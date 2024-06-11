Manhã romântica

3 receitas de café da manhã para surpreender no Dia dos Namorados

Panqueca de morango com brigadeiro é uma das dicas do HZ para você começar o 12 de junho em clima de romance
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 11 de Junho de 2024 às 06:00

Começar o Dia dos Namorados presenteando a pessoa amada com um delicioso café da manhã é uma ótima maneira de demonstrar o seu amor.
Para isso, ter opções simples e práticas de fazer é uma excelente alternativa, pois elas ajudam a economizar tempo na cozinha ao passo que oferecem a oportunidade de preparar um mimo especial.
Por isso, confira a seguir três receitas deliciosas para desfrutar de um café da manhã romântico a dois! 

MUFFIN DE QUEIJO COM BACON

Ingredientes:

  • 5 ovos
  • 50g de queijo parmesão ralado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 colher de sopa de açúcar
  • 50g de bacon cortado em cubos
  • Sal a gosto
  • Coentro picado para polvilhar
  • Manteiga para untar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e doure. Reserve. Em uma frigideira, coloque o bacon e frite até dourar. Reserve. Em um recipiente, coloque os ovos, o queijo parmesão e o sal e, com a ajuda de um garfo, bata bem.
Unte formas para cupcake com manteiga, distribua a cebola e o bacon sobre elas, cubra com os ovos e polvilhe com o coentro. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

OMELETE CREMOSO

Ingredientes:

  • 2 ovos
  • 2 1/2 colheres de sopa de leite
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 2 1/2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
  • Salsinha para polvilhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque os ovos e, com a ajuda de um garfo, bata bem. Aos poucos, adicione o leite e misture bem. Por último, coloque o queijo parmesão e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Tempere com sal e reserve.
Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Disponha a omelete e doure os dois lados. Desligue o fogo, polvilhe com salsinha e sirva em seguida. 
Panqueca de morango com brigadeiro
Panqueca de morango com brigadeiro Crédito: Shutterstock

PANQUECA DE MORANGO COM BRIGADEIRO

Ingredientes:

Massa: 
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo 
  • 2 ovos 
  • 1 2/3 colheres de sopa de açúcar 
  • 1 pitada de sal 
  • 150 g de creme de leite 
  • 1/3 de xícara de chá de água 
  • Óleo para untar 
Recheio: 
  • 345g de leite condensado
  • 5 colheres de sopa de chocolate em pó
  • 250g de creme de leite
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 300g de morango cortado em rodelas

Modo de preparo:

Massa - Em um recipiente, coloque os ovos, a farinha de trigo, o açúcar, o sal, o creme de leite e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte uma frigideira com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Após, com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa, disponha sobre a panela e doure os dois lados. Repita o processo com toda a massa e reserve.
Recheio - Em uma panela, coloque o leite condensado, o chocolate em pó e a manteiga e leve ao fogo alto até começar a desgrudar do fundo, mexendo sempre. Desligue o fogo, adicione o creme de leite e misture para incorporar com os demais ingredientes. Reserve.
Montagem - Passe uma camada de brigadeiro sobre os discos de panqueca e disponha os pedaços de morangos. Dobre as panquecas no formato de um cone e sirva em seguida. Dica: sirva decorado com calda de chocolate e morangos.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

Confira 5 receitas de doces juninos para fazer em casa

4 receitas com milho-verde para as festas juninas

Aprenda três receitas de paçoca para fazer em casa

Recomendado para você

Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados
Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF

