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Turma do Pagode volta ao ES para inaugurar casa de shows na Serra

Grupo é atração na abertura do Reserva Tropical Club, em Jardim Limoeiro, nesta sexta-feira (5)
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 12:43

Turma do Pagode
Turma do Pagode Crédito: Fábio Nunes/Divulgação
Samba, natureza, gastronomia e diversão. Tudo isso é o que a nova casa de shows da Serra pretende levar para a inauguração. A Reserva Tropical Club chega à Grande Vitória em alto estilo, com uma agenda lotada de atrações nacionais, entre elas, a banda Turma do Pagode (TDP), que toca nesta sexta-feira (5).
"As pessoas vão encontrar um show muito alegre e cantar do início ao fim. Queremos que o público esqueça dos problemas e das adversidades, apenas com o foco em se divertir. A expectativa é a melhor possível, temos que celebrar a vida dentro de uma legalidade", disse o percussionista do TDP, Thiagão.
A banda é composta pelos músicos Leiz (tantã e vocal), Caramelo (banjo e vocal), Rubinho (pandeiro), Thiagão e Neni (percussão), Marcelinho TDP (cavaquinho), Leandro Filé (violão) e Fabiano Art (surdo). Segundo Thiagão, o TDP vai trazer os maiores sucessos da carreira, como “Lancinho” e “Camisa 10”, além de cantar novos hits.
“Estamos trabalhando o DVD ‘Turma no Quintal’, com muita música boa. A galera curte muito a nossa parceria com o grupo Menos é Mais, virou um hit “Bebe e vem me procurar”. Além disso, acabamos de lançar a música “Estado de atenção” com o MC Hariel. A canção tem um cunho social, mostra que nós estamos ligados. O Hariel é um amigo da nossa região e compôs com o Fabiano da Turma do Pagode”, revelou.
Fazendo as honras na Reserva Tropical Club, o grupo disse ainda que gosta bastante de tocar no Espírito Santo e promete fazer as pessoas sambarem muito.
"O ES é um lugar que a gente sente um carinho muito especial, sempre nos acolheu de forma muito quente. Quando ficamos sabendo que íamos, foi muito entusiasmo por parte da banda. O calor humano não tem preço, o artista vive disso. No momento do show a gente não pensa em cachê, é só se divertir. Vamos fazer uma bagunça e por o Espírito Santo pra sambar”
O evento também terá a escola de samba Império de Fátima, atual campeã do grupo B do Carnaval de Vitória, que vai lançar o samba-enredo da agremiação para o carnaval 2022.

A CASA

O novo espaço de festas, localizado em Jardim Limoeiro, conta cinco mil metros quadrados de área verde livre. O local conta com food trucks de hambúrgueres, carnes e doces, além, é claro, de um bar equipado com o melhor dos destilados e da cerveja. Quem também deve dar uma passada para um show no Reserva é o cantor Belo, no dia 20 de novembro.
  • SHOW DA TURMA DO PAGODE
  • Quando: sexta-feira (5), a partir das 21h
  • Onde: Reserva Tropical Club - Rua Francisco Souza dos Santos, 46, Jardim Limoeiro, Serra
  • Ingressos: R$ 40 (pista / meia / 2º lote); R$ 70 (meia / área vip / 1º lote); R$ 80 (pista / inteira / 2º lote); R$ 140 (área VIP / inteira / 1º lote); R$ 1 mil (lounge front stage) e R$ 2 mil (lounge master), à venda no site www.diretaticket.com.br

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