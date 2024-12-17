3 receitas de Natal para fazer com as crianças

A gastronomia é parte fundamental das tradições natalinas. É em torno da mesa que famílias e amigos se reúnem no Natal, criando memórias afetivas, fortalecendo laços e compartilhando receitas.Lançado recentemente, o livro “Saberes, Sabores e Histórias de Natal”, organizado pelo Instituto Natal Joinville em parceria com o Museu Nacional de Colonização e Imigração e o curso de gastronomia da Univille, traz receitas passadas de geração em geração.
A obra é um “prato cheio” de ideias para reunir a família. “As receitas de Natal carregam histórias e costumes familiares que tornam essa data ainda mais especial. Essas memórias começam a ser criadas durante os preparativos de cada receita, unindo avós, pais, filhos e netos na cozinha”, diz Camila Araújo Duarte, vice-presidente do Instituto.
Para inspirar gerações na criação de novas histórias e lembranças, confira 3 receitas fáceis e saborosas que tem a cara, o aroma e o sabor desta época do ano!
Broa de coco
Ingredientes:
- 300 g de açúcar
- 300 g de manteiga
- 1 ovo
- 700 g de araruta
- 200 g de coco ralado
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- Farinha de trigo para polvilhar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o açúcar e a manteiga e misture. Adicione o ovo, a essência de baunilha e o coco e mexa. Por último, coloque a araruta e misture até a massa desgrudar das mãos. Enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo e disponha a massa sobre ela. Abra com a ajuda de um rolo e corte com moldes retangulares. Após, disponha as broas em uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C de 15 a 20 minutos. Sirva em seguida.
Bolacha de melado
Ingredientes:
- 4 ovos
- 400 g de açúcar
- 500 g de margarina
- 1 kg de melado
- 15 g de canela em pó
- 15 g de cravo-da-índia em pó
- 50 g de bicarbonato de sódio peneirado
- 2,3 kg de farinha de trigo peneirada
- Margarina para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque os ovos e o açúcar e bata até obter uma consistência homogênea. Junte a margarina e o melado e bata novamente. Acrescente a canela, o cravo-da-índia e o bicarbonato de sódio e misture. Aos poucos, coloque a farinha de trigo e mexa até obter uma massa lisa.
Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e abra na espessura desejada. Corte com a ajuda de moldes de Natal e disponha em uma assadeira untada com margarina e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.
Bolacha de canela
Ingredientes:
- 8 ovos
- 480 g de açúcar
- 240 ml de leite
- 40 g de manteiga
- 20 g de banha
- 20 g de sal amoníaco
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- Canela em pó a gosto
- Farinha de trigo suficiente para dar o ponto da massa
- Açúcar para polvilhar
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Gema de ovo para pincelar
Modo de preparo:
Em uma batedeira, coloque os ovos e bata. Adicione o açúcar, o leite, a manteiga, a banha, a essência de baunilha e o sal amoníaco e bata novamente para incorporar. Transfira para um recipiente, acrescente a farinha de trigo e, com as mãos higienizadas, mexa até a massa desgrudar dos dedos.
Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa, modele no formato de uma bolinha e achate com as mãos. Disponha em uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Pincele com a gema de ovo e polvilhe com açúcar e canela. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.