Estrategista por trás do sucesso de Dulce María fará palestra gratuita no ES

Responsável por artistas como Claudia Leitte e Simaria, Ariel Quirino é destaque no Formemus, evento para debater inovação, carreira e direitos autorais

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 13:28

Formemus 2025 traz Ariel Quirino, estrategista por trás do sucesso de Dulce María no Brasil
Formemus 2025 traz Ariel Quirino, estrategista por trás do sucesso de Dulce María no Brasil Crédito: Acervo pessoal / Mario Macin

Da inteligência artificial aos direitos autorais, passando por técnicas de comunicação e gestão de carreira, o Formemus chega à sua 7ª edição entre os dias 27 e 30 de agosto, no Teatro da Ufes, em Vitória. O evento, que une conferência e festival, é hoje um dos principais encontros do mercado da música independente no Brasil e terá entrada gratuita mediante credenciamento no site www.formemus.com.br.

A programação reúne mais de 30 painéis, palestras e showcases gratuitos, com nomes de peso da indústria nacional e internacional, além de artistas independentes em busca de novos caminhos.

Um dos grandes destaques é a participação de Ariel Quirino, fundador e CEO da AriPrensa, responsável por mais de 300 lançamentos e pela comunicação de artistas como Claudia Leitte, Kevin O Chris, Pocah, Wanessa Camargo e Simaria. Mas foi ao lado da mexicana Dulce María, ex-RBD, que o assessor de imprensa ganhou projeção internacional.

Head de Comunicação
Ariel Quirino também já trabalhou c om Pocah e Kevin O Cris Crédito: Acervo pessoal

Entre os feitos mais marcantes da parceria está a capa da Rolling Stone Brasil, a primeira de uma artista mexicana na história da revista. “Foi um momento marcante, porque você se pergunta: o que ainda pode ser feito por uma artista que já viveu um fenômeno mundial? A capa foi inédita para ela e para mim também. Sem dúvidas, um marco na minha carreira.”

Ariel também integrou a equipe da turnê mundial do RBD, em 2023, experiência que considera um divisor de águas em sua trajetória: “Nós não tínhamos ideia da grandiosidade daquilo. De repente, estávamos em estádios onde Beyoncé tinha tocado na véspera e Elton John bateria recordes na semana seguinte. Entrei na turnê com 10 mil seguidores e saí com 100 mil. Isso trouxe visibilidade e credibilidade ao meu trabalho, algo que ninguém da equipe esperava naquela proporção.”

Ariel Quirino e a cantora Dulce María
Ariel Quirino e a cantora Dulce María Crédito: Acervo pessoal

No Formemus, Ariel participará de dois momentos: a palestra “Como transformar sua história em pauta (mesmo sem assessoria)?”, onde vai compartilhar a fórmula que já levou artistas de 20 mil seguidores a saírem em veículos como Vogue, Extra e Popline, e também da mesa “Sucesso, Imagem e Reflexos – As fronteiras da ilusão no mundo da música!”, sobre os desafios da fama e da construção de narrativas.

Para Ariel, o segredo está em transformar a história pessoal de cada artista em um elo com o público. “Ninguém se importa só com a sua música. A conexão vem do porquê você canta, de quem você representa, de que experiência você está compartilhando. É isso que faz um artista ser pauta e ganhar espaço, mesmo sem ter milhões de seguidores.”

Ele também reforça o papel do Formemus para democratizar o conhecimento. “Conhecimento deve ser compartilhado. Durante muito tempo, ninguém falava nada sobre como chegar lá, como construir carreira".

Além dele, o festival-conferência trará nomes como Henrique Portugal (Skank), Rodrigo Lima (Dead Fish), Marcelo Mira (Alma Djem) e Fernando Anitelli (O Teatro Mágico), além de especialistas da Warner Music Group, Ecad, ABRAMUS e outros agentes da cena musical. A programação completa está disponível no site oficial.

