As saladas, geralmente, são um dos primeiros pratos que as pessoas pensam quando o assunto é alimentação saudável. Ricas em vitaminas, nutrientes e fibras essenciais para o organismo, são tradicionalmente compostas por folhas. Porém, legumes, oleaginosas e frutas também podem ajudar a compor uma deliciosa salada.
A seguir, confira 6 receitas de saladas nutritivas para saciar a fome!
Salada de rúcula com caqui e nozes
Ingredientes
- 1 maço de rúcula
- 2 caquis descascados e fatiados
- 1 xícara de chá de nozes
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1 colher de sopa de azeite
- 100 g de queijo branco picado
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque as folhas de rúcula, os pedaços de caqui, o queijo e misture bem. Reserve. Em uma assadeira, coloque as nozes, tempere com sal e leve ao forno preaquecido a temperatura média por 15 minutos. Com cuidado, mexa a assadeira de vez em quando para torrar por igual. Desligue o forno, espere esfriar e junte as nozes à salada. Tempere com sal e azeite e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Sirva em seguida.
Salada de endívia com tangerina
Ingredientes
- 5 endívias cortadas em tiras finas
- 1 xícara de chá de nozes picadas
- 1 colher de sopa de sementes de chia
- Gomos de 1 tangerina
- 100 g de queijo branco picado
- Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque as folhas de endívias, as nozes, a tangerina, o queijo e misture delicadamente. Adicione as sementes de chia e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite. Sirva em seguida.
Salada de couve com maçã-verde e cenoura
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de couve picada
- 1 maçã-verde fatiada
- 1/2 xícara de chá de cenoura ralada
- 1 xícara de chá de nozes picadas
- 1/4 de xícara de chá de queijo feta
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela grande, coloque a couve e regue com uma colher de sopa de azeite. Massageie as folhas com as mãos por cerca de 1 minuto para deixá-las mais macias. Adicione a maçã-verde, a cenoura ralada, as nozes e o queijo feta. Reserve. Em uma tigela menor, misture o suco de limão, o restante do azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Tempere a salada e misture bem para que todos os ingredientes fiquem incorporados com o molho. Sirva em seguida.
Salada de espinafre com abacate
Ingredientes
- 1 abacate descascado e cortado em fatias
- 1 xícara de chá de folhas de espinafre
- 8 tomates-cerejas cortados ao meio
- 2 colheres de sopa de semente de girassol torrada
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- 1/2 suco de limão
- Sal e azeite a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o alho e o azeite e deixe descansar. Em outro recipiente, coloque o abacate e regue com o suco de limão. Reserve. Após, em uma saladeira, coloque os tomates, as folhas de espinafre, o alho reservado e misture bem. Junte o abacate e a semente de girassol e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Tempere com sal e sirva em seguida.
Salada de batata-doce
Ingredientes
- 1 batata-doce descascada e picada
- 1 cebola descascada e picada
- 1 tomate picado
- 2 colheres de sopa de azeite
- Suco de 1/2 limão
- Sal a gosto
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a batata-doce, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Após, escorra a água e deixe esfriar. Em um recipiente, junte o tomate, a batata-doce e a cebola e mexa bem. Tempere com sal, azeite e suco de limão. Sirva em seguida.
Salada mediterrânea
Ingredientes
- 1 pepino cortado em cubos
- 2 tomates cortados em cubos
- 1/2 cebola-roxa fatiada finamente
- 1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 100 g de queijo feta esfarelado
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- 1 colher de chá de orégano seco
- Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela grande, coloque o pepino, os tomates e a cebola-roxa. Junte o grão-de-bico e o queijo feta esfarelado. Misture delicadamente e reserve. Em um recipiente, prepare o molho misturando o azeite, o suco de limão, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até o molho ficar homogêneo. Despeje o molho sobre a salada e mexa delicadamente. Sirva em seguida.