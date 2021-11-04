Turma do Pagode volta ao ES para inaugurar casa de shows na Serra

Turma do Pagode Crédito: Fábio Nunes/Divulgação

Samba, natureza, gastronomia e diversão. Tudo isso é o que a nova casa de shows da Serra pretende levar para a inauguração. A Reserva Tropical Club chega à Grande Vitória em alto estilo, com uma agenda lotada de atrações nacionais, entre elas, a banda Turma do Pagode (TDP), que toca nesta sexta-feira (5).

"As pessoas vão encontrar um show muito alegre e cantar do início ao fim. Queremos que o público esqueça dos problemas e das adversidades, apenas com o foco em se divertir. A expectativa é a melhor possível, temos que celebrar a vida dentro de uma legalidade", disse o percussionista do TDP, Thiagão.

A banda é composta pelos músicos Leiz (tantã e vocal), Caramelo (banjo e vocal), Rubinho (pandeiro), Thiagão e Neni (percussão), Marcelinho TDP (cavaquinho), Leandro Filé (violão) e Fabiano Art (surdo). Segundo Thiagão, o TDP vai trazer os maiores sucessos da carreira, como “Lancinho” e “Camisa 10”, além de cantar novos hits.

“Estamos trabalhando o DVD ‘Turma no Quintal’, com muita música boa. A galera curte muito a nossa parceria com o grupo Menos é Mais, virou um hit “Bebe e vem me procurar”. Além disso, acabamos de lançar a música “Estado de atenção” com o MC Hariel. A canção tem um cunho social, mostra que nós estamos ligados. O Hariel é um amigo da nossa região e compôs com o Fabiano da Turma do Pagode”, revelou.

Fazendo as honras na Reserva Tropical Club, o grupo disse ainda que gosta bastante de tocar no Espírito Santo e promete fazer as pessoas sambarem muito.

"O ES é um lugar que a gente sente um carinho muito especial, sempre nos acolheu de forma muito quente. Quando ficamos sabendo que íamos, foi muito entusiasmo por parte da banda. O calor humano não tem preço, o artista vive disso. No momento do show a gente não pensa em cachê, é só se divertir. Vamos fazer uma bagunça e por o Espírito Santo pra sambar”

O evento também terá a escola de samba Império de Fátima, atual campeã do grupo B do Carnaval de Vitória, que vai lançar o samba-enredo da agremiação para o carnaval 2022.

A CASA

O novo espaço de festas, localizado em Jardim Limoeiro, conta cinco mil metros quadrados de área verde livre. O local conta com food trucks de hambúrgueres, carnes e doces, além, é claro, de um bar equipado com o melhor dos destilados e da cerveja. Quem também deve dar uma passada para um show no Reserva é o cantor Belo, no dia 20 de novembro.