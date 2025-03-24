7 saladas leves e nutritivas para começar bem a semana

As saladas costumam ser as opções favoritas durante as dietas. Isso porque elas são ricas em vitaminas e nutrientes essenciais para o corpo. Além disso, combinam diferentes tipos de ingredientes que proporcionam novos sabores, quebrando o conceito de que, geralmente, as saladas são sem graça. E mais: são práticas e saborosas de fazer.
Abaixo, confira 7 receitas de saladas saudáveis e leves para incrementar a sua refeição!
Salada de grão-de-bico com pepino e tomate
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de grão-de-bico
- 2 tomates picados
- 1/2 xícara de chá de pepino picado
- 1/4 de xícara de chá de cebola-roxa descascada e fatiada
- Suco de 1 limão
- Sal, azeite de oliva e coentro picado a gosto
- Água para cozinhar e deixar de molho
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 8 horas, trocando a água na metade do tempo. Após, escorra a água, transfira os grãos para uma panela de pressão, cubra com água e leve ao fogo médio por 25 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela, escorra a água e deixe os grãos esfriarem. Em seguida, em um recipiente, coloque o grão-de-bico, os tomates, o pepino e a cebola-roxa e misture. Tempere com sal, azeite de oliva e suco de limão. Polvilhe com coentro e sirva em seguida.
Salada de repolho com brócolis
Ingredientes:
- 1/2 repolho roxo picado
- 100 g de queijo branco cortado em cubos
- 1 cenoura descascada e ralada
- Floretes de 1/2 brócolis
- 1 dente alho descascado e amassado
- Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque os floretes de brócolis, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 5 minutos. Após, desligue o fogo, escorra a água, espere esfriar e fatie os floretes de brócolis. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Junte os floretes de brócolis e doure levemente. Desligue o fogo e espere esfriar. Em um recipiente, coloque o repolho-roxo, a cenoura, os floretes de brócolis, o queijo e misture. Tempere com sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Salada de rúcula com amora, abacate e queijo feta
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de folhas de rúcula
- 1 xícara de chá de folhas de espinafre baby
- 1/2 xícara de chá de amoras frescas
- Polpa de 1/2 abacate cortada em cubos
- 1/4 de xícara de chá de queijo feta esfarelado
- 1/4 de xícara de chá de amêndoas tostadas
- Sal, pimenta rosa moída e azeite de oliva a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque as folhas de rúcula e de espinafre e misture. Adicione as amoras, a polpa de abacate, o queijo feta e as amêndoas e mexa para incorporar. Tempere com sal, pimenta rosa e azeite de oliva. Sirva em seguida.
Salada de beterraba com laranja
Ingredientes:
- 4 beterrabas descascadas e cortadas ao meio
- 1 laranja descascada e cortada em gomos
- 1/2 cebola-roxa descascada e fatiada
- 1/2 colher de sopa de azeite de oliva
- 6 folhas de hortelã
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água gelada para deixar de molho
Modo de preparo:
Em uma assadeira, coloque as beterrabas e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar, corte as beterrabas em cubos e reserve. Em um recipiente, coloque a cebola-roxa, cubra com a água gelada e deixe de molho por 10 minutos. Após, escorra a água e transfira a cebola-roxa para um recipiente. Junte a beterraba, os gomos de laranja e as folhas de hortelã e misture. Tempere com azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Salada de folhas de beterraba com amêndoas laminadas
Ingredientes:
- 400 g de folhas de beterraba lavadas e fatiadas
- 1 xícara de chá de amêndoas laminadas
- 1/2 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/4 de colher de chá de sal
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as folhas de beterraba e refogue até atingirem um tom verde-escuro. Desligue o fogo e transfira para um recipiente. Tempere com sal e suco de limão. Acrescente as amêndoas laminadas e mexa para incorporar. Sirva em seguida.
Salada de alface com frango
Ingredientes:
Frango
- 2 peitos de frango sem pele, sem osso e cortados em filés
- 2 dentes de alho descascados e picados
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de sopa de páprica doce
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Salada
- 1 maço de alface-crespa
- 8 tomates-cerejas cortados ao meio
- 1/2 cebola-roxa descascada e fatiada
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto
Modo de preparo:
Frango
Em um recipiente, coloque o frango, o alho, o suco de limão, a páprica doce, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 2 horas. Após, em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os filés de frango e grelhe os dois lados. Desligue o fogo, espere esfriar e corte em cubos. Reserve.
Salada
Em um recipiente, coloque as folhas de alface-crespa, os tomates -cereja e a cebola-roxa e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite de oliva. Acrescente o frango e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Sirva em seguida.
Salada de rúcula com manga
Ingredientes:
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- 1 colher de chá de mel
- 1 manga
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Folhas 1 maço de rúcula
Modo de preparo:
Em um recipiente com tampa, coloque as folhas de rúcula e tempere com o azeite de oliva, sal, suco de limão e pimenta-do-reino. Tampe e deixe descansar por 5 minutos. Após, lave a manga em água corrente, descasque e corte em cubos. Adicione a manga às folhas de rúcula, coloque o mel e misture. Sirva em seguida.