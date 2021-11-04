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De quinta a domingo

Degusta Beer volta com 12 shows e muita cerveja em Vila Velha

Evento divulgou nova programação devido à chuva. O festival acontece no estacionamento do Shopping Vila Velha, com cervejarias como Barba Ruiva, Kingbier e Azurra
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 18:05

Festival Degusta Beer
Festival Degusta Beer volta com 12 marcas de cerveja artesanal Crédito: Fabrinio Fachinetti/Inspire Produções

Atualização

12/11/2021 - 5:14
Por conta das chuvas, o evento que voltaria na quinta-feira (11) foi adiado para o sábado (13) e a programação alterada. O texto e o serviço foram atualizados.
Depois de quase dois anos parado por conta da pandemia da Covid-19, o festival Degusta está de volta. A edição de retomada começou na quinta-feira (4) e foi até domingo (7). Depois, ele voltaria para uma segunda dose, de 11 a 15 deste mês, no estacionamento do Shopping Vila Velha, no bairro Divino Espírito Santo. Porém, devido às chuvas que acontecem no Espírito Santo, a programação do Degusta Beer foi modificada.
O evento não acontece nesta quinta (11) e sexta-feira (12), como programado anteriormente, e segue no sábado e domingo, dias 13 e 14, estendendo na segunda (15). Uma novidade divulgada pela organização é que os amantes de cervejas ganharam mais uma semana para curtir. Agora, o encerramento irá acontecer no sábado, dia 20 de novembro.
"A escolha do local foi fundamental para o nosso retorno, um espaço amplo, aberto, ao ar livre, o que permite a maior circulação e segurança das pessoas", afirma Leonardo Castilho, um dos organizadores do festival.

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Com o nome de "De volta ao Degusta", o festival de cerveja artesanal terá entrada liberada apenas para vacinados ou que comprovarem testagem negativa. Estão confirmadas 12 cervejarias para esta edição: Barba Ruiva, Kingbier, Azurra, Mestra, Noi, Ronchi Bier, Alquimistas, Trarko, Convento, BigStep, Trindade e Cerveja na Praça.
Festival Degusta Beer
Palco do Festival Degusta Beer Crédito: Fabrinio Fachinetti/Inspire Produções
A gastronomia também estará garantida no evento, assim como a música. Estão confirmados shows de bandas como Casaca, Duets e Samba Crioulo, além dos cantores Claudio Bocca e Dona Fran.
"Esse promete ser o reencontro mais emocionante da nossa história. Voltar nos enche de esperança e alegria. Esperamos cada segundo por esse dia, a vacinação acontecendo em massa, a maioria das pessoas com a segunda dose, os casos de transmissão e morte em queda, é hora de voltar", desabafa Fabrinio Fachinetti, também organizador do Degusta.

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PROTOCOLOS

O evento seguirá com os protocolos de segurança conforme orientação dos órgãos de saúde e municipal (uso de máscara e distanciamento), sendo liberada a entrada apenas para as pessoas vacinadas pelo menos com uma das duas doses contra a Covid-19, ou seja, é obrigatória a apresentação do comprovante de vacina. Quem não tomou a vacina poderá entrar com o comprovante do exame PCR feito 48h antes do evento.
*Com informações da assessoria

SERVIÇO

  • DE VOLTA PARA O DEGUSTA
  • Onde: Estacionamento do Shopping Vila Velha, ao lado da UVV.
  • Quando: 04 a 07, 13 a 15 e 20 de novembro.
  • Horário: 17h às 0h
  • Entrada Gratuita
  • PROGRAMAÇÃO

  • Semana 1 (4 a 7 de novembro)
  • 04/11: Casaca,  a partir das 21h
  • 05/11: Duets,  a partir das 20h
  • 05/11: Sheep Parafina, a partir das 22h30
  • 06/11: Cadu Caruzzo, a partir das 20h
  • 06/11: Ubando, a partir das 22h30
  • 07/11: Alisson do Banjo, a partir das 19h30

  • Semana 2 (13 a 15 de novembro)
  • 13/11 a partir das 20h00: New Jersey 
  • 13/11 a partir das 22h30: Back To The Past 
  • 14/11 a partir das 19h30: Samba Crioulo
  • 14/11 a partir das 21h30: Dona Fran
  • 15/11 a partir das 19h: Macuco

  • Semana 3 (20 de novembro)
  • 20/11 a partir das 20h00: Claudio Bocca

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