4 receitas surpreendentes de salada de frutas para o verão

O verão pede frescor, leveza e muito sabor! E nada melhor do que uma salada de frutas para espantar o calor e garantir uma dose extra de energia. Para inovar nas combinações, ingredientes como nozes e iogurte adicionam novas texturas e um toque de cremosidade aos pratos. Para quem aprecia sabores mais ácidos, as frutas cítricas são a escolha perfeita.
Abaixo, confira como preparar receitas surpreendentes de saladas de frutas!
Salada de frutas com nozes e iogurte
Ingredientes:
- 1 banana descascada e fatiada
- 1 kiwi descascado e fatiado
- 5 morangos fatiados
- 1/2 xícara de chá de uvas verdes sem sementes e cortadas ao meio
- 1/2 xícara de chá de gomos de laranja
- 1/4 de xícara de chá de semente de romã
- 1/4 de xícara de chá de nozes picadas
- 170g de iogurte natural
- Folhas de hortelã para decorar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque banana, o kiwi, os morangos, as uvas, os gomos de laranja e a romã e misture. Acrescente o iogurte natural e mexa delicadamente. Finalize com as nozes picadas e decore com folhas de hortelã. Sirva em seguida.
Salada de frutas tropical
Ingredientes:
- 2 bananas-nanicas descascadas e cortadas em fatias
- 1 manga cortada em cubos
- 1 mamão papaia sem sementes e cortado em cubos
- 2kiwis descascados e picados
- Suco de 1/2 laranja
- 395 g de leite condensado
- 250 g de creme de leite
Modo de preparo:
Em um recipiente com tampa, coloque todas as frutas, regue com o suco de laranja e misture delicadamente. Adicione o leite condensado e o creme de leite e mexa para incorporar. Tampe e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.
Salada de frutas com tamarilho e mirtilo
Ingredientes:
- 1 banana descascada e fatiada
- 1/2 manga cortada em cubos
- 1 tamarilho descascado e fatiado
- 1/2 xícara de chá de gomos de laranja
- 1/4 de xícara de chá de mirtilo desidratado
- 2 colheres de sopa de coco ralado
- Folhas de hortelã para decorar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a banana, a manga, o tamarilho, os gomos de laranja e os mirtilos e misture delicadamente. Polvilhe com o coco ralado e misture delicadamente. Finalize decorando com as folhas de hortelã. Sirva em seguida.
Salada de frutas cítricas
Ingredientes:
- Gomos de 2 laranjas
- Gomos de 2 tangerinas
- 1 abacaxi descascado e picado
- 10 morangos fatiados
- Suco de 1 limão
- Folhas de hortelã a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente com tampa, coloque todas as frutas e regue com o suco de limão. Adicione as folhas de hortelã e mexa para incorporar. Tampe e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.