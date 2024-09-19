Exagerado: outlet no ES terá grifes internacionais e decoração faraônica

Exagerado acontece no Pavilhão de Carapina de 9 a 13 de outubro Crédito: Divulgação

Prepare a sua agenda e o bolso! Um dos maiores eventos de outlet do Brasil retorna ao Pavilhão de Carapina, na Serra, entre os dias 9 e 13 de outubro, na semana do Dia das Crianças. O público poderá conferir até 90% de desconto em segmentos como decoração, eletrodomésticos, moda, calçados e alimentação. A entrada é gratuita.

Neste ano, o Exagerado prepara uma edição especial de 10 anos com marcas internacionais e decoração faraônica. Para os dias de evento, já foram confirmadas marcas como: Prada, Schutz, Borana, High, Farm, Colcci, Lacoste e Manolita. A produção ainda espera receber cerca de 250 mil pessoas nesta edição especial de 10 anos, além de movimentar mais de R$ 48 milhões em vendas.

O evento vai unir grandes descontos com uma programação diversa que incluirá shows, atrações culturais e uma vasta área gastronômica. As inscrições para expositores estão abertas e podem ser feitas pelo número (27) 3029-7337 ou pelo Instagram do evento. As atrações culturais ainda serão divulgadas.

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