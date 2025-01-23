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Lanche

7 receitas de panquecas ricas em fibras

Aprenda a preparar opções fáceis e saborosas para deixar a sua alimentação mais nutritiva
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 23 de Janeiro de 2025 às 19:30

Panqueca de banana com coco ralado (Imagem: Teresa Kasprzycka | Shutterstock)
Panqueca de banana com coco ralado Crédito: Teresa Kasprzycka | Shutterstock
As panquecas são uma opção deliciosa para o café da manhã, lanche da tarde rápido ou mesmo para o jantar. Simples e práticas de fazer, elas facilitam o dia a dia de quem deseja manter uma dieta saudável e não tem muita experiência na cozinha.
Isso porque elas podem ser preparadas com ingredientes nutritivos e fáceis de encontrar. E o mais incrível: quando compostas por elementos ricos em fibras, oferecem inúmeros benefícios ao corpo.
A seguir, confira 7 receitas de panquecas ricas em fibras para você saciar a fome e manter a dieta! 

Panqueca de banana com coco ralado

Ingredientes:
  • 1 ovo
  • 1 banana descascada e cortada em rodelas
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 2 colheres de sopa de coco ralado sem açúcar
  • Óleo de coco para untar

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Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a banana e, com a ajuda de um garfo, amasse bem. Adicione o ovo, a aveia e o coco ralado e misture para incorporar. Reserve. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e disponha sobre a panela. Cozinhe até começar a fazer bolhas e, com cuidado, vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.
Dica: sirva acompanhado com mel e coco ralado. 

Panqueca de batata-doce com aveia

Ingredientes:
  • 1 batata-doce descascada
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 3 ovos batidos
  • Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
  • Azeite para untar
  • Água
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a batata-doce, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e espere amornar. Transfira para um recipiente e, com a ajuda de um garfo, amasse bem. Adicione as farinhas, o ovo, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino e mexa até obter uma massa homogênea. Reserve.
Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e disponha sobre a panela. Cozinhe até começar a fazer bolhas e, com cuidado, vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.

Panqueca de lentilha com granola

Ingredientes:
  • 1 xícara de chá de lentilha
  • 1 xícara de chá de granola salgada
  • 4 ovos
  • Óleo de coco para untar
  • Água
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a lentilha, cubra com água e deixe de molho por 2 horas. Após, escorra a água, transfira os grãos para um liquidificador, acrescente os ovos e a granola e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e disponha sobre a panela. Cozinhe até começar a fazer bolhas e, com cuidado, vire para dourar os dois lados. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida. 

Panqueca de milho-verde com espinafre

Ingredientes:
Massa
  • 1 xícara de chá de milho-verdecozido
  • 200 ml de leite integral
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 1 ovo
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 pitada de sal
  • Azeite para untar
Recheio
  • 1 maço de espinafre cortado em tiras
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal a gosto
Modo de preparo:
Massa
Em um liquidificador, coloque o milho-verde, o leite, a farinha de trigo, o ovo, o azeite e o sal e bata até obter uma massa homogênea. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e disponha sobre a panela. Cozinhe até começar a fazer bolhas e, com cuidado, vire para dourar os dois lados. Repita o processo com toda a massa e reserve. 
Recheio
Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte o alho e doure. Acrescente o espinafre e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e desligue o fogo. Com a ajuda de uma colher, recheie as panquecas e enrole. Sirva em seguida.
Panqueca de aveia com queijo cottage, salmão e abacate (Imagem: Elena Hramova | Shutterstock)
Panqueca de aveia com queijo cottage, salmão e abacate Crédito: Elena Hramova | Shutterstock

Panqueca de aveia com queijo cottage, salmão e abacate

Ingredientes:
Massa
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1/4 de xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 1 ovo
  • 1/2 xícara de chá de leite desnatado
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 pitada de sal
  • Azeite para untar
Recheio
  • 1/2 xícara de chá de queijo cottage
  • 100 g de salmão defumado fatiado
  • Polpa de 1/2 abacate fatiada
  • Pimenta-do-reino moída e sal a gosto

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Modo de preparo:
Em uma tigela, misture a farinha de aveia e de trigo, o ovo, o leite e o sal até formar uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e mexa delicadamente. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e unte com azeite. Com uma concha, despeje um pouco da massa na frigideira e espalhe formando um círculo. Cozinhe até formar bolhas e vire para dourar do outro lado.
Repita o processo com toda a massa. Depois, recheie cada panqueca com queijo cottage. Adicione fatias de salmão e abacate. Tempere com pimenta-do-reino e sal. Dobre a panqueca ao meio e sirva.

Panqueca de quinoa com linhaça

Ingredientes:
  • 1 xícara de chá de quinoa cozida
  • 1/2 xícara de chá de sementes de linhaça
  • 1 ovo
  • 1/2 xícara de chá de leite integral
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1 pitada de sal
  • Óleo de coco para untar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque a quinoa, as sementes de linhaça e o leite e bata até ficar homogêneo. Adicione o ovo, o mel, a canela e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e bata para incorporar. Reserve.
Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e disponha sobre a panela. Cozinhe até começar a fazer bolhas e, com cuidado, vire para dourar os dois lados. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.

Panqueca de grão-de-bico com cúrcuma e cenoura ralada

Ingredientes:
Massa
  • 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido
  • 1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
  • 1/2 xícara de chá de leite de amêndoas
  • 1 ovo
  • 1 colher de chá de cúrcuma em pó
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 pitada de sal
  • Azeite de oliva para untar
Recheio
  • 1 cenoura ralada
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 xícara de chá de creme de ricota
  • Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, bata o grão-de-bico cozido, a farinha, o leite de amêndoas, o ovo, a cúrcuma, o azeite e o sal até obter uma massa lisa e homogênea. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com uma concha, despeje um pouco da massa e espalhe uniformemente. Cozinhe até dourar dos dois lados. Repita até usar toda a massa.
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho. Acrescente a cenoura ralada, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por 3 minutos. Retire do fogo e misture com o creme de ricota e a salsinha picada. Recheie as panquecas, enrole e sirva.

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