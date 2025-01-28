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Com legumes

10 receitas leves e saborosas para voltar à rotina após as férias

Veja como preparar pratos fáceis e práticos para retomar a dieta saudável no início do ano
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 28 de Janeiro de 2025 às 14:00

Espaguete de abobrinha com pesto de manjericão (Imagem: hiroamano | Shutterstock)
Espaguete de abobrinha com pesto de manjericão Crédito: hiroamano | Shutterstock
As férias são o momento mais aguardado para relaxar, aproveitar a família e naturalmente saborear pratos deliciosos. No entanto, é comum que os excessos alimentares e a falta de exercícios físicos nesse período deixem a rotina desajustada e transformem o retorno aos hábitos saudáveis algo desafiador. 
Segundo Luiza Amaral, nutricionista da Liv Up, foodtech brasileira de comida saudável, retomar a alimentação equilibrada é essencial para o bem-estar e o bom funcionamento do organismo. Para ela, a volta à rotina pode ser mais fácil e prazerosa a partir da inclusão dos alimentos certos no dia a dia. “A recomendação é retornar à rotina adotando práticas nutritivas para as refeições, sem abrir mão do sabor”, destaca.  
Para facilitar, a nutricionista lista dez receitas que combinam ingredientes frescos, saudáveis e naturais, pensados para atender a diferentes necessidades e preferências. “São ideais tanto para quem busca uma refeição leve e saborosa quanto para quem deseja pratos mais funcionais e nutritivos”, explica Luiza Amaral. Confira!

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Espaguete de abobrinha com pesto de manjericão

Ingredientes:
  • 2 abobrinhas
  • 1 xícara de chá de folhas de manjericão fresco
  • 1/4 de xícara de chá de nozes
  • 2 dentes de alho
  • 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Com um descascador de legumes, corte as abobrinhas em tiras finas para imitar o espaguete. Reserve. Em um processador de alimentos, bata o manjericão, as nozes, o alho, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma pasta homogênea. Misture o pesto com as tiras de abobrinha e sirva.

Salada de quinoa colorida

Ingredientes:
  • 1 xícara de chá de quinoa branca
  • 1/2 xícara de chá de floretes de brócolis
  • 1/2 beterraba descascada e ralada
  • 1/4 de xícara de chá de salsinha e/ou coentro picado
  • 1/4 de cebola picada
  • Suco de 1 limão
  • Azeite de oliva e sal marinho a gosto
  • Água para cozinhar
  • Gelo para gelar 
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a quinioa, a beterraba, uma pitada de sal e 1 3/4 de xícara de chá de água. Cozinhe por aproximadamente 18 minutos em fogo baixo ou até que a água seque completamente. Reserve. Em uma panela em fogo médio, cozinhe o brócolis em água fervente por um minuto e, em seguida, mergulhe-os em uma tigela com água e gelo para interromper o cozimento. Em uma tigela grande, misture a salsinha e/ou coentro, a cebola, o sal, o azeite e o suco de limão. Adicione a quinoa cozida e os legumes à mistura de ervas. Sirva em seguida.

Panqueca fit de banana

Ingredientes:
  • 2 ovos
  • 1 colher de sopa de cacau em pó 100%
  • 2 colheres de sopa de aveia
  • 1 banana descascada e amassada
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a banana e os ovos e, usando um garfo, bata até ficar homogêneo. Acrescente o cacau e a aveia e misture até ficar homogêneo. Leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio, despeje a massa e tampe. Vire a panqueca assim que a parte de baixo dourar. Cozinhe até dourar o outro lado. Sirva em seguida.

Macarrão com carne moída

Ingredientes:
  • 250 g de macarrão integral
  • 250 g de carne moída
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 400 g de molho de tomate
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Queijo parmesão ralado para finalizar
  • Folhas de manjericão fresco para decorar
  • Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o sal e o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Escorra e reserve. Aqueça o azeite em uma frigideira grande em fogo médio e adicione cebola e alho. Refogue até dourar. Adicione a carne moída à frigideira e cozinhe até dourar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o molho de tomate e cozinhe até o molho apurar. Misture o macarrão cozido com o molho de carne moída na frigideira. Misture o macarrão ao molho delicadamente. Sirva com queijo parmesão ralado e folhas de manjericão fresco.

