Para toda a família

Projeto homenageia Maurício de Oliveira com evento gratuito no Parque Moscoso

“Nós no Parque” celebra o centenário do músico capixaba com canções ao vivo e contação de histórias para crianças e famílias em Vitória

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 13:46

Projeto “Nós no Parque” promove homenagem a Maurício de Oliveira, no Parque Moscoso Crédito: Daniella Spadeto

No próximo domingo, 31 de agosto, o Parque Moscoso vai receber uma celebração que une música e literatura em homenagem a um dos maiores nomes da cultura capixaba. A segunda edição do projeto “Nós no Parque: Explorando Contos Através da Música” vai marcar o centenário de nascimento do violonista Maurício de Oliveira (1925-2009), artista que projetou o Espírito Santo no cenário nacional e internacional com seu talento e dedicação à música.

Leia mais Vital 2025 atraiu 40 mil pessoas ao Sambão do Povo; veja tudo que rolou

A programação, gratuita e aberta ao público, acontece das 10h às 12h e traz duas atrações principais: a apresentação instrumental do violinista Hariton Nathanailidis, que conviveu e gravou com Maurício, e a contação de histórias inéditas da escritora Renata Bomfim.

Hariton vai interpretar composições emblemáticas do homenageado, acompanhado de músicos convidados, resgatando obras que retratam personagens e tradições capixabas, como a Dança do Chico Prego e os Canoeiros do Rio Santa Maria. Para ele, reverenciar a obra do violonista é uma forma de preservar a memória cultural do Estado.

Márcia Dall'Orto, Renata Bomfim e Hariton Nathanailidis, realizadores do projeto "Nós no Parque" Crédito: Daniella Spadeto

Entre as músicas, o público será envolvido por narrativas criadas por Renata Bomfim, que apresenta a história de Vitória, Ravi e da Vovó Ester, personagens que carregam mensagens de afeto, cuidado e conexão com a natureza. Inspirada em referências capixabas, a escritora destaca a arte como ferramenta essencial para educação, sensibilização e formação das novas gerações.

Leia mais Evento em Vitória terá shows gratuitos de Teatro Mágico, Tuyo e Afronta

O projeto terá outras três edições até o fim do ano, sempre aos domingos no Parque Moscoso. A proposta é proporcionar experiências que misturam música de qualidade e literatura, aproximando crianças, famílias e comunidade da riqueza cultural capixaba.

Programe-se

Projeto “Nós no Parque: Explorando Contos Através da Música” – 2ª edição

Homenagem a Maurício de Oliveira

Data : domingo (31)

: domingo (31) Horário : 10h às 12h

: 10h às 12h Local : Parque Moscoso, Centro de Vitória

: Parque Moscoso, Centro de Vitória Entrada gratuita

Este vídeo pode te interessar