Vital 2025 atraiu 40 mil pessoas ao Sambão do Povo; veja tudo que rolou

Mais do que um festival, o Vital 2025 foi um verdadeiro encontro de gerações embaladas pelo axé; data da próxima edição será revelada em breve

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 15:55

Vital 2025 Crédito: Marcela Sampaio

O maior carnaval fora de época do Sudeste fez jus ao título: o Vital 2025 reuniu 40 mil pessoas no Sambão do Povo, em Vitória, no último final de semana. Mais do que um festival, o evento foi um verdadeiro encontro de gerações embaladas pelo axé. HZ esteve presente e pôde sentir de perto a energia que só o trio elétrico proporciona.

Foram 18 mil foliões na sexta-feira e 22 mil no sábado. Todos, é claro, embalados pelo ritmo contagiante do axé e por encontros históricos de trios elétricos que marcaram a celebração dos 40 anos do gênero. Em breve a organização vai divulgar a data do Vital 2026.

"Foi uma comemoração linda para os 40 anos do axé. O Vital prova sua força e relevância como o maior carnaval fora de época do Sudeste. Tivemos encontro de trios entre vários artistas, como Saulo e Durval cantando juntos e a troca de palavras emocionadas entre Tomate e Bell Marques. O orgulho estampado nos olhos dos artistas que, lá de cima do trio, contemplava a multidão pulando e cantando junto, era nítido. Foi mais uma edição memorável", afirma Pablo Pacheco, organizador do Vital.

Vital 2025 Crédito: Marcela Sampaio

Sexta-feira

Na primeira noite, um dos momentos mais emocionantes foi o encontro de Saulo Fernandes e Durval Lelys, que dividiram a avenida em um verdadeiro desfile de sucessos. Saulo, que abriu a carreira nos trios de Vitória ainda adolescente, lembrou com carinho dessa fase e declarou sua admiração a Durval:

Durval, empolgado com a volta da Trivela do Asa, retribuiu com um repertório cheio de clássicos como Dança do Vampiro, Manivela e Cocobambu, levando o público à loucura. Para fechar a noite, a energia da Timbalada transformou a avenida em uma grande roda percussiva, com foliões pintados em homenagem à tradição do grupo.

Durval Lelys no Vital 2025 Crédito: Monique Janutt/Vital

Sábado

Já no segundo dia, foi a vez de Bell Marques agitar a multidão com seus sucessos atemporais, entre eles Voa Voa e Dê um Grito Aí. Em entrevista, o ícone do axé contou que o Vital faz parte de sua história e ainda revelou com quem gostaria de gravar feats: Wesley Safadão, Nattanzinho, Durval Lelys e Marquinhos Navais.

Vital 2025 Crédito: Monique Janutt

A festa ainda contou com apresentações de Tomate, Xanddy Harmonia e Aline Rosa, consolidando o Vital como uma grande celebração da música baiana e reforçando sua importância para o calendário cultural capixaba.

Camarotes e convidados

Não foi só na pista que o Vital ferveu. Nos camarotes, o clima era de festa o tempo todo. O Lounge Litoral reuniu 200 convidados, com direito a DJs animando os intervalos, enquanto o Na Vista trouxe ares de Salvador com cenografia especial - incluindo réplicas do Farol da Barra e do Elevador Lacerda. Por lá, passaram nomes como Rafa & Pipo, Banda Eva e Matheus Fonseca.

A coluna Renata Rasseli também marcou presença no carnaval fora de época. Por lá, a diretoria da Rede Gazeta recebeu autoridades, parceiros e patrocinadores para celebrar os 40 anos de axé. Entre os nomes que passaram pelo Lounge Litoral FM, estão Marcello Moraes, Letícia Dalvi (Shopping Vitória), Rosney Wetler, Bruno Passoni, Leila Marchesi, Dani Carla e Diego Araújo.

Bruno Passoni, Leila Marchesi, Marcello Moraes, Letícia Dalvi, Rosney Wetler e Giliard Ferreira Crédito: Arthur Louzada

