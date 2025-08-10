Editorias do Site
10 filmes sobre paternidade para assistir no Dia dos Pais

Confira filmes emocionantes, divertidos e reflexivos que abordam a relação entre pai e filhos em suas múltiplas formas

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 12:00

10 filmes sobre paternidade para assistir no Dia dos Pais Crédito: Reprodução

O Dia dos Pais é um convite para refletir sobre a presença paterna em todas as suas formas, seja carinhosa, desajeitada, resistente, ausente ou transformadora. No cinema, a figura do pai tem sido retratada sob olhares diversos, da comédia à tragédia, da fantasia ao realismo.

Para celebrar a data, selecionamos 10 filmes que exploram a paternidade sob diferentes perspectivas, com histórias que emocionam, divertem e provocam reflexão. Confira:

1. Capitão Fantástico

Filme Capitão Fantástico
Filme Capitão Fantastico Crédito: Divulgação / Universal Pictures

Com um estilo de vida alternativo e fora das convenções da sociedade, Ben Cash (Viggo Mortensen) cria seus filhos em uma floresta isolada, longe da cidade e das tecnologias modernas. Em Capitão Fantástico, o diretor Matt Ross aborda os dilemas de um pai que acredita estar fazendo o melhor pelos filhos, até que confrontos com o mundo exterior colocam suas escolhas à prova. Uma comédia dramática sensível, que rendeu a Mortensen uma indicação ao Oscar.

2. Estranho Caminho

Ator Carlos Francisco interpreta Geraldo no filme cearense 'Estranho Caminho'
Ator Carlos Francisco interpreta Geraldo no filme cearense 'Estranho Caminho' Crédito: Reprodução filme "Estranho Caminho"

Vencedor de prêmios no Festival do Rio, o filme de Guto Parente mistura fantasia, drama e humor para contar a história de um jovem cineasta que, no início da pandemia, é obrigado a conviver com o pai ausente por mais de uma década. Ambientado em Fortaleza, Estranho Caminho mostra como o isolamento pode aproximar até os vínculos mais frágeis, e como o inesperado pode transformar relações.

3. À Procura da Felicidade

os atores Will e Jaden Smith contracenaram em 'À Procura da Felicidade'
os atores Will e Jaden Smith contracenaram em 'À Procura da Felicidade' Crédito: Divulgação/Sony Pictures

Inspirado em uma história real, o filme acompanha Chris Gardner (Will Smith), um pai solo que enfrenta o desemprego e a falta de moradia enquanto luta para garantir um futuro melhor para seu filho pequeno. A química entre Will Smith e seu filho na vida real, Jaden Smith, dá ainda mais força ao drama, que é um clássico moderno sobre resiliência, amor e esperança em meio às dificuldades.

4. Gonzaga: De Pai pra Filho

Filme
Filme Gonzaga: De Pai pra Filho Crédito: Acervo/Globo

O longa nacional retrata com emoção a conturbada e tocante relação entre Luiz Gonzaga e Gonzaguinha, duas lendas da música brasileira. A trajetória dos dois é marcada por desencontros, ressentimentos e reencontros, com a música como elo principal entre pai e filho. Um retrato afetivo que também mergulha na história cultural do Brasil.

5. Uma Família de Dois

Filme
Filme "Uma Família de Dois" Crédito: Reprodução "Uma Família de Dois"

Samuel (Omar Sy) vive uma vida leve e sem compromissos até que descobre que tem uma filha, e, de repente, precisa assumir sozinho a criação da menina. O filme acompanha os altos e baixos dessa paternidade inesperada, marcada por afeto, improviso e amadurecimento, até que o passado bate à porta com um novo desafio.

6. Papai é Pop

Filme
Filme "Papai é Pop" Crédito: Reprodução filme

Na comédia dramática brasileira estrelada por Lázaro Ramos, um pai de primeira viagem precisa encarar as surpresas e as dores da paternidade real. Entre fraldas, noites mal dormidas e decisões difíceis, Papai é Pop equilibra humor e sensibilidade para retratar os dilemas cotidianos de um pai presente.

7. Treinando o Papai

Dwayne Johnson e Madison Pettis no filme
Dwayne Johnson e Madison Pettis no filme "Treinando o Papai" Crédito: Reprodução filme

Joe Kingman (The Rock) é uma estrela do futebol americano que descobre, da noite para o dia, que tem uma filha. Desacostumado com responsabilidades além do campo, ele precisa aprender o que é ser pai, entre trapalhadas, aprendizados e momentos de ternura. Uma comédia leve que encanta toda a família.

8. Paternidade

Filme
Filme "Paternidade" Crédito: Reprodução filme

Interpretado por Kevin Hart, Matthew enfrenta o luto pela morte da esposa e o desafio de criar a filha recém-nascida sozinho. Inspirado em uma história real, Paternidade mistura drama e leveza ao mostrar como o amor pode superar o medo, a insegurança e os julgamentos da sociedade.

9. Projeto Flórida

Filme Projeto Flórida
Filme Projeto Flórida Crédito: Reprodução filme

Em um papel comovente, Willem Dafoe vive o gerente de um motel nos arredores da Disney que, mesmo sem laços de sangue, age como figura paterna para crianças em situação de vulnerabilidade. Projeto Flórida é um retrato tocante da infância à margem e da paternidade que nasce do cuidado genuíno.

10. Um Longo Caminho

Filme
Filme Um Longo Caminho" Crédito: Divulgação / Sony Pictures Classics

O cineasta chinês Zhang Yimou dirige esse drama delicado sobre reconciliação entre pai e filho. Um idoso japonês tenta reparar a relação com o filho doente ao embarcar em uma jornada pela China para cumprir um último desejo. Ao longo do caminho, ele se conecta com outra criança e reflete sobre seus erros como pai. Uma história de redenção, afeto e humanidade.

