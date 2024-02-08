Produtor capixaba lança música inédita com Ludmilla e Livinho

Em novembro, várias imagens começaram a circular na internet com Livinho, Ludmilla e DJ Matt D no estúdio. Em um dos vídeos, inclusive, Lud aparece cantando um trecho da canção, gerando muita expectativa dos fãs. “O que cê gosta faz. Vai fazendo o movimento, mostra que é capaz. Incendeia, pula em cima, monta e não sai mais”, diz o trecho.