Colômbia supera RD Congo e avança de fase na Copa do Mundo

(UOL/FOLHAPRESS) - Depois de muitas tentativas, a Colômbia conseguiu superar o inspirado goleiro Mpasi e venceu a RD Congo por 1 a 0, em Guadalajara, em jogo válido pela 2ª rodada do grupo K da Copa do Mundo. O resultado, além de classificar os colombianos para o mata-mata, também jogou pressão em Portugal para o confronto contra os próprios sul-americano na última rodada. O gol da vitória da Colômbia foi marcado pelo lateral Daniel Muñoz, já aos 30 minutos da etapa final. Ele ainda contou com desvio na zaga para superar o goleiro Lionel Mpasi, que segurou o que pôde e saiu de campo com oito defesas.









Com a vitória, os colombianos retornam à liderança do grupo K, com 6 pontos, e garantem sua vaga no mata-mata. O resultado também pressiona Portugal que tem 4 pontos e, em caso de derrota na última rodada, pode cair para 3º lugar se a RD Congo golear o Uzbequistão  no momento, os portugueses têm +5 de saldo contra -1 dos africanos. Os congoleses seguem com 1 ponto, contra nenhum dos uzbeques.





A última rodada do grupo K acontece no sábado (27), com as duas partidas ao mesmo tempo, às 20h30 (de Brasília). A Colômbia brigará pela liderança da chave contra Portugal, em Miami, enquanto RD Congo lutará pela vaga de 3º lugar contra o Uzbequistão, em Atlanta.





O jogo





A partida começou com uma blitz da Colômbia, que martelou no início e chegou a ter um gol anulado aos 5 minutos. No lance, Mojica acertou belo lançamento para Daniel Muñoz, que cabeceou e, no rebote, mandou para as redes  o lateral-direito colombiano, no entanto, estava em posição de impedimento por pouco. Além do gol anulado, a Colômbia ainda exigiu mais cinco ótimas defesas do inspirado goleiro Mpasi.





A pausa para hidratação mudou o ritmo do jogo, e a RD Congo conseguiu evitar as chegadas da Colômbia. Ainda que os Cafeteros seguissem com mais posse de bola, não levavam o mesmo perigo que antes. Já os congoleses tiveram suas duas principais oportunidades. Na primeira, o goleiro Camilo Vargas quase fez uma lambança com a bola nos pés e teve que mandar pela lateral. Na segunda, Bakambu não alcançou o cruzamento de Masuaku.





Na etapa final, a Colômbia novamente pressionou no início e parou mais vezes no goleiro Mpasi. Após cruzamento para a área, a bola passou pela defesa e sobrou para Luis Díaz que, cara a cara, viu o arqueiro congolês fazer um milagre com a perna esquerda  no rebote, Jhon Arias mandou para fora. Depois, Mpasi teve que se esticar para desviar cruzamento que chegaria em Daniel Muñoz.





Após as diversas tentativas durante o jogo, os colombianos conseguiram superar o goleiro Mpasi aos 30 minutos. Córdoba recebeu de Quintero, fez pivô e deixou a bola chegar em Daniel Muñoz, que bateu e contou com um desvio na zaga para balançar as redes. Depois do gol anotado, a Colômbia ficou mais leve no jogo e ainda teve dois gols de Luis Díaz anulados praticamente em sequência. Ainda antes do fim do jogo, Mpasi fez outroa ótima defesa em chute de Puerta. Já nos acréscimos, foi a vez de Camilo Vargas aparecer e salvar a Colômbia com duas boas defesas.





COLÔMBIA

Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Lucumí e Mojica; Lerma e Puerta; Jhon Arias (Richard Ríos), James Rodríguez (Quintero) e Luis Díaz; Luis Suárez (Córdoba). T.: Néstor Lorenzo.





RD CONGO

Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi e Masuaku (Joris Kayembe); Mukau (Sadiki), Moutoussamy (Mbuku) e Edo Kayembe (Pickel); Bakambu (Banza) e Wissa. T.: Sébastien Desabre.





Local: Estádio Akron, em Guadalajara (MEX)

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)Assistentes: Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA)

VAR: Marco Di Bello (ITA)Gols: Daniel Muñoz (30'/2ºT) (COL)

Cartões amarelos: Lucumí (COL); Pickel (RDC)