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Molho cremoso

Aprenda a fazer cebola gigante empanada para petiscar

HZ revela a receita, passo a passo, do famoso tira-gosto criado pela rede de restaurantes Outback
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 25 de Janeiro de 2025 às 04:00

Cebola empanada
Petisco é acompanhado por molho cremoso temperado com especiarias Crédito: Marca Finna
Anima de fazer em casa a famosa cebola gigante empanada criada pela rede de restaurantes Outback? O petisco, que combina muito bem com chope, tem uma leve picância e seu sabor é irresistível, assim como o do molho condimentado que o acompanha.
A seguir, HZ revela o passo a passo da preparação dessa receita, que fica pronta em 30 minutos e tem tudo para surpreender seus convidados. Confira!

Cebola gigante empanada 

Ingredientes:
Para a cebola:
  • 1 cebola grande
  • 1 xícara (chá) de farinha de trigo 
  • Pimenta-do-reino
  • 1 colher (sopa) de páprica picante
  • 1 colher (sopa) de orégano seco
  • 1 colher (sopa) de pimenta-do-reino
  • 1 colher (chá) de sal
  • 1 xícara (chá) de leite integral
  • 1 ovo inteiro
  • Óleo para fritar
Para o molho: 
  • 1/2 lata de creme de leite com soro
  • 2 colheres (sopa) de catchup
  • 3 pitadas de páprica picante
  • 1 pitada de pimenta-do-reino
  • 1 pitada de orégano
  • 2 pitadas de sal
Modo de preparo:
Cebola
  1. Tire a casca da cebola delicadamente, cortando apenas uma das pontas.
  2. Corte a cebola como se fosse uma flor, sem empurrar a faca até o final, para não soltar as pétalas.
  3. Em uma panela com água fervendo, mergulhe a cebola e deixe-a imersa por 1 minuto. Não a cozinhe demais, para que não fique mole. 
  4. Retire a cebola da panela e mergulhe-a em uma tigela com água e cubos de gelo, para abrir as pétalas.
  5. Em uma tigela, coloque o leite e o ovo e misture bem.
  6. Em outra tigela, faça uma mistura com a farinha e os temperos.
  7. Empane a cebola, passando-a na mistura líquida e, em seguida, na mistura seca. Repita o processo.
  8. Frite a cebola em imersão até que fique dourada.
  9. Escorra-a em papel-toalha.
Molho
  • Misture todos os ingredientes até incorporar. Se quiser, prepare vários tipos de molhos para acompanhar a degustação.
Fonte: Finna. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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