Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acompanhe

A Gazeta transmite programa da CBN no Fest Gastronomia nesta sexta (7)

Programa CBN Cotidiano, apresentado pelo jornalista Mário Bonella, é transmitido diretamente do festival
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 13:26

O tradicional programa CBN Cotidiano está tendo uma edição para lá de especial, nesta sexta-feira (7). O apresentador Mário Bonella está ao vivo no Fest Gastronomia, o maior festival de comida, bebida, cultura e lazer do Espírito Santo. O programa da rádio CBN Vitória vai ser transmitido até as 17h do local.
E melhor: é possível também acompanhar a edição especial em vídeo. É só clicar na live acima. Assim, além de ouvir, você pode conferir a megaestrutura que foi montada para o festival. O Fest Gastronomia tem uma praça de alimentação com restaurantes renomados do Espírito Santo, food trucks, premiações, espaço kids e muito mais. 

Veja Também

Fest Gastronomia: confira todas as informações sobre o evento

Para participar de todas as atividades do evento, incluindo as aulas-show, você pode comprar o ingresso pelo site Superticket ou na bilheteria do Álvares. O valor é R$ 60 (meia) na sexta e no sábado, R$ 50 (meia) no domingo e R$ 140 o pacote para os três dias. A entrada é gratuita para crianças e adolescentes de até 15 anos.

Veja a megaestrutura

Fest Gastronomia: tudo o que você precisa saber sobre o evento
Fest Gastronomia: tudo o que você precisa saber sobre o evento Crédito: Pedro Marinho

LEIA MAIS

Fest Gastronomia: Vanessa da Mata está animada para levar novo show a Vitória

Fest Gastronomia: saiba o que comer nos restaurantes do evento

Fest Gastronomia: tudo o que você precisa saber sobre o evento

Frejat garante o rock no Fest Gastronomia: "Espero todo mundo"

Kátia Barbosa dará aula de sabores brasileiros no Fest Gastronomia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Fest Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Nazca incorpora terreno das quadras de tênis da Enseada do Suá
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados