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Saúde

6 receitas de saladas nutritivas para saciar a fome

Aprenda a preparar opções práticas, saudáveis e saborosas para inserir na dieta
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 24 de Fevereiro de 2025 às 19:30

Salada de rúcula com caqui e nozes (Imagem: DronG | Shutterstock)
Salada de rúcula com caqui e nozes Crédito: Imagem: DronG | Shutterstock
As saladas, geralmente, são um dos primeiros pratos que as pessoas pensam quando o assunto é alimentação saudável. Ricas em vitaminas, nutrientes e fibras essenciais para o organismo, são tradicionalmente compostas por folhas. Porém, legumes, oleaginosas e frutas também podem ajudar a compor uma deliciosa salada.
A seguir, confira 6 receitas de saladas nutritivas para saciar a fome!

Salada de rúcula com caqui e nozes 

Ingredientes

  • 1 maço de rúcula
  • 2 caquis descascados e fatiados
  • 1 xícara de chá de nozes
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 100 g de queijo branco picado
  • Sal a gosto

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Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as folhas de rúcula, os pedaços de caqui, o queijo e misture bem. Reserve. Em uma assadeira, coloque as nozes, tempere com sal e leve ao forno preaquecido a temperatura média por 15 minutos. Com cuidado, mexa a assadeira de vez em quando para torrar por igual. Desligue o forno, espere esfriar e junte as nozes à salada. Tempere com sal e azeite e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Sirva em seguida.

Salada de endívia com tangerina

Ingredientes

  • 5 endívias cortadas em tiras finas
  • 1 xícara de chá de nozes picadas
  • 1 colher de sopa de sementes de chia
  • Gomos de 1 tangerina
  • 100 g de queijo branco picado
  • Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as folhas de endívias, as nozes, a tangerina, o queijo e misture delicadamente. Adicione as sementes de chia e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite. Sirva em seguida. 

Salada de couve com maçã-verde e cenoura

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de couve picada
  • 1 maçã-verde fatiada
  • 1/2 xícara de chá de cenoura ralada
  • 1 xícara de chá de nozes picadas
  • 1/4 de xícara de chá de queijo feta
  • 2 colheres de sopa de suco de limão
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque a couve e regue com uma colher de sopa de azeite. Massageie as folhas com as mãos por cerca de 1 minuto para deixá-las mais macias. Adicione a maçã-verde, a cenoura ralada, as nozes e o queijo feta. Reserve. Em uma tigela menor, misture o suco de limão, o restante do azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Tempere a salada e misture bem para que todos os ingredientes fiquem incorporados com o molho. Sirva em seguida. 
Salada de espinafre com abacate(Imagem: Stepanek Photography | Shutterstock)
Salada de espinafre com abacate Crédito: Imagem: Stepanek Photography | Shutterstock

Salada de espinafre com abacate

Ingredientes

  • 1 abacate descascado e cortado em fatias
  • 1 xícara de chá de folhas de espinafre
  • 8 tomates-cerejas cortados ao meio 
  • 2 colheres de sopa de semente de girassol torrada
  • 3 dentes de alho descascados e amassados
  • 1/2 suco de limão
  • Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o alho e o azeite e deixe descansar. Em outro recipiente, coloque o abacate e regue com o suco de limão. Reserve. Após, em uma saladeira, coloque os tomates, as folhas de espinafre, o alho reservado e misture bem. Junte o abacate e a semente de girassol e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Tempere com sal e sirva em seguida.

Salada de batata-doce

Ingredientes

  • 1 batata-doce descascada e picada
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 tomate picado
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Suco de 1/2 limão 
  • Sal a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a batata-doce, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Após, escorra a água e deixe esfriar. Em um recipiente, junte o tomate, a batata-doce e a cebola e mexa bem. Tempere com sal, azeite e suco de limão. Sirva em seguida. 

Salada mediterrânea

Ingredientes

  • 1 pepino cortado em cubos
  • 2 tomates cortados em cubos
  • 1/2 cebola-roxa fatiada finamente
  • 1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 100 g de queijo feta esfarelado
  • 2 colheres de sopa de suco de limão
  • 1 colher de chá de orégano seco
  • Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque o pepino, os tomates e a cebola-roxa. Junte o grão-de-bico e o queijo feta esfarelado. Misture delicadamente e reserve. Em um recipiente, prepare o molho misturando o azeite, o suco de limão, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até o molho ficar homogêneo. Despeje o molho sobre a salada e mexa delicadamente. Sirva em seguida.

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