“Não Volte Mais” conquista prêmio de melhor filme capixaba em Santa Teresa

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 14:41
O drama intimista “Não Volte Mais” foi consagrado como o Melhor Filme Capixaba no Festival de Cinema de Santa Teresa (FECSTA) em sua oitava edição, realizada entre os dias 31 de julho e 2 de agosto. Rodado na cidade de Alegre, Sul do Espírito Santo, o média-metragem arrebatou o público da Mostra Virgínia Tamanini.
“Estamos honrados e muito felizes com o reconhecimento do nosso filme, que segue fazendo uma carreira linda que nos enche de orgulho. É extremamente necessário fomentar festivais no interior do país. Eles democratizam o acesso ao cinema e fortalecem a produção audiovisual brasileira”, afirma Sueth.
Dirigido por Danyel Sueth e Diego Scarparo, o filme acompanha o reencontro de dois irmãos após anos afastados, em um retorno à antiga casa da família. Ambientado em uma cidade pequena, o enredo explora os conflitos silenciosos que persistem nas relações familiares, em um contexto onde o passado e os julgamentos sociais seguem vivos e presentes.
Além do prêmio no FECSTA, “Não Volte Mais” já acumula importantes reconhecimentos internacionais, como o título de Melhor Filme no Honor Film Festival, em Nova York, e o prêmio de Melhor Filme pelo Júri Popular no First-Time Filmmaker Sessions, promovido pela LiftOff Global Network, no Reino Unido.
A ideia do filme nasceu do olhar sensível de Danyel Sueth sobre a casa onde as filmagens ocorreram. Localizada em Alegre, a residência antiga, marcada por memórias e uma atmosfera quase mística, tornou-se parte essencial da narrativa. “A casa já tinha um aspecto cultural, quase vivo. É um personagem em si”, comenta o diretor, que também interpreta o personagem Beni.
No papel de Nicolas, o irmão mais velho, está o ator Ivan Forneron. A dinâmica entre os dois personagens revela camadas profundas de ressentimento, proteção e afeto contido. Segundo Sueth, a proposta do filme é mergulhar o espectador em um universo emocional onde os laços familiares são colocados à prova.
Para a codireção do projeto, Sueth convidou Diego Scarparo, cineasta experiente com mais de 60 seleções em festivais e 13 prêmios acumulados. A parceria foi essencial para o equilíbrio entre atuação e direção. “A realização do filme só foi possível graças à parceria com o Scarparo. Enquanto eu atuava, ele mantinha o olhar externo necessário para construir cada cena”, explica Sueth.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta