Projeto homenageia Maurício de Oliveira com evento gratuito no Parque Moscoso

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 13:46
No próximo domingo, 31 de agosto, o Parque Moscoso vai receber uma celebração que une música e literatura em homenagem a um dos maiores nomes da cultura capixaba. A segunda edição do projeto “Nós no Parque: Explorando Contos Através da Música” vai marcar o centenário de nascimento do violonista Maurício de Oliveira (1925-2009), artista que projetou o Espírito Santo no cenário nacional e internacional com seu talento e dedicação à música.
A programação, gratuita e aberta ao público, acontece das 10h às 12h e traz duas atrações principais: a apresentação instrumental do violinista Hariton Nathanailidis, que conviveu e gravou com Maurício, e a contação de histórias inéditas da escritora Renata Bomfim.
Hariton vai interpretar composições emblemáticas do homenageado, acompanhado de músicos convidados, resgatando obras que retratam personagens e tradições capixabas, como a Dança do Chico Prego e os Canoeiros do Rio Santa Maria. Para ele, reverenciar a obra do violonista é uma forma de preservar a memória cultural do Estado.
Entre as músicas, o público será envolvido por narrativas criadas por Renata Bomfim, que apresenta a história de Vitória, Ravi e da Vovó Ester, personagens que carregam mensagens de afeto, cuidado e conexão com a natureza. Inspirada em referências capixabas, a escritora destaca a arte como ferramenta essencial para educação, sensibilização e formação das novas gerações.
O projeto terá outras três edições até o fim do ano, sempre aos domingos no Parque Moscoso. A proposta é proporcionar experiências que misturam música de qualidade e literatura, aproximando crianças, famílias e comunidade da riqueza cultural capixaba.
