6 massas leves e saborosas para o almoço

As massas conquistaram o mundo pelo sabor e textura. Perfeitas para quem deseja obter uma refeição completa, são simples de fazer e costumam agradar os mais diversos paladares. Além disso, versáteis, podem ser combinadas com diferentes tipos de ingredientes para incrementar o sabor. A seguir, confira seis receitas com massas irresistíveis para o almoço!
Espaguete ao molho pesto
Ingredientes:
- 1 maço de manjericão
- 1 xícara de chá de azeite
- 1 xícara de chá de nozes picadas
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- 500 g de macarrão tipo espaguete
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar e escaldar
- Pedras de gelo para escaldar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o sal e o macarrão. Cozinhe até ficar macio. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, adicione as folhas de manjericão e deixe descansar por 1 minuto.
Após, com a ajuda de uma escumadeira, retire as folhas da panela e transfira para um recipiente com água e gelo. Escorra para retirar o excesso de água e coloque as folhas em um liquidificador. Acrescente o sal, o azeite, a pimenta-do-reino, as nozes, o alho e o queijo parmesão e bata por 2 minutos. Despeje o molho sobre o macarrão e sirva em seguida.
Panqueca de espinafre com ricota
Ingredientes:
Massa
- 2 xícaras de chá de leite desnatado
- 2 ovos
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral
- 1/2 de xícara de chá de folhas de espinafre picadas
- Sal a gosto
- Azeite para untar
Recheio
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1 maço de espinafre
- 2 xícaras de chá de ricota amassada
- Sal a gosto
Modo de preparo:
Massa
Em um liquidificador, coloque o leite, os ovos, as folhas de espinafre e o sal e bata até ficar homogêneo. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e bata até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa, coloque sobre a frigideira e espalhe bem. Vire a massa para dourar os dois lados. Repita o processo com toda a massa e reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte as folhas de espinafre e o sal e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, acrescente a ricota e misture bem. Recheie as panquecas e sirva em seguida.
Rondelli de rúcula com tomate
Ingredientes:
Massa
- 500 g de massa para pastel
- 2 xícaras de chá de ricota amassada
- 1 maço de rúcula
- 200 g de tomate seco
Molho
- 1,5 kg de tomate maduro picado
- 6 dentes de alho descascados e picados
- 1/2 cebola descascada e picada
- 4 colheres de sopa de azeite
- Sal a gosto
Modo de preparo:
Massa
Em uma superfície lisa, abra a massa de pastel e corte em fatias de 4 cm. Disponha as folhas de rúcula, a ricota e o tomate sobre elas e enrole como rocamboles. Com a ajuda de uma faca, corte em pedaços na espessura de 3 dedos. Reserve.
Molho
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte os tomates e o sal e mexa bem. Tampe a panela e cozinhe por 30 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira o molho para um liquidificador e bata até triturar bem. Volte para a panela e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos. Desligue o fogo e despeje o molho sobre o rondelli. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.
Nhoque de aveia com batata-doce
Ingredientes:
- 185 g de batata-doce descascada
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/4 de xícara de chá de fécula de batata
- 1/4 de xícara de chá de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
- Farinha de aveia para enfarinhar
- Molho de tomate quente para servir
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque as batatas-doces, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e, com a ajuda de um garfo, amasse as batatas-doces ainda quentes. Enfarinhe uma superfície lisa com farinha de aveia e disponha as batatas-doces. Adicione a farinha de aveia, a fécula de batata, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino e amasse até obter uma massa homogênea.
Divida a massa em porções e enrole até obter um cordão. Com a ajuda de uma faca, corte a massa em pequenos pedaços. Reserve. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Aos poucos, adicione o nhoque e cozinhe até subir à superfície. Com a ajuda de uma escumadeira, retire a massa da panela, escorra e disponha sobre uma assadeira grande para não grudar. Sirva com o molho de tomate.
Salada de macarrão com vegetais
Ingredientes:
- 300 g de macarrão integral parafuso
- 1 cebola descascada e picada
- 1 cenoura descascada e picada
- 1 talo de salsão fatiado
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
- 1/4 de colher de sopa de tomilho seco
- 2 tomates picados
- 1/2 xícara de chá de salsinha picada
- Sal e azeite a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o sal e o macarrão. Cozinhe até ficar macio. Desligue o fogo, escorra a água e reserve o macarrão. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a cenoura, o salsão, os tomates e a salsinha e cozinhe por 5 minutos. Acrescente o vinho branco, o tomilho e o sal e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e despeje a mistura sobre o macarrão. Sirva em seguida.
Ravióli de queijo com molho de tomate
Ingredientes:
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 2 ovos
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 pitada de sal
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Água
Recheio
- 1 xícara de chá de ricota amassada
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 1 gema de ovo
- Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
Molho
- 6 tomates maduros picados
- 2 dentes de alho picados
- 1 cebola picada
- 3 colheres de sopa de azeite
- Sal, pimenta-do-reino moída e folhas de manjericão a gosto
Modo de preparo:
Em uma superfície lisa, coloque a farinha em formato de vulcão. Adicione os ovos no centro, o azeite e o sal. Com um garfo, misture os ingredientes do centro, incorporando aos poucos a farinha até formar uma massa. Amasse com as mãos até ficar lisa e homogênea. Envolva em plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos.
Para o recheio, misture todos os ingredientes até formar um creme homogêneo. Reserve. Em seguida, abra a massa com um rolo em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo, deixando-a bem fina. Corte retângulos ou círculos com um cortador. Coloque pequenas porções do recheio, cubra com outra camada de massa e aperte as bordas com um garfo. Em uma panela em fogo médio, cozinhe em água fervente por 3 minutos ou até os raviolis subirem.
Em uma panela em fogo médio, aqueça o azeite, adicione o alho e a cebola e refogue até dourar. Junte os tomates, tempere com sal e pimenta-do-reino e deixe cozinhar em fogo baixo por 15 minutos. Finalize com folhas de manjericão. Após, escorra os raviolis e sirva com o molho de tomate fresco e queijo parmesão ralado.