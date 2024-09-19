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Moda e diversão

Exagerado: outlet no ES terá grifes internacionais e decoração faraônica

Evento vai acontecer em outubro, no Pavilhão de Carapina, na Serra. A expectativa é receber cerca de 250 mil pessoas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Setembro de 2024 às 18:30

Exagerado acontece no Pavilhão de Carapina de 9 a 13 de outubro
Exagerado acontece no Pavilhão de Carapina de 9 a 13 de outubro Crédito: Divulgação
Prepare a sua agenda e o bolso! Um dos maiores eventos de outlet do Brasil retorna ao Pavilhão de Carapina, na Serra, entre os dias 9 e 13 de outubro, na semana do Dia das Crianças. O público poderá conferir até 90% de desconto em segmentos como decoração, eletrodomésticos, moda, calçados e alimentação. A entrada é gratuita. 
Neste ano, o Exagerado prepara uma edição especial de 10 anos com marcas internacionais e decoração faraônica. Para os dias de evento, já foram confirmadas marcas como: Prada, Schutz, Borana, High, Farm, Colcci, Lacoste e Manolita. A produção ainda espera receber cerca de 250 mil pessoas nesta edição especial de 10 anos, além de movimentar mais de R$ 48 milhões em vendas.

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O evento vai unir grandes descontos com uma programação diversa que incluirá shows, atrações culturais e uma vasta área gastronômica. As inscrições para expositores estão abertas e podem ser feitas pelo número (27) 3029-7337 ou pelo Instagram do evento. As atrações culturais ainda serão divulgadas. 

SERVIÇO

EXAGERADO
  • Dias: 9 a 13 de outubro de 2024
  • Horário: 10h às 22h (dia 13/10, das 10h às 20h)
  • Evento exclusivo para convidados: 08/10, das 18h às 22h  - (convites a R$ 49,90, meia-entrada)
  • Local: Parque de Exposições de Carapina – Serra
  • Entrada gratuita, com estacionamento pago
  • *Programação cultural ainda não foi divulgada

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