O Dia das Crianças é uma excelente oportunidade para se divertir com os pequenos, e preparar receitas de sobremesas é uma maneira deliciosa de tornar o feriado ainda mais especial. Além de ser uma atividade divertida para fazer em família, trazem um toque doce à comemoração, deixando as crianças mais contentes. Por isso, a seguir, confira 5 receitas de sobremesas para o Dia das Crianças!
Bolo no palito
Ingredientes
Bolo
- 1 xícara de chá de leite
- 1 xícara de chá de óleo
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de chocolate em pó
- 1 xícara de chá de açúcar
- 2 ovos
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Brigadeiro
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 395 g de leite condensado
- 200 g de creme de leite
- 2 colheres de sopa chocolate em pó
Montagem
- 180 g de chocolate meio amargo
- Granulados para enfeitar
- Palitos de churrasco
Modo de preparo
Bolo
No liquidificador, coloque os ovos e bata por 5 minutos. Aos poucos, acrescente os demais ingredientes, exceto o fermento químico, e bata por mais 3 minutos. Por último, adicione o fermento e bata novamente para misturar. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, despeje a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 45 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar e desenforme o bolo .
Brigadeiro
Em uma panela, coloque a manteiga, o leite condensado e o chocolate em pó e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até começar a desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo, acrescente o creme de leite e misture bem.
Montagem
Desmanche o bolo, formando uma farofa, adicione o brigadeiro e misture até obter uma consistência homogênea. Em seguida, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco da mistura e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e leve à geladeira por 30 minutos. Enquanto isso, coloque o chocolate meio amargo em uma panela e leve ao fogo médio até derreter. Depois, retire as bolinhas da geladeira, espete nos palitos e passe no chocolate derretido. Decore com o granulado e sirva em seguida.
Maçã do amor
Ingredientes
- 500 g de açúcar
- 2 colheres de chá de vinagre branco
- 1 colher de chá de corante alimentício vermelho
- 5 maçãs
- 5 palitos de sorvete
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o açúcar, o vinagre e o corante e leve ao fogo médio até formar uma calda grossa. Em seguida, espete as maçãs nos palitos de sorvete e passe na calda. Coloque sobre uma assadeira, espere esfriar e sirva em seguida.
Picolé de morango com leite condensado
Ingredientes
- 500 g de morangos frescos
- 200 g de leite condensado
- 200 ml de leite integral
- 1 colher de sopa de suco de limão
Modo de preparo
Lave bem os morangos, retire os cabinhos e corte-os em pedaços. Coloque os morangos no liquidificador e adicione o suco de limão. Bata até obter uma mistura homogênea. Adicione o leite condensado e o leite à mistura de morango. Bata tudo até que os ingredientes estejam completamente incorporados, formando um creme homogêneo e cremoso.
Despeje a mistura nas forminhas de picolé ou em copos descartáveis. Coloque os palitos no centro de cada picolé. Leve ao congelador por cerca de 4 horas ou até que os picolés estejam completamente firmes.
Crepe de chocolate
Ingredientes
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 2 ovos
- 1 colher de sopa de açúcar mascavo
- 2 colheres de sopa de chocolate em pó
- 200 ml de leite
- Óleo para untar
- Calda de chocolate e morango para servir
Modo de preparo
Na batedeira, coloque os ovos e bata até formar uma espuma. Acrescente o leite e bata por mais 5 minutos. Junte o açúcar mascavo e a farinha de trigo e bata novamente até incorporar os ingredientes. Por último, coloque o chocolate em pó e bata por mais 1 minuto. Transfira a mistura para um recipiente, cubra com plástico filme e leve à geladeira por 1 hora. Em seguida, unte uma panela com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, coloque um pouco de massa sobre a panela e deixe dourar os dois lados. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida. Sirva com calda de chocolate e morangos.
Pudim de chocolate
Ingredientes
Pudim
- 395 de leite condensado
- 200 g de creme de leite
- 1 1/2 xícaras de chá de leite
- 4 ovos
- 200 g de chocolate meio amargo derretido
- 3 colheres de sopa de cacau em pó
- 1 colher de chá de essência de baunilha
Calda
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/4 de xícara de chá de água
Modo de preparo
Calda
Em uma panela, derreta o açúcar em fogo baixo até formar um caramelo dourado. Adicione a água com cuidado e continue mexendo até a calda ficar lisa e homogênea. Despeje a calda em uma forma de pudim (com furo no meio), espalhando bem no fundo e nas laterais. Reserve.
Pudim
No liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite, o leite, os ovos, o chocolate derretido, o cacau em pó e a essência de baunilha até obter uma mistura homogênea. Despeje a mistura na forma caramelizada .
Cubra a forma com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180°C em banho-maria (coloque a forma de pudim dentro de uma assadeira maior com água quente) por aproximadamente 1 hora e 30 minutos, ou até que o pudim esteja firme (faça o teste do palito: ele deve sair limpo).
Retire do forno, deixe esfriar e leve à geladeira por pelo menos 4 horas, ou de um dia para o outro.