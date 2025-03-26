5 receitas sem carne ricas em proteínas

As refeições sem carne e ricas em proteínas podem ser uma escolha saudável e equilibrada para o o dia a dia. Além de promoverem benefícios à saúde e contribuírem para a sustentabilidade, esses pratos oferecem uma grande diversidade de sabores e texturas. Incluir proteínas vegetais na alimentação é uma forma prática de variar o cardápio e garantir a ingestão necessária desse nutriente.
Veja, a seguir, cinco receitas sem carne ricas em proteínas para o almoço!
Pimentão recheado com quinoa
Ingredientes:
- 2 pimentões vermelhos
- 2 pimentões amarelos
- 1 xícara de chá de quinoa
- 2 xícaras de chá de caldo de legumes
- 1/2 xícara de chá de feijão-preto cozido sem o caldo
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 1/2 pimentão vermelho picado
- 1/2 cebola roxa picada
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de cominho
- 1/2 colher de chá de páprica defumada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Coentro picado para finalizar
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Corte a tampa dos pimentões e retire as sementes. Coloque-os em uma forma untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 180°C por 10 minutos para amolecer levemente. Reserve. Em uma panela, adicione o caldo de legumes e a quinoa e cozinhe em fogo médio até absorver todo o líquido. Reserve.
Em uma frigideira, aqueça o azeite e refogue a cebola, o alho e o pimentão picado até ficarem macios. Adicione o feijão-preto, o milho-verde, a quinoa cozida, o cominho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e reserve. Recheie os pimentões pré-assados e leve-os ao forno por mais 15 minutos. Polvilhe o coentro e sirva em seguida.
Escondidinho de batata-doce com proteína de soja
Ingredientes:
Purê
- 3 batatas-doces sem casca e picadas
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/2 xícara de chá de leite de aveia
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Noz-moscada
- Água para cozinhar
Recheio
- 1 xícara de chá de proteína de soja
- 1 xícara de chá de água quente
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 tomate picado
- 1 colher de sopa de extrato de tomate
- 1/2 colher de chá de páprica
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Cheiro-verde a gosto
Modo de preparo:
Purê
Em uma panela, cozinhe as batatas-doces em água até ficarem bem macias. Em um recipiente, amasse as batatas com um garfo. Adicione o azeite, o leite vegetal e tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Reserve.
Recheio
Em um recipiente, coloque a proteína de soja, cubra com água quente e deixe descansar por 20 minutos. Escorra e esprema bem para retirar o excesso de água. Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione proteína de soja e mexa bem. Adicione o tomate e o extrato de tomate e tempere com sal, a páprica e a pimenta-do-reino. Cozinhe por 5 minutos. Finalize com cheiro-verde e desligue o fogo.
Montagem
Em um refratário, espalhe metade do purê de batata-doce e cubra com o recheio de proteína de soja. Finalize com o restante do purê e leve ao forno preaquecido a 200°C por 15 minutos ou até dourar levemente. Sirva em seguida.
Salada de feijão-branco
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de feijão-branco cozido e escorrido
- 1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- 1/2 cebola roxa picada
- 1/2 pepino fatiado em cubos pequenos
- 1 colher de sopa de sementes de girassol
- 1 colher de sopa de azeite
- Suco de 1/2 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Folhas de manjericão picada para finalizar
Modo de preparo:
Em uma tigela grande, adicione o feijão-branco, o tomate-cereja, a cebola roxa e o pepino. Regue com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Misture bem. Adicione as sementes de girassol e as folhas de manjericão. Misture novamente até os ingredientes estarem bem incorporados. Leve à geladeira por 10 minutos. Sirva em seguida.
Homus de grão-de-bico
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
- 2 colheres de sopa de tahine
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- 1 dente de alho picado
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1/2 colher de chá de cominho em pó
- Sal a gosto
- Azeite de oliva para finalizar
- Grão-de-bico cozido e folhas de salsa para decorar
Modo de preparo:
No processador de alimentos, bata o grão-de-bico, o tahine, o suco de limão, o alho, o azeite, o cominho e o sal até formar uma pasta homogênea. Transfira para uma tigela e espalhe com uma colher. Decore com grãos de grão-de-bico cozidos, regue com azeite e finalize com folhas de salsa fresca. Sirva em seguida.
Arroz integral com lentilha
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de arroz integral
- 1/2 xícara de chá de lentilha
- 2 ½ xícaras de chá água quente
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 folha de louro
- 1 colher de chá de cominho
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar a lentilha
Modo de preparo:
Em uma panela com água, cozinhe as lentilhas até que fiquem al dente . Escorra e reserve. Em uma panela, aqueça um fio de azeite e refogue a cebola até dourar. Adicione o alho e refogue por mais um minuto. Adicione o arroz integral à panela e mexa bem. Coloque a lentilha e tempere com o sal, a pimenta-do-reino e adicione a folha louro e o cominho. Adicione a água quente, tampe e cozinhe em fogo baixo até que o arroz fique macio. Sirva em seguida.