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Doçuras

3 receitas de Natal para fazer com as crianças

Aprenda a preparar pratos deliciosos que resgatam a cultura e as memórias natalinas
Portal Edicase

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Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 15:45

Broa de coco (Imagem: Univille | Divulgação)
Broa de coco Crédito: Imagem: Univille | Divulgação
A gastronomia é parte fundamental das tradições natalinas. É em torno da mesa que famílias e amigos se reúnem no Natal, criando memórias afetivas, fortalecendo laços e compartilhando receitas.Lançado recentemente, o livro “Saberes, Sabores e Histórias de Natal”, organizado pelo Instituto Natal Joinville em parceria com o Museu Nacional de Colonização e Imigração e o curso de gastronomia da Univille, traz receitas passadas de geração em geração.
A obra é um “prato cheio” de ideias para reunir a família. “As receitas de Natal carregam histórias e costumes familiares que tornam essa data ainda mais especial. Essas memórias começam a ser criadas durante os preparativos de cada receita, unindo avós, pais, filhos e netos na cozinha”, diz Camila Araújo Duarte, vice-presidente do Instituto.

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Broa de coco

Ingredientes:

  • 300 g de açúcar
  • 300 g de manteiga
  • 1 ovo
  • 700 g de araruta
  • 200 g de coco ralado
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • Farinha de trigo para polvilhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o açúcar e a manteiga e misture. Adicione o ovo, a essência de baunilha e o coco e mexa. Por último, coloque a araruta e misture até a massa desgrudar das mãos. Enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo e disponha a massa sobre ela. Abra com a ajuda de um rolo e corte com moldes retangulares. Após, disponha as broas em uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C de 15 a 20 minutos. Sirva em seguida.
Bolacha de melado (Imagem: Univille | Divulgação)
Bolacha de melado Crédito: Univille | Divulgação

Bolacha de melado

Ingredientes:

  • 4 ovos
  • 400 g de açúcar
  • 500 g de margarina
  • 1 kg de melado
  • 15 g de canela em pó
  • 15 g de cravo-da-índia em pó
  • 50 g de bicarbonato de sódio peneirado
  • 2,3 kg de farinha de trigo peneirada
  • Margarina para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque os ovos e o açúcar e bata até obter uma consistência homogênea. Junte a margarina e o melado e bata novamente. Acrescente a canela, o cravo-da-índia e o bicarbonato de sódio e misture. Aos poucos, coloque a farinha de trigo e mexa até obter uma massa lisa.
Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e abra na espessura desejada. Corte com a ajuda de moldes de Natal e disponha em uma assadeira untada com margarina e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.
Bolacha de canela (Imagem: Univille | Divulgação)
Bolacha de canela Crédito: Univille | Divulgação

Bolacha de canela

Ingredientes:

  • 8 ovos
  • 480 g de açúcar
  • 240 ml de leite
  • 40 g de manteiga
  • 20 g de banha
  • 20 g de sal amoníaco
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • Canela em pó a gosto
  • Farinha de trigo suficiente para dar o ponto da massa
  • Açúcar para polvilhar
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • Gema de ovo para pincelar

Modo de preparo:

Em uma batedeira, coloque os ovos e bata. Adicione o açúcar, o leite, a manteiga, a banha, a essência de baunilha e o sal amoníaco e bata novamente para incorporar. Transfira para um recipiente, acrescente a farinha de trigo e, com as mãos higienizadas, mexa até a massa desgrudar dos dedos.
Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa, modele no formato de uma bolinha e achate com as mãos. Disponha em uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Pincele com a gema de ovo e polvilhe com açúcar e canela. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

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