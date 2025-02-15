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4 receitas surpreendentes de salada de frutas para o verão

Refresque-se com combinações irresistíveis e diferentes
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 15 de Fevereiro de 2025 às 11:29

Salada de frutas com nozes e iogurte (Imagem: nesavinov | Shutterstock)
Salada de frutas com nozes e iogurte Crédito: nesavinov | Shutterstock
O verão pede frescor, leveza e muito sabor! E nada melhor do que uma salada de frutas para espantar o calor e garantir uma dose extra de energia. Para inovar nas combinações, ingredientes como nozes e iogurte adicionam novas texturas e um toque de cremosidade aos pratos. Para quem aprecia sabores mais ácidos, as frutas cítricas são a escolha perfeita.
Abaixo, confira como preparar receitas surpreendentes de saladas de frutas!

Salada de frutas com nozes e iogurte

Ingredientes:
  • 1 banana descascada e fatiada
  • 1 kiwi descascado e fatiado
  • 5 morangos fatiados
  • 1/2 xícara de chá de uvas verdes sem sementes e cortadas ao meio
  • 1/2 xícara de chá de gomos de laranja
  • 1/4 de xícara de chá de semente de romã
  • 1/4 de xícara de chá de nozes picadas
  • 170g de iogurte natural
  • Folhas de hortelã para decorar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque banana, o kiwi, os morangos, as uvas, os gomos de laranja e a romã e misture. Acrescente o iogurte natural e mexa delicadamente. Finalize com as nozes picadas e decore com folhas de hortelã. Sirva em seguida.

Salada de frutas tropical

Ingredientes:
  • 2 bananas-nanicas descascadas e cortadas em fatias
  • 1 manga cortada em cubos
  • 1 mamão papaia sem sementes e cortado em cubos
  • 2kiwis descascados e picados
  • Suco de 1/2 laranja
  • 395 g de leite condensado
  • 250 g de creme de leite
Modo de preparo:
Em um recipiente com tampa, coloque todas as frutas, regue com o suco de laranja e misture delicadamente. Adicione o leite condensado e o creme de leite e mexa para incorporar. Tampe e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.
Salada de frutas com tamarilho e mirtilo (Imagem: anna.argentuma | Shutterstock)
Salada de frutas com tamarilho e mirtilo Crédito: anna.argentuma | Shutterstock

Salada de frutas com tamarilho e mirtilo

Ingredientes:
  • 1 banana descascada e fatiada
  • 1/2 manga cortada em cubos
  • 1 tamarilho descascado e fatiado
  • 1/2 xícara de chá de gomos de laranja
  • 1/4 de xícara de chá de mirtilo desidratado
  • 2 colheres de sopa de coco ralado
  • Folhas de hortelã para decorar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a banana, a manga, o tamarilho, os gomos de laranja e os mirtilos e misture delicadamente. Polvilhe com o coco ralado e misture delicadamente. Finalize decorando com as folhas de hortelã. Sirva em seguida.

Salada de frutas cítricas

Ingredientes:
  • Gomos de 2 laranjas
  • Gomos de 2 tangerinas
  • 1 abacaxi descascado e picado
  • 10 morangos fatiados
  • Suco de 1 limão
  • Folhas de hortelã a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente com tampa, coloque todas as frutas e regue com o suco de limão. Adicione as folhas de hortelã e mexa para incorporar. Tampe e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

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