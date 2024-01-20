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4 receitas de pratos e petiscos para o Dia Mundial do Queijo

Bolinha na air fryer, batata gratinada, empadinha e torta de liquidificador são das dicas do HZ para celebrar a data, 20 de janeiro
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 20 de Janeiro de 2024 às 06:00

Bolinhas de queijo feitas na air fryer
Bolinha de queijo na air fryer é ideal para petiscar Crédito: Tirolez/Divulgação
Saboroso e versátil, o queijo é um dos alimentos derivados do leite mais apreciados em todo o mundo. Não à toa, o ingrediente tem até uma data para chamar de sua, 20 de janeiro, o Dia Mundial do Queijo. 
Símbolo de diversidade gastronômica devido às suas inúmeras origens e tipos existentes, o queijo é o grande protagonista das quatro receitas que escolhemos para o seu fim de semana.
A lista inclui bolinha para preparar na air fryer, torta de liquidificador e até empadinha. Confira!

4 RECEITAS PARA O DIA MUNDIAL DO QUEIJO

1

BOLINHA DE QUEIJO NA AIR FRYER

Douradinha e deliciosa, a bolinhas de queijo é imbatível para petiscar em uma festa ou reunião com amigos. E que tal preparar essa gostosura na air fryer? Clique aqui e confira a receita passo a passo. FOTO: Tirolez/Divulgação

2

BATATA AOS TRÊS QUEIJOS

Muçarela, parmesão e provolone formam o trio que dá um sabor irresistível a essa receita de batata gratinada. Ela é a dica do HZ para a sua refeição de fim de semana, seja como prato principal ou acompanhamento. Gostou da ideia? Clique aqui para ver a receita completa. FOTO: Comitê Umami  

3

EMPADINHA DE QUEIJO

Vai uma empadinha de queijo aí? Se a foto acima lhe deixou com vontade de provar essa gostosura, a hora é agora: clique aqui para conferir a receita, passo a passo, de uma empada feita com queijos gruyère, estepe e parmesão. FOTO: Tirolez/Divulgação

4

TORTA DE LIQUIDIFICADOR

Torta de liquidificador é sempre uma escolha prática e rápida de preparar para o lanche. Então, que tal caprichar em uma versão "queijuda" para surpreender seus convidados? Clique aqui para aprender nossa receita, que contém queijos prato, minas padrão e muçarela. FOTO: Piracanjuba/Divulgação

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