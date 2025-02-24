Salada de rúcula com caqui e nozes Crédito: Imagem: DronG | Shutterstock

As saladas, geralmente, são um dos primeiros pratos que as pessoas pensam quando o assunto é alimentação saudável. Ricas em vitaminas, nutrientes e fibras essenciais para o organismo, são tradicionalmente compostas por folhas. Porém, legumes, oleaginosas e frutas também podem ajudar a compor uma deliciosa salada.

A seguir, confira 6 receitas de saladas nutritivas para saciar a fome!

Salada de rúcula com caqui e nozes

Ingredientes

1 maço de rúcula

2 caquis descascados e fatiados

1 xícara de chá de nozes

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de azeite

100 g de queijo branco picado

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as folhas de rúcula, os pedaços de caqui, o queijo e misture bem. Reserve. Em uma assadeira, coloque as nozes, tempere com sal e leve ao forno preaquecido a temperatura média por 15 minutos. Com cuidado, mexa a assadeira de vez em quando para torrar por igual. Desligue o forno, espere esfriar e junte as nozes à salada. Tempere com sal e azeite e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Sirva em seguida.

Salada de endívia com tangerina

Ingredientes

5 endívias cortadas em tiras finas

1 xícara de chá de nozes picadas

1 colher de sopa de sementes de chia

Gomos de 1 tangerina

100 g de queijo branco picado

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as folhas de endívias, as nozes, a tangerina, o queijo e misture delicadamente. Adicione as sementes de chia e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite. Sirva em seguida.

Salada de couve com maçã-verde e cenoura

Ingredientes

2 xícaras de chá de couve picada

1 maçã-verde fatiada

1/2 xícara de chá de cenoura ralada

1 xícara de chá de nozes picadas

1/4 de xícara de chá de queijo feta

2 colheres de sopa de suco de limão

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque a couve e regue com uma colher de sopa de azeite. Massageie as folhas com as mãos por cerca de 1 minuto para deixá-las mais macias. Adicione a maçã-verde, a cenoura ralada, as nozes e o queijo feta. Reserve. Em uma tigela menor, misture o suco de limão, o restante do azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Tempere a salada e misture bem para que todos os ingredientes fiquem incorporados com o molho. Sirva em seguida.

Salada de espinafre com abacate Crédito: Imagem: Stepanek Photography | Shutterstock

Salada de espinafre com abacate

Ingredientes

1 abacate descascado e cortado em fatias

1 xícara de chá de folhas de espinafre

8 tomates-cerejas cortados ao meio

2 colheres de sopa de semente de girassol torrada

3 dentes de alho descascados e amassados

1/2 suco de limão

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o alho e o azeite e deixe descansar. Em outro recipiente, coloque o abacate e regue com o suco de limão. Reserve. Após, em uma saladeira, coloque os tomates, as folhas de espinafre, o alho reservado e misture bem. Junte o abacate e a semente de girassol e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Tempere com sal e sirva em seguida.

Salada de batata-doce

Ingredientes

1 batata-doce descascada e picada

1 cebola descascada e picada

1 tomate picado

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

Sal a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a batata-doce, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Após, escorra a água e deixe esfriar. Em um recipiente, junte o tomate, a batata-doce e a cebola e mexa bem. Tempere com sal, azeite e suco de limão. Sirva em seguida.

Salada mediterrânea

Ingredientes

1 pepino cortado em cubos

2 tomates cortados em cubos

1/2 cebola-roxa fatiada finamente

1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

100 g de queijo feta esfarelado

2 colheres de sopa de suco de limão

1 colher de chá de orégano seco

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo