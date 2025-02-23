Fruta tropical

5 receitas práticas e refrescantes com manga

Veja como preparar pratos saborosos e ideais para o verão
Portal Edicase

Publicado em 23 de Fevereiro de 2025 às 07:30

Torta de manga Crédito: Imagem: YamisHandmade | Shutterstock
A manga é uma das frutas tropicais mais apreciadas no mundo, conhecida por seu sabor doce, aroma irresistível e textura suculenta. Além de deliciosa, é rica em vitaminas, antioxidantes e fibras, tornando-se uma excelente opção para compor pratos leves e nutritivos.
A seguir, confira 5 receitas práticas e refrescantes com manga! 

Torta de manga

Ingredientes

Base
  • 200 g de biscoito de maisena
  • 100 g de manteiga derretida

Recheio
  • 400 g de manga cortada em cubos
  • 395 g de leite condensado
  • 200 g de creme de leite
  • 10 g gelatina incolor sem sabor 
Cobertura
  • 200 g de manga cortada em cubos
  • 1 colher de sopa de açúcar
  • 1 colher de chá de gelatina incolor sem sabor
  • Cubos de manga e folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Base
Triture os biscoitos no liquidificador ou processador até virar uma farofa fina. Em um recipiente, misture com a manteiga derretida até formar uma farofa úmida. Com a massa, forre o fundo de uma forma de fundo removível pressionando bem. Leve ao freezer enquanto prepara o recheio.
Recheio
No liquidificador, bata a manga, o leite condensado e o creme de leite até ficar homogêneo. Hidrate a gelatina incolor conforme as instruções da embalagem. Adicione a gelatina dissolvida à mistura do liquidificador e bata até incorporar. Despeje sobre a base de biscoito e leve à geladeira por, no mínimo, 4 horas, ou até firmar.
Cobertura e finalização
Bata a manga e o açúcar no liquidificador até obter um purê. Dissolva a gelatina conforme as instruções da embalagem e misture ao purê de manga. Despeje cuidadosamente sobre a torta com o recheio já firme e leve à geladeira por mais 1 hora. Após a cobertura firmar, desenforme a torta com cuidado. Decore com cubos de manga e folhas de hortelã. Sirva gelada.

Ceviche de manga

Ingredientes

  • 1 manga cortada em cubos
  • 200 g de tilápia cortada em cubos
  • Suco de 2 limões
  • 1/2 cebola-roxa fatiada finamente
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture os cubos de peixe com o suco de limão e deixe marinar por 15 minutos na geladeira. Depois, acrescente a cebola-roxa, a manga e o azeite. Misture bem. Tempere com sal, pimenta-do-reino e finalize com coentro. Deixe na geladeira por mais 5 minutos e sirva em seguida.

Pudim de chia com manga

Ingredientes

  • 200 ml de leite de amêndoas
  • 3 colheres de sopa de chia
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1 manga cortada em cubos
  • Coco ralado para finalizar

Modo de preparo

Em um pote ou tigela, misture a chia com o leite e o mel. Mexa bem para evitar que as sementes grudem. Cubra e leve à geladeira por pelo menos 3 horas ou até engrossar e formar um creme. Despeje em taças individuais e faça uma cama com a manga picada. Finalize com coco ralado e sirva em seguida. 
Musse de manga Crédito: Imagem: Toasted Pictures | Shutterstock

Musse de manga

Ingredientes

  • 2 mangas picadas
  • 395 g de leite condensado
  • 200 g de creme de leite
  • 10 g de gelatina incolor sem sabor
  • Manga picada para decorar

Modo de preparo

No liquidificador, bata a manga, o leite condensado e o creme de leite até ficar um creme homogêneo. Dissolva a gelatina conforme as instruções da embalagem. Adicione a gelatina dissolvida à mistura do liquidificador e bata até incorporar. Despeje em taças individuais ou em um refratário grande. Leve à geladeira por no mínimo 5 horas, ou até firmar. Decore com a manga picada e sirva em seguida.

Manjar de manga

Ingredientes

  • 2 mangas picadas
  • 500 ml de leite
  • 200 ml de leite de coco
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 5 colheres de sopa de amido de milho
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • Coco ralado para decorar

Modo de preparo

No liquidificador, bata a manga com o leite até ficar homogêneo. Coe a mistura para remover fibras e transfira para uma panela. Adicione o leite de coco, o açúcar e o amido de milho. Misture até dissolver completamente e leve ao fogo médio, mexendo sempre até engrossar e desgrudar do fundo da panela. Despeje em uma forma e leve à geladeira por pelo menos 4 horas. Desenforme, polvilhe coco ralado por cima e sirva em seguida. 

