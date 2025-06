Gastronomia

5 saladas mornas para os dias frios

Aprenda a preparar receitas leves, nutritivas e saborosas para manter a dieta em dia

Publicado em 25 de junho de 2025 às 13:05

Salada morna de beterraba com cenoura, queijo feta e avelãs Crédito: Imagem: DronG | Shutterstock

Você sabia que as saladas também podem ser uma ótima opção para os dias frios? Para isso, basta incluir ingredientes quentinhos, cheios de sabor e textura. As saladas mornas são ideais para quem busca uma refeição leve, mas ao mesmo tempo reconfortante. Combinando legumes assados, grãos cozidos, folhas frescas e toques especiais — como queijos, ervas e oleaginosas —, elas tornam qualquer prato mais nutritivo e acolhedor. E o melhor: são práticas e fáceis de preparar! >

A seguir, veja como preparar saladas mornas para aquecer nos dias frios e manter a dieta em dia! >

Salada morna de beterraba com cenoura, queijo feta e avelãs

Ingredientes

2 beterrabas descascadas, cozidas e fatiadas

2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas grossas

4 xícaras de chá de mix de folhas verdes (rúcula, agrião, alface roxa, espinafre baby)

1/3 de xícara de chá de queijo feta esfarelado

1/4 de xícara de chá de avelãs tostadas e picadas

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de mel

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e adicione as rodelas de cenoura. Acrescente o mel refogue até as cenouras ficarem douradas e macias. Acrescente as fatias de beterraba e misture para incorporar os sabores. Desligue o fogo e reserve. Disponha as folhas verdes em um prato fundo. Por cima, distribua a mistura de cenoura e beterraba. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com o queijo feta esfarelado e as avelãs picadas. Sirva em seguida. >

Salada morna de grão-de-bico com legumes assados

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

1 abobrinha cortada em cubos

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

1 cebola roxa descascada e cortada em pétalas

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e tomilho a gosto

Suco de 1/2 limão >

Modo de preparo

Disponha os legumes em uma assadeira, regue com azeite de oliva e tempere com sal, pimenta-do-reino e tomilho. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos, mexendo na metade do tempo. Retire do forno e transfira para um recipiente. Adicione o grão-de-bico cozido e misture. Regue com suco de limão e sirva em seguida. >

Salada morna de quinoa com abobrinha, milho-verde e tomate Crédito: Imagem: Elena Veselova | Shutterstock

Salada morna de quinoa com abobrinha, milho-verde e tomate

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

1 xícara de chá de feijão-fradinho cozido e escorrido

1 abobrinha cortada em rodelas finas

1 xícara de chá de milho-verde cozido

1 xícara de chá de tomates-cereja cortados ao meio

1/4 de xícara de chá de folhas de hortelã fresca

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 xícaras de chá de água >

Modo de preparo

Lave a quinoa em água corrente e disponha em uma panela. Cozinhe com a água e uma pitada de sal por 15 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em uma frigideira com um fio de azeite de oliva, grelhe a abobrinha até ficar dourada dos dois lados. Transfira para um recipiente e reserve. Aqueça o milho-verde na mesma frigideira até dourar levemente. Desligue o fogo e reserve. >

Em uma saladeira, misture a quinoa cozida com o feijão-fradinho, a abobrinha, o milho-verde e os tomates-cereja. Regue com azeite de oliva e suco de limão. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com as folhas de hortelã e sirva em seguida. >

Salada morna de batata-doce com espinafre e nozes

Ingredientes

2 batatas-doces cozidas, descascadas e cortadas em cubos

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

1/4 de xícara de chá de nozes picadas

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho descascado e picado

Sal, pimenta-do-reino moída e páprica defumada a gosto >

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a batata-doce e refogue até dourar. Acrescente o alho e refogue por 2 minutos. Acrescente o espinafre e mexa até murchar. Desligue o fogo e finalize com as nozes picadas. Tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica defumada. Sirva em seguida. >

Salada morna de abóbora, couve e queijo feta

Ingredientes

2 xícaras de chá de abóbora cabotiá descascada e cortada em cubos

1 xícara de chá de folhas de couve rasgadas

1/3 de xícara de chá de queijo feta esfarelado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho amassado

1 colher de sopa de mel

Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada a gosto >

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque os cubos de abóbora e tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Regue com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 180ºC até ficarem macios. Retire do forno e reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e refogue até dourar. Acrescente a couve e refogue por um minuto. Junte a abóbora assada, regue com mel e misture. Desligue o fogo e finalize com o queijo feta. Sirva em seguida. >