Mamma mia!

6 massas leves e saborosas para o almoço

Aprenda a preparar receitas deliciosas para inovar na cozinha
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 05 de Janeiro de 2025 às 11:19

Espaguete ao molho pesto (Imagem: Denio109 | Shutterstock)
Espaguete ao molho pesto Crédito: Denio109 | Shutterstock
As massas conquistaram o mundo pelo sabor e textura. Perfeitas para quem deseja obter uma refeição completa, são simples de fazer e costumam agradar os mais diversos paladares. Além disso, versáteis, podem ser combinadas com diferentes tipos de ingredientes para incrementar o sabor. A seguir, confira seis receitas com massas irresistíveis para o almoço!

Espaguete ao molho pesto

Ingredientes:

  • 1 maço de manjericão
  • 1 xícara de chá de azeite
  • 1 xícara de chá de nozes picadas
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
  • 500 g de macarrão tipo espaguete
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar e escaldar
  • Pedras de gelo para escaldar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o sal e o macarrão. Cozinhe até ficar macio. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, adicione as folhas de manjericão e deixe descansar por 1 minuto.
Após, com a ajuda de uma escumadeira, retire as folhas da panela e transfira para um recipiente com água e gelo. Escorra para retirar o excesso de água e coloque as folhas em um liquidificador. Acrescente o sal, o azeite, a pimenta-do-reino, as nozes, o alho e o queijo parmesão e bata por 2 minutos. Despeje o molho sobre o macarrão e sirva em seguida.

Panqueca de espinafre com ricota

Ingredientes:

Massa
  • 2 xícaras de chá de leite desnatado
  • 2 ovos
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral
  • 1/2 de xícara de chá de folhas de espinafre picadas
  • Sal a gosto
  • Azeite para untar
Recheio
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 1 maço de espinafre
  • 2 xícaras de chá de ricota amassada
  • Sal a gosto

Modo de preparo:

Massa
Em um liquidificador, coloque o leite, os ovos, as folhas de espinafre e o sal e bata até ficar homogêneo. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e bata até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa, coloque sobre a frigideira e espalhe bem. Vire a massa para dourar os dois lados. Repita o processo com toda a massa e reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte as folhas de espinafre e o sal e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, acrescente a ricota e misture bem. Recheie as panquecas e sirva em seguida.

Rondelli de rúcula com tomate

Ingredientes:

Massa
  • 500 g de massa para pastel
  • 2 xícaras de chá de ricota amassada
  • 1 maço de rúcula
  • 200 g de tomate seco
Molho
  • 1,5 kg de tomate maduro picado
  • 6 dentes de alho descascados e picados
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 4 colheres de sopa de azeite
  • Sal a gosto

Modo de preparo:

Massa
Em uma superfície lisa, abra a massa de pastel e corte em fatias de 4 cm. Disponha as folhas de rúcula, a ricota e o tomate sobre elas e enrole como rocamboles. Com a ajuda de uma faca, corte em pedaços na espessura de 3 dedos. Reserve.
Molho
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte os tomates e o sal e mexa bem. Tampe a panela e cozinhe por 30 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira o molho para um liquidificador e bata até triturar bem. Volte para a panela e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos. Desligue o fogo e despeje o molho sobre o rondelli. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.
Nhoque de aveia com batata-doce (Imagem: MariaKovaleva | Shutterstock)
Nhoque de aveia com batata-doce Crédito: MariaKovaleva | Shutterstock

Nhoque de aveia com batata-doce

Ingredientes:

  • 185 g de batata-doce descascada
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1/4 de xícara de chá de fécula de batata
  • 1/4 de xícara de chá de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar
  • Farinha de aveia para enfarinhar
  • Molho de tomate quente para servir

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque as batatas-doces, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e, com a ajuda de um garfo, amasse as batatas-doces ainda quentes. Enfarinhe uma superfície lisa com farinha de aveia e disponha as batatas-doces. Adicione a farinha de aveia, a fécula de batata, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino e amasse até obter uma massa homogênea.
Divida a massa em porções e enrole até obter um cordão. Com a ajuda de uma faca, corte a massa em pequenos pedaços. Reserve. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Aos poucos, adicione o nhoque e cozinhe até subir à superfície. Com a ajuda de uma escumadeira, retire a massa da panela, escorra e disponha sobre uma assadeira grande para não grudar. Sirva com o molho de tomate.

Salada de macarrão com vegetais

Ingredientes:

  • 300 g de macarrão integral parafuso
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 cenoura descascada e picada
  • 1 talo de salsão fatiado
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
  • 1/4 de colher de sopa de tomilho seco
  • 2 tomates picados
  • 1/2 xícara de chá de salsinha picada
  • Sal e azeite a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o sal e o macarrão. Cozinhe até ficar macio. Desligue o fogo, escorra a água e reserve o macarrão. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a cenoura, o salsão, os tomates e a salsinha e cozinhe por 5 minutos. Acrescente o vinho branco, o tomilho e o sal e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e despeje a mistura sobre o macarrão. Sirva em seguida.

Ravióli de queijo com molho de tomate

Ingredientes:

Massa
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 2 ovos
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 pitada de sal
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • Água
Recheio
  • 1 xícara de chá de ricota amassada
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • 1 gema de ovo
  • Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
Molho
  • 6 tomates maduros picados
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 cebola picada
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • Sal, pimenta-do-reino moída e folhas de manjericão a gosto

Modo de preparo:

Em uma superfície lisa, coloque a farinha em formato de vulcão. Adicione os ovos no centro, o azeite e o sal. Com um garfo, misture os ingredientes do centro, incorporando aos poucos a farinha até formar uma massa. Amasse com as mãos até ficar lisa e homogênea. Envolva em plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos. 
Para o recheio, misture todos os ingredientes até formar um creme homogêneo. Reserve. Em seguida, abra a massa com um rolo em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo, deixando-a bem fina. Corte retângulos ou círculos com um cortador. Coloque pequenas porções do recheio, cubra com outra camada de massa e aperte as bordas com um garfo. Em uma panela em fogo médio, cozinhe em água fervente por 3 minutos ou até os raviolis subirem.
Em uma panela em fogo médio, aqueça o azeite, adicione o alho e a cebola e refogue até dourar. Junte os tomates, tempere com sal e pimenta-do-reino e deixe cozinhar em fogo baixo por 15 minutos. Finalize com folhas de manjericão. Após, escorra os raviolis e sirva com o molho de tomate fresco e queijo parmesão ralado.

