A manga é uma das frutas tropicais mais apreciadas no mundo, conhecida por seu sabor doce, aroma irresistível e textura suculenta. Além de deliciosa, é rica em vitaminas, antioxidantes e fibras, tornando-se uma excelente opção para compor pratos leves e nutritivos.
A seguir, confira 5 receitas práticas e refrescantes com manga!
Torta de manga
Ingredientes
Base
- 200 g de biscoito de maisena
- 100 g de manteiga derretida
Recheio
- 400 g de manga cortada em cubos
- 395 g de leite condensado
- 200 g de creme de leite
- 10 g gelatina incolor sem sabor
Cobertura
- 200 g de manga cortada em cubos
- 1 colher de sopa de açúcar
- 1 colher de chá de gelatina incolor sem sabor
- Cubos de manga e folhas de hortelã para decorar
Modo de preparo
Base
Triture os biscoitos no liquidificador ou processador até virar uma farofa fina. Em um recipiente, misture com a manteiga derretida até formar uma farofa úmida. Com a massa, forre o fundo de uma forma de fundo removível pressionando bem. Leve ao freezer enquanto prepara o recheio.
Recheio
No liquidificador, bata a manga, o leite condensado e o creme de leite até ficar homogêneo. Hidrate a gelatina incolor conforme as instruções da embalagem. Adicione a gelatina dissolvida à mistura do liquidificador e bata até incorporar. Despeje sobre a base de biscoito e leve à geladeira por, no mínimo, 4 horas, ou até firmar.
Cobertura e finalização
Bata a manga e o açúcar no liquidificador até obter um purê. Dissolva a gelatina conforme as instruções da embalagem e misture ao purê de manga. Despeje cuidadosamente sobre a torta com o recheio já firme e leve à geladeira por mais 1 hora. Após a cobertura firmar, desenforme a torta com cuidado. Decore com cubos de manga e folhas de hortelã. Sirva gelada.
Ceviche de manga
Ingredientes
- 1 manga cortada em cubos
- 200 g de tilápia cortada em cubos
- Suco de 2 limões
- 1/2 cebola-roxa fatiada finamente
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Coentro picado a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, misture os cubos de peixe com o suco de limão e deixe marinar por 15 minutos na geladeira. Depois, acrescente a cebola-roxa, a manga e o azeite. Misture bem. Tempere com sal, pimenta-do-reino e finalize com coentro. Deixe na geladeira por mais 5 minutos e sirva em seguida.
Pudim de chia com manga
Ingredientes
- 200 ml de leite de amêndoas
- 3 colheres de sopa de chia
- 1 colher de sopa de mel
- 1 manga cortada em cubos
- Coco ralado para finalizar
Modo de preparo
Em um pote ou tigela, misture a chia com o leite e o mel. Mexa bem para evitar que as sementes grudem. Cubra e leve à geladeira por pelo menos 3 horas ou até engrossar e formar um creme. Despeje em taças individuais e faça uma cama com a manga picada. Finalize com coco ralado e sirva em seguida.
Musse de manga
Ingredientes
- 2 mangas picadas
- 395 g de leite condensado
- 200 g de creme de leite
- 10 g de gelatina incolor sem sabor
- Manga picada para decorar
Modo de preparo
No liquidificador, bata a manga, o leite condensado e o creme de leite até ficar um creme homogêneo. Dissolva a gelatina conforme as instruções da embalagem. Adicione a gelatina dissolvida à mistura do liquidificador e bata até incorporar. Despeje em taças individuais ou em um refratário grande. Leve à geladeira por no mínimo 5 horas, ou até firmar. Decore com a manga picada e sirva em seguida.
Manjar de manga
Ingredientes
- 2 mangas picadas
- 500 ml de leite
- 200 ml de leite de coco
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 5 colheres de sopa de amido de milho
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- Coco ralado para decorar
Modo de preparo
No liquidificador, bata a manga com o leite até ficar homogêneo. Coe a mistura para remover fibras e transfira para uma panela. Adicione o leite de coco, o açúcar e o amido de milho. Misture até dissolver completamente e leve ao fogo médio, mexendo sempre até engrossar e desgrudar do fundo da panela. Despeje em uma forma e leve à geladeira por pelo menos 4 horas. Desenforme, polvilhe coco ralado por cima e sirva em seguida.