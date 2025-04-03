3 dicas práticas para evitar o desperdício de alimentos

A professora Janaiara Moreira Sebold Berbel, do curso de Nutrição do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão (PR), reforça a importância do aproveitamento integral dos alimentos. “Muitas partes normalmente descartadas — como cascas, talos e folhas — são ricas em nutrientes e podem ser aproveitadas em receitas saborosas. Cascas de batata podem virar chips. Talos de couve podem ser refogados. Folhas de beterraba podem enriquecer sopas ou farofas”, exemplifica. Para a especialista, o reaproveitamento também é uma solução eficaz para economizar. “Sobras de arroz podem virar bolinhos. Carne assada pode ser desfiada para recheios, e legumes cozidos podem ser transformados em purês ou sopas. Nunca descarte frutas e verduras ‘consideradas feias’, que têm alguma imperfeição na casca, pois são igualmente ricas em vitaminas e podem ser consumidas em sua totalidade”, sugere.

Além das estratégias voltadas às compras e ao aproveitamento dos alimentos, Alexandra Cardoso indica outras medidas de economia doméstica que podem ajudar a liberar recursos para uma alimentação mais saudável. “Vale trocar as lâmpadas incandescentes pelas de led. É importante desligar aparelhos eletrônicos quando não estiverem em uso. Evite também usar o chuveiro entre 17h e 22h, quando o consumo da energia aumenta e fica mais caro”, explica. Há mais medidas simples que podem favorecer a economia em casa. “Outras mudanças que podem ser feitas é reduzir o tempo de banho; lavar a quantidade máxima de roupa indicada pelo fabricante da máquina de lavar de uma só vez e conscientizar os moradores para desligar as luzes quando não tiver ninguém no ambiente da casa”, complementa. Em relação ao controle financeiro, a sugestão é buscar promoções. “Participar de grupos de mercados ou quitandas e aproveitar datas específicas — como a ‘quarta verde’ e a ‘quinta da carne’ — garantem boas economias”, destaca Alexandra Cardoso.

