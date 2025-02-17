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Nutrição

7 receitas de saladas ricas em fibras para começar a semana

Aprenda a preparar opções simples e deliciosas para aumentar a saúde do corpo
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 19:30

Salada de espinafre com morango e queijo feta (Imagem: Kattecat | Shutterstock)
Salada de espinafre com morango e queijo feta Crédito: Kattecat | Shutterstock
As saladas ricas em fibras são essenciais para a saúde, pois contribuem para o bom funcionamento do sistema digestivo, prevenindo a constipação e promovendo o equilíbrio da flora intestinal. Além disso, aumentam a sensação de saciedade, auxiliando no controle do peso e evitando o consumo excessivo de calorias.
A seguir, confira sete receitas de saladas ricas em fibras para começar a semana!

Salada de espinafre com morango e queijo feta

Ingredientes:
  • 2 xícaras de chá de folhas de espinafre 
  • 1 xícara de chá de morango fatiado
  • 1 xícara de chá de nozes picadas
  • 1 colher de sopa de pinoli
  • 1 colher de sopa de sementes de chia
  • 1 xícara de chá de queijo feta esfarelado
  • Sal, azeite de oliva, mel e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque as folhas de espinafre, o morango, as nozes, o pinoli, as sementes de chia e o queijo feta e misture delicadamente. Reserve. Em outro recipiente, coloque o azeite de oliva, o mel, o sal e a pimenta-do-reino e mexa. Depois, despeje o molho sobre a salada e misture. Sirva em seguida. 

Salada de brócolis com manga e abacate

Ingredientes:
  • Floretes de 1 de brócolis cozido
  • 1 repolho roxo picado
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • Folhas de 1 maço de alface
  • Polpa de 1 abacate picada
  • Sal, azeite de oliva e vinagre de maçã a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o brócolis, o repolho, a cenoura, a alface e o abacate e misture delicadamente. Tempere com sal, azeite de oliva e vinagre de maçã e mexa para incorporar. Sirva em seguida. 

Salada de milho-verde e tomate

Ingredientes:
  • 1 espiga de milho-verde
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1 cebola descascada e picada
  • Suco de 1 limão
  • Sal, azeite de oliva e cheiro-verde picado a gosto
  • Água
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a espiga de milho-verde, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e, com a ajuda de uma faca, retire os grãos da espiga. Transfira para um recipiente, adicione o tomate e a cebola e misture. Tempere com sal, suco de limão, azeite de oliva e cheiro-verde. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida. 

Salada de rúcula com amêndoas

Ingredientes:
  • Folhas de 2 maços de baby rúcula
  • 100 g de amêndoas torradas
  • 4 cenouras descascadas e cortadas em tiras finas
  • 100 g de queijo roquefort
  • 1/2 xícara de chá de azeite de oliva
  • Sal, pimenta-do-reino moída e mostarda dijon a gosto
  • Suco de 1/2 limão
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque as folhas de baby rúcula e as cenouras e misture. Adicione as amêndoas e o queijo roquefort e mexa para incorporar. Reserve. Em outro recipiente, coloque o azeite de oliva, o sal, a pimenta-do-reino, a mostarda dijon e o suco de limão e misture. Regue a salada com o molho e sirva em seguida.
Salada de couve kale com laranja e sementes de romã (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)
Salada de couve kale com laranja e sementes de romã Crédito: Brent Hofacker | Shutterstock

Salada de couve kale com laranja e sementes de romã

Ingredientes:
  • 1 maço de couve tipo kale picada 
  • 5 colheres de sopa de sementes de romã
  • Gomos de 2 laranjas
  • 5 colheres de sopa de vinagre balsâmico
  • Nozes picadas e sal a gosto 
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a couve, as sementes de romã, as nozes e os gomos de laranja e misture. Adicione o vinagre balsâmico e mexa para incorporar. Tempere com sal e sirva em seguida. 

Salada de verde com quinoa e aspargo

Ingredientes:
  • 5 aspargos cozidos e picados
  • Folhas de 1 maço de alface
  • 1 xícara de chá de folhas de espinafre
  • 10 tomates-cereja cortados ao meio
  • 4 colheres de sopa de quinoa cozida
  • 2 ovos cozidos e picados
  • Sal e vinagre de maçã a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, faça uma camada com as folhas de alface e espinafre. Após, disponha os tomates-cereja e os aspargos sobre as folhas e polvilhe com a quinoa. Acrescente os ovos e tempere com sal e vinagre de maçã. Sirva em seguida.

Salada de acelga, laranja e castanha-de-caju

Ingredientes:
  • Folhas de 1/2 maço de acelga
  • Suco de 1 laranja
  • 1/4 de xícara de chá de castanha-de-caju
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 1 colher de chá de amido de milho
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o suco de laranja e o amido de milho e misture até dissolver completamente. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Junte as folhas de acelga e tempere com sal e pimenta-do-reino. Regue com a mistura de amido de milho e cozinhe por cinco minutos. Desligue o fogo, transfira para um recipiente e coloque as castanhas-de-caju. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.

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