível, assim como o do molho condimentado que o acompanha.
A seguir, HZ revela o passo a passo da preparação dessa receita, que fica pronta em 30 minutos e tem tudo para surpreender seus convidados. Confira!
Cebola gigante empanada
Ingredientes:
Para a cebola:
- 1 cebola grande
- 1 xícara (chá) de farinha de trigo
- Pimenta-do-reino
- 1 colher (sopa) de páprica picante
- 1 colher (sopa) de orégano seco
- 1 colher (sopa) de pimenta-do-reino
- 1 colher (chá) de sal
- 1 xícara (chá) de leite integral
- 1 ovo inteiro
- Óleo para fritar
- 1/2 lata de creme de leite com soro
- 2 colheres (sopa) de catchup
- 3 pitadas de páprica picante
- 1 pitada de pimenta-do-reino
- 1 pitada de orégano
- 2 pitadas de sal
Modo de preparo:
Cebola
- Tire a casca da cebola delicadamente, cortando apenas uma das pontas.
- Corte a cebola como se fosse uma flor, sem empurrar a faca até o final, para não soltar as pétalas.
- Em uma panela com água fervendo, mergulhe a cebola e deixe-a imersa por 1 minuto. Não a cozinhe demais, para que não fique mole.
- Retire a cebola da panela e mergulhe-a em uma tigela com água e cubos de gelo, para abrir as pétalas.
- Em uma tigela, coloque o leite e o ovo e misture bem.
- Em outra tigela, faça uma mistura com a farinha e os temperos.
- Empane a cebola, passando-a na mistura líquida e, em seguida, na mistura seca. Repita o processo.
- Frite a cebola em imersão até que fique dourada.
- Escorra-a em papel-toalha.
Molho
- Misture todos os ingredientes até incorporar. Se quiser, prepare vários tipos de molhos para acompanhar a degustação.
Fonte: Finna. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.