Estrategista por trás do sucesso de Dulce María fará palestra gratuita no ES

Responsável por artistas como Claudia Leitte e Simaria, Ariel Quirino é destaque no Formemus, evento para debater inovação, carreira e direitos autorais

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 13:28

Formemus 2025 traz Ariel Quirino, estrategista por trás do sucesso de Dulce María no Brasil Crédito: Acervo pessoal / Mario Macin

Da inteligência artificial aos direitos autorais, passando por técnicas de comunicação e gestão de carreira, o Formemus chega à sua 7ª edição entre os dias 27 e 30 de agosto, no Teatro da Ufes, em Vitória. O evento, que une conferência e festival, é hoje um dos principais encontros do mercado da música independente no Brasil e terá entrada gratuita mediante credenciamento no site www.formemus.com.br.

A programação reúne mais de 30 painéis, palestras e showcases gratuitos, com nomes de peso da indústria nacional e internacional, além de artistas independentes em busca de novos caminhos.

Um dos grandes destaques é a participação de Ariel Quirino, fundador e CEO da AriPrensa, responsável por mais de 300 lançamentos e pela comunicação de artistas como Claudia Leitte, Kevin O Chris, Pocah, Wanessa Camargo e Simaria. Mas foi ao lado da mexicana Dulce María, ex-RBD, que o assessor de imprensa ganhou projeção internacional.

Ariel Quirino também já trabalhou c om Pocah e Kevin O Cris Crédito: Acervo pessoal

Entre os feitos mais marcantes da parceria está a capa da Rolling Stone Brasil, a primeira de uma artista mexicana na história da revista. “Foi um momento marcante, porque você se pergunta: o que ainda pode ser feito por uma artista que já viveu um fenômeno mundial? A capa foi inédita para ela e para mim também. Sem dúvidas, um marco na minha carreira.”

Ariel também integrou a equipe da turnê mundial do RBD, em 2023, experiência que considera um divisor de águas em sua trajetória: “Nós não tínhamos ideia da grandiosidade daquilo. De repente, estávamos em estádios onde Beyoncé tinha tocado na véspera e Elton John bateria recordes na semana seguinte. Entrei na turnê com 10 mil seguidores e saí com 100 mil. Isso trouxe visibilidade e credibilidade ao meu trabalho, algo que ninguém da equipe esperava naquela proporção.”

Ariel Quirino e a cantora Dulce María Crédito: Acervo pessoal

No Formemus, Ariel participará de dois momentos: a palestra “Como transformar sua história em pauta (mesmo sem assessoria)?”, onde vai compartilhar a fórmula que já levou artistas de 20 mil seguidores a saírem em veículos como Vogue, Extra e Popline, e também da mesa “Sucesso, Imagem e Reflexos – As fronteiras da ilusão no mundo da música!”, sobre os desafios da fama e da construção de narrativas.

Para Ariel, o segredo está em transformar a história pessoal de cada artista em um elo com o público. “Ninguém se importa só com a sua música. A conexão vem do porquê você canta, de quem você representa, de que experiência você está compartilhando. É isso que faz um artista ser pauta e ganhar espaço, mesmo sem ter milhões de seguidores.”

Ele também reforça o papel do Formemus para democratizar o conhecimento. “Conhecimento deve ser compartilhado. Durante muito tempo, ninguém falava nada sobre como chegar lá, como construir carreira".

Além dele, o festival-conferência trará nomes como Henrique Portugal (Skank), Rodrigo Lima (Dead Fish), Marcelo Mira (Alma Djem) e Fernando Anitelli (O Teatro Mágico), além de especialistas da Warner Music Group, Ecad, ABRAMUS e outros agentes da cena musical. A programação completa está disponível no site oficial.

