Degusta Beer volta com 12 shows e muita cerveja em Vila Velha

Festival Degusta Beer volta com 12 marcas de cerveja artesanal Crédito: Fabrinio Fachinetti/Inspire Produções

Atualização Por conta das chuvas, o evento que voltaria na quinta-feira (11) foi adiado para o sábado (13) e a programação alterada. O texto e o serviço foram atualizados.

Depois de quase dois anos parado por conta da pandemia da Covid-19, o festival Degusta está de volta. A edição de retomada começou na quinta-feira (4) e foi até domingo (7). Depois, ele voltaria para uma segunda dose, de 11 a 15 deste mês, no estacionamento do Shopping Vila Velha, no bairro Divino Espírito Santo. Porém, devido às chuvas que acontecem no Espírito Santo, a programação do Degusta Beer foi modificada.

O evento não acontece nesta quinta (11) e sexta-feira (12), como programado anteriormente, e segue no sábado e domingo, dias 13 e 14, estendendo na segunda (15). Uma novidade divulgada pela organização é que os amantes de cervejas ganharam mais uma semana para curtir. Agora, o encerramento irá acontecer no sábado, dia 20 de novembro.

"A escolha do local foi fundamental para o nosso retorno, um espaço amplo, aberto, ao ar livre, o que permite a maior circulação e segurança das pessoas", afirma Leonardo Castilho, um dos organizadores do festival.

Com o nome de "De volta ao Degusta", o festival de cerveja artesanal terá entrada liberada apenas para vacinados ou que comprovarem testagem negativa. Estão confirmadas 12 cervejarias para esta edição: Barba Ruiva, Kingbier, Azurra, Mestra, Noi, Ronchi Bier, Alquimistas, Trarko, Convento, BigStep, Trindade e Cerveja na Praça.

Palco do Festival Degusta Beer Crédito: Fabrinio Fachinetti/Inspire Produções

A gastronomia também estará garantida no evento, assim como a música. Estão confirmados shows de bandas como Casaca, Duets e Samba Crioulo, além dos cantores Claudio Bocca e Dona Fran.

"Esse promete ser o reencontro mais emocionante da nossa história. Voltar nos enche de esperança e alegria. Esperamos cada segundo por esse dia, a vacinação acontecendo em massa, a maioria das pessoas com a segunda dose, os casos de transmissão e morte em queda, é hora de voltar", desabafa Fabrinio Fachinetti, também organizador do Degusta.

PROTOCOLOS

O evento seguirá com os protocolos de segurança conforme orientação dos órgãos de saúde e municipal (uso de máscara e distanciamento), sendo liberada a entrada apenas para as pessoas vacinadas pelo menos com uma das duas doses contra a Covid-19, ou seja, é obrigatória a apresentação do comprovante de vacina. Quem não tomou a vacina poderá entrar com o comprovante do exame PCR feito 48h antes do evento.

*Com informações da assessoria

SERVIÇO

DE VOLTA PARA O DEGUSTA

Onde: Estacionamento do Shopping Vila Velha, ao lado da UVV.



Estacionamento do Shopping Vila Velha, ao lado da UVV. Quando: 04 a 07, 13 a 15 e 20 de novembro.



04 a 07, 13 a 15 e 20 de novembro. Horário: 17h às 0h



17h às 0h Entrada Gratuita

