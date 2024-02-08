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Produtor capixaba lança música inédita com Ludmilla e Livinho

A faixa "Cena de Filme", que conta com produção do capixaba DJ Matt D, foi disponibilizada nas plataformas digitais nesta quarta-feira (7)
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 08 de Fevereiro de 2024 às 10:15

DJ Matt D anuncia música inédita com Ludmilla e Livinho
DJ Matt D anuncia música inédita com Ludmilla e Livinho Crédito: Reprodução/Instagram/@djmattd
Tem novidade na pista. Após revelar em primeira mão para HZ, o capixaba DJ Matt D lançou oficialmente a música "Cena de Filme", com parceria de Ludmilla e Livinho. A música do produtor da região de São Pedro, em Vitória, chega às plataformas digitais com uma letra bem dançante e sensual.
Em novembro, várias imagens começaram a circular na internet com Livinho, Ludmilla e DJ Matt D no estúdio. Em um dos vídeos, inclusive, Lud aparece cantando um trecho da canção, gerando muita expectativa dos fãs. “O que cê gosta faz. Vai fazendo o movimento, mostra que é capaz. Incendeia, pula em cima, monta e não sai mais”, diz o trecho.
Ouça a música oficial:
Em conversa com HZ em dezembro de 2023, Matt D - que possui o bordão "O Brabo de Nome" - contou que o público vai curtir muito sua nova faixa de trabalho. A novidade faz parte da nova era musical do capixaba, que no fim do ano passado lançou seu primeiro álbum de estúdio, intitulado “Medo É Só Ilusão”.
O projeto de 15 faixas conta com várias participações da cena urbana, como Kawe, Caverinha, Livinho, MC Dricka, MC Don Juan, MC Pedrinho e MC Luanna. Todas as músicas são inéditas e passeiam pelo trap, funk e rap, além de trazer hits que misturam esses ritmos. “O álbum fala da minha história de vida, desde Vitória até São Paulo. Tem uma simbologia”, contou.

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