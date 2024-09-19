Exagerado: outlet no ES terá grifes internacionais e decoração faraônica

Prepare a sua agenda e o bolso! Um dos maiores eventos de outlet do Brasil retorna ao Pavilhão de Carapina, na Serra, entre os dias 9 e 13 de outubro, na semana do Dia das Crianças. O público poderá conferir até 90% de desconto em segmentos como decoração, eletrodomésticos, moda, calçados e alimentação. A entrada é gratuita.
Neste ano, o Exagerado prepara uma edição especial de 10 anos com marcas internacionais e decoração faraônica. Para os dias de evento, já foram confirmadas marcas como: Prada, Schutz, Borana, High, Farm, Colcci, Lacoste e Manolita. A produção ainda espera receber cerca de 250 mil pessoas nesta edição especial de 10 anos, além de movimentar mais de R$ 48 milhões em vendas.
O evento vai unir grandes descontos com uma programação diversa que incluirá shows, atrações culturais e uma vasta área gastronômica. As inscrições para expositores estão abertas e podem ser feitas pelo número (27) 3029-7337 ou pelo Instagram do evento. As atrações culturais ainda serão divulgadas.
SERVIÇO
EXAGERADO
- Dias: 9 a 13 de outubro de 2024
- Horário: 10h às 22h (dia 13/10, das 10h às 20h)
- Evento exclusivo para convidados: 08/10, das 18h às 22h - (convites a R$ 49,90, meia-entrada)
- Local: Parque de Exposições de Carapina – Serra
- Entrada gratuita, com estacionamento pago
- *Programação cultural ainda não foi divulgada