3 receitas de café da manhã para surpreender no Dia dos Namorados

Começar o Dia dos Namorados presenteando a pessoa amada com um delicioso café da manhã é uma ótima maneira de demonstrar o seu amor.
Para isso, ter opções simples e práticas de fazer é uma excelente alternativa, pois elas ajudam a economizar tempo na cozinha ao passo que oferecem a oportunidade de preparar um mimo especial.
Por isso, confira a seguir três receitas deliciosas para desfrutar de um café da manhã romântico a dois!
MUFFIN DE QUEIJO COM BACON
Ingredientes:
- 5 ovos
- 50g de queijo parmesão ralado
- 1 cebola descascada e picada
- 1 colher de sopa de açúcar
- 50g de bacon cortado em cubos
- Sal a gosto
- Coentro picado para polvilhar
- Manteiga para untar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e doure. Reserve. Em uma frigideira, coloque o bacon e frite até dourar. Reserve. Em um recipiente, coloque os ovos, o queijo parmesão e o sal e, com a ajuda de um garfo, bata bem.
Unte formas para cupcake com manteiga, distribua a cebola e o bacon sobre elas, cubra com os ovos e polvilhe com o coentro. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
OMELETE CREMOSO
Ingredientes:
- 2 ovos
- 2 1/2 colheres de sopa de leite
- 1 colher de sopa de manteiga
- 2 1/2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- Salsinha para polvilhar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque os ovos e, com a ajuda de um garfo, bata bem. Aos poucos, adicione o leite e misture bem. Por último, coloque o queijo parmesão e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Tempere com sal e reserve.
Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Disponha a omelete e doure os dois lados. Desligue o fogo, polvilhe com salsinha e sirva em seguida.
PANQUECA DE MORANGO COM BRIGADEIRO
Ingredientes:
Massa:
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 2 ovos
- 1 2/3 colheres de sopa de açúcar
- 1 pitada de sal
- 150 g de creme de leite
- 1/3 de xícara de chá de água
- Óleo para untar
Recheio:
- 345g de leite condensado
- 5 colheres de sopa de chocolate em pó
- 250g de creme de leite
- 1 colher de sopa de manteiga
- 300g de morango cortado em rodelas
Modo de preparo:
Massa - Em um recipiente, coloque os ovos, a farinha de trigo, o açúcar, o sal, o creme de leite e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte uma frigideira com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Após, com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa, disponha sobre a panela e doure os dois lados. Repita o processo com toda a massa e reserve.
Recheio - Em uma panela, coloque o leite condensado, o chocolate em pó e a manteiga e leve ao fogo alto até começar a desgrudar do fundo, mexendo sempre. Desligue o fogo, adicione o creme de leite e misture para incorporar com os demais ingredientes. Reserve.
Montagem - Passe uma camada de brigadeiro sobre os discos de panqueca e disponha os pedaços de morangos. Dobre as panquecas no formato de um cone e sirva em seguida. Dica: sirva decorado com calda de chocolate e morangos.
