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Cozinha divertida

5 receitas deliciosas e práticas para o Dia das Crianças

Veja como preparar pratos incríveis que vão conquistar o paladar dos pequenos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 11 de Outubro de 2024 às 18:35

Panqueca de carne moída (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)
Panqueca de carne moída (Imagem: WS-Studio | Shutterstock) Crédito:
O Dia das Crianças é uma data especialmente dedicada à celebração da alegria que caracteriza a infância. Nesta ocasião tão especial, proporcionar momentos memoráveis e repletos de carinho é essencial. Uma maneira encantadora de fazer isso é por meio da culinária, uma atividade que une sabores, aprendizado e diversão.
Por isso, confira cinco receitas deliciosas e práticas para o Dia das Crianças e torne a festa ainda mais saborosa para os pequenos. Confira!

Panqueca de carne moída

Ingredientes:

Massa
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 1/2 xícara de chá de leite
  • 2 ovos
  • 4 colheres de sopa de óleo
  • Sal a gosto
Recheio
  • 2 colheres de sopa de cebola picada
  • 300 g de carne moída
  • 1 tomate picado
  • 70 g de extrato de tomate
  • 200 g de creme de leite
  • Azeite e sal a gosto

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Montagem
  • 400 g de molho de tomate
  • Queijo parmesão ralado a gosto

Modo de preparo:

Recheio
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Em seguida, refogue a cebola até ficar transparente. Adicione a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Acrescente o tomate picado, o extrato de tomate, o sal, o creme de leite e misture. Cozinhe por 5 minutos e reserve.
Massa
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, os ovos, o óleo, o leite, o sal e misture até obter uma massa homogênea. Unte a frigideira com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com uma concha, coloque uma porção de massa na frigideira e espalhe. Doure os dois lados da panqueca. Repita o procedimento com toda a massa.
Montagem
Coloque o recheio de carne moída no centro da panqueca e enrole. Repita esse processo com todos os discos de panqueca. Depois, transfira as panquecas para uma travessa, regue com o molho de tomate e salpique com o queijo ralado. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 5 minutos. Sirva em seguida.

Bolinho de chuva

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • 1 ovo
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • Óleo para fritar
  • Açúcar e canela para polvilhar

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar e o fermento em pó. Em outra tigela, bata o ovo e misture com o leite e a essência de baunilha. Adicione essa mistura aos ingredientes secos e mexa até obter uma massa homogênea. Em uma panela funda, aqueça o óleo em fogo médio. Com a ajuda de duas colheres, pegue pequenas porções da massa e coloque cuidadosamente no óleo quente.
Frite até que os bolinhos fiquem dourados, virando-os para ficarem uniformemente fritos. Retire os bolinhos com uma escumadeira e coloque-os sobre papel toalha para escorrer o excesso de óleo. Enquanto ainda estiverem quentes, polvilhe com uma mistura de açúcar e canela. Sirva em seguida.

Pavê de morango

Ingredientes:

  • 395 g de leite condensado
  • 200 g de creme de leite
  • 500 ml de leite
  • 2 colheres de sopa de amido de milho
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 200 g de bolacha maisena
  • 2 xícaras de chá de morangos picados
  • 1/2 xícara de chá de leite para umedecer as bolachas
  • Morangos inteiros para decorar

Modo de preparo:

Em um recipiente, dissolva o amido de milho em 500 ml de leite. Em uma panela, misture o leite condensado, o leite com o amido de milho e a essência de baunilha. Leve ao fogo médio, mexendo constantemente até o creme engrossar. Desligue o fogo e acrescente o creme de leite, misturando bem. Deixe esfriar e reserve. 
Em uma travessa, faça uma camada de bolachas maisena levemente umedecidas no leite. Coloque uma camada de creme por cima das bolachas. Adicione uma camada de morangos picados sobre o creme. Repita o processo até finalizar os ingredientes. Na última camada, cubra com creme e decore com os morangos inteiros. Cubra e leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.
Frango frito crocante (Imagem: kckate16 | Shutterstock)
Frango frito crocante (Imagem: kckate16 | Shutterstock) Crédito:

Frango frito crocante

Ingredientes:

  • 6 coxas de frango
  • 6 sobrecoxas de frango
  • 5 dentes de alho picados
  • Sal, páprica defumada e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 500 g de farinha de trigo
  • 4 ovos batidos
  • 1/4 de xícara de chá de água
  • 500 g de farinha de milho flocada
  • 400 g de cereal de milho triturado
  • Óleo para fritar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque as coxas e as sobrecoxas de frango e tempere com alho, sal e pimenta-do-reino. Misture e reserve por 30 minutos. Em outro recipiente, coloque a farinha de trigo e tempere com sal, páprica e pimenta-do-reino. Em uma tigela, misture o ovo batido com a água e reserve.
Passe os pedaços de frango na farinha de trigo e, depois, na mistura de ovos. Em seguida, passe na farinha de milho flocada e molhe na mistura de ovos mais uma vez. Por fim, cubra os pedaços de frango com o cereal de milho.
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Frite os pedaços de frango até ficarem dourados. Coloque-os em papel-toalha para escorrer o excesso de óleo e sirva em seguida.

Espaguete com almôndegas

Ingredientes:

Almôndega
  • 500 g de carne moída
  • 1 ovo
  • 1 colher de sopa de farinha de trigo
  • 1/2 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 1 colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de páprica defumada
  • 1 colher de chá de orégano
  • Azeite, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto
Molho
  • 250 g de macarrão tipo espaguete
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 680 g de molho de tomate
  • 1/2 xícara de chá de água
  • Manjericão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar o macarrão

Modo de preparo:

Almôndega
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes da almôndega e misture até ficar homogêneo. Com as mãos, pegue porções de massa e modele em formato de bolinhas. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Frite as almôndegas até ficarem douradas e reserve.
Molho
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o sal e o macarrão. Cozinhe até a massa ficar al dente . Desligue o fogo, escorra o macarrão e reserve.
Na mesma panela em que fritou as almôndegas, coloque o azeite e refogue a cebola até murchar. Acrescente o alho e doure. Adicione o molho de tomate, a água, o sal, a pimenta-do-reino e o manjericão. Junte as almôndegas, tampe e cozinhe por 10 minutos. Sirva o macarrão com o molho e as almôndegas.

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