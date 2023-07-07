A Gazeta transmite programa da CBN no Fest Gastronomia nesta sexta (7)

O tradicional programa CBN Cotidiano está tendo uma edição para lá de especial, nesta sexta-feira (7). O apresentador Mário Bonella está ao vivo no Fest Gastronomia, o maior festival de comida, bebida, cultura e lazer do Espírito Santo. O programa da rádio CBN Vitória vai ser transmitido até as 17h do local.
E melhor: é possível também acompanhar a edição especial em vídeo. É só clicar na live acima. Assim, além de ouvir, você pode conferir a megaestrutura que foi montada para o festival. O Fest Gastronomia tem uma praça de alimentação com restaurantes renomados do Espírito Santo, food trucks, premiações, espaço kids e muito mais.
Para participar de todas as atividades do evento, incluindo as aulas-show, você pode comprar o ingresso pelo site Superticket ou na bilheteria do Álvares. O valor é R$ 60 (meia) na sexta e no sábado, R$ 50 (meia) no domingo e R$ 140 o pacote para os três dias. A entrada é gratuita para crianças e adolescentes de até 15 anos.