Panqueca de frango com brócolis

Ingredientes:
Massa
  • 1 pitada de sal
  • 2 colheres de sopa de requeijão light
  • 2 ovos
  • 4 colheres de sopa de farelo de aveia
Recheio
  • 300 g de peito de frango cortado em cubos
  • Floretes de brócolis a gosto
  • 3 colheres de sopa de requeijão light
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1/2 cebola picada
  • 1 xícara de chá de água
Modo de preparo:
Massa
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata por três minutos em potência média. Leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio e, com uma concha, despeje porções de massa. Espalhe a massa na panela e cozinhe até formar bolhas. Vire a panqueca para dourar o outro lado. Reserve.
Recheio
Em um recipiente, tempere o frango com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o frango e cozinhe até dourar. Acrescente a água e cozinhe até secar. Transfira o frango para um recipiente e desfie. Adicione o requeijão e o brócolis. Misture bem. Em seguida, recheie as massas, enrole e sirva em seguida.
Berinjela recheada com carne moída (Imagem: zoisamazing | Shutterstock)
Berinjela recheada com carne moída Crédito: zoisamazing | Shutterstock

Berinjela recheada com carne moída

Ingredientes:
  • 1 berinjela média
  • 100 g de carne moída
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho amassado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Queijo muçarela ralado a gosto
Modo de preparo:
Corte a berinjela no sentido do comprimento. Retire a polpa, deixando uma bordinha para manter a forma. Pique a polpa da berinjela em pedaços pequenos e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola picada e refogue até ficar levemente dourada. Acrescente o alho e mexa por 1 minuto, até liberar o aroma. Adicione a carne moída e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe cozinhar por cerca de 8 a 10 minutos.
Encha as metades de berinjela com a carne moída. Polvilhe queijo muçarela ralado por cima das berinjelas recheadas. Coloque em uma assadeira e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30-35 minutos, até que estejam macias e o queijo derretido. Retire do forno e sirva quente.

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Salada de rúcula com melancia

Ingredientes:
  • 1/4 de melancia cortada em cubos e sem sementes
  • 1/2 maço de alface-americana
  • 1/2 maço de rúcula
  • 2 colheres de chá de azeite de oliva
  • 2 colheres de sopa de geleia de pimenta
  • 1 xícara de chá de queijo feta cortado em cubos
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma tigela, coloque a geleia de pimenta, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Reserve. Higienize as folhas, remova o excesso de água e reserve. Em um recipiente, junte a melancia, o queijo feta e as folhas e misture. Tempere tudo com o molho reservado e sirva a seguir. 

Torta de legumes

Ingredientes:
  • 1 massa de torta pré-cozida
  • 2 abobrinhas cortadas em rodelas finas
  • 1 cenoura ralada
  • 1 cebola picada
  • 1 pimentão vermelho picado
  • 1 xícara de chá de brócolis cozido e picado
  • 200 g de queijo muçarela ralado
  • 4 ovos
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma frigideira antiaderente, refogue a cebola, a abobrinha, a cenoura, o brócolis e o pimentão até ficarem macios. Em uma tigela grande, bata os ovos com o leite até ficar homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma assadeira, espalhe os vegetais refogados sobre a massa de torta pré-cozida. Cubra com o queijo muçarela. Despeje a mistura de ovos e leite sobre os vegetais e o queijo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30-35 minutos, ou até que a torta esteja dourada e firme ao toque. Deixe esfriar um pouco antes de servir.

Cuscuz marroquino com vegetais assados

Ingredientes:
  • 1 xícara de chá de cuscuz marroquino
  • 1 abobrinha cortada em cubos
  • 1 cenoura cortada em cubos
  • 1 pimentão amarelo cortado em tiras
  • 1 cebola-roxa cortada em fatias
  • 1/4 de xícara chá de uva-passa
  • 1/4 de xícara chá de amêndoas fatiadas
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsa fresca picada
Modo de preparo:
Em uma assadeira, distribua os vegetais, a uva-passa e as amêndoas. Regue com azeite de oliva. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20-25 minutos, ou até que os vegetais estejam macios e levemente dourados. Enquanto os vegetais assam, prepare o cuscuz marroquino conforme as instruções da embalagem. Misture os vegetais assados e as amêndoas ao cuscuz cozido. Tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Sirva o cuscuz decorado com salsa fresca, se desejar.

Sopa cremosa de batata-doce e lentilha

Ingredientes:
  • 2 batatas-doces descascadas e cortadas em cubos
  • 1 xícara de chá de lentilha vermelha
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 4 xícaras de chá de caldo de legumes
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Coentro fresco picado para decorar
Modo de preparo:
Em uma panela grande, em fogo médio, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Adicione as batatas-doces, a lentilha, o caldo de legumes, o cominho e a páprica. Quando ferver, reduza o fogo e cozinhe por cerca de 20-25 minutos, ou até que as batatas-doces estejam macias. Use um liquidificador de imersão para triturar parcialmente a sopa, deixando alguns pedaços de batata-doce e lentilha inteiros. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva quente, decorado com coentro fresco, se desejar.

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