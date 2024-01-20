4 receitas de pratos e petiscos para o Dia Mundial do Queijo

Saboroso e versátil, o queijo é um dos alimentos derivados do leite mais apreciados em todo o mundo. Não à toa, o ingrediente tem até uma data para chamar de sua, 20 de janeiro, o Dia Mundial do Queijo.
Símbolo de diversidade gastronômica devido às suas inúmeras origens e tipos existentes, o queijo é o grande protagonista das quatro receitas que escolhemos para o seu fim de semana.
A lista inclui bolinha para preparar na air fryer, torta de liquidificador e até empadinha. Confira!
4 RECEITAS PARA O DIA MUNDIAL DO QUEIJO
1
BOLINHA DE QUEIJO NA AIR FRYER
Douradinha e deliciosa, a bolinhas de queijo é imbatível para petiscar em uma festa ou reunião com amigos. E que tal preparar essa gostosura na air fryer? Clique aqui e confira a receita passo a passo. FOTO: Tirolez/Divulgação
2
BATATA AOS TRÊS QUEIJOS
Muçarela, parmesão e provolone formam o trio que dá um sabor irresistível a essa receita de batata gratinada. Ela é a dica do HZ para a sua refeição de fim de semana, seja como prato principal ou acompanhamento. Gostou da ideia? Clique aqui para ver a receita completa. FOTO: Comitê Umami
3
EMPADINHA DE QUEIJO
Vai uma empadinha de queijo aí? Se a foto acima lhe deixou com vontade de provar essa gostosura, a hora é agora: clique aqui para conferir a receita, passo a passo, de uma empada feita com queijos gruyère, estepe e parmesão. FOTO: Tirolez/Divulgação
4
TORTA DE LIQUIDIFICADOR
Torta de liquidificador é sempre uma escolha prática e rápida de preparar para o lanche. Então, que tal caprichar em uma versão "queijuda" para surpreender seus convidados? Clique aqui para aprender nossa receita, que contém queijos prato, minas padrão e muçarela. FOTO: Piracanjuba/Divulgação