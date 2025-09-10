Rock

Capital Inicial celebra 25 anos do lendário “Acústico MTV” em Vitória

Evento ainda terá shows completos das bandas capixabas Dead Fish e Ubando; ingressos custam a partir de R$ 100

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 16:27

Capital Inicial Crédito: Arthur Louzada

O Espírito Santo será palco de um dos momentos mais aguardados do rock nacional. No dia 25 de outubro, a icônica banda Capital Inicial desembarca em Vitória para apresentar a turnê comemorativa “Capital Inicial Acústico 25 anos”, espetáculo que revive a atmosfera do álbum que marcou gerações.

O evento será realizado na Área Verde do Álvares Cabral e ainda terá shows completos das bandas capixabas Dead Fish e Ubando. Os ingressos custam entre R$ 100 e R$ 200.

Capital Inicial trará turnê para o ES em outubro Crédito: Fernando Schlaepfer

Um clássico que fez história

Gravado em 1999, o Acústico MTV do Capital Inicial é considerado um dos registros mais emblemáticos do rock brasileiro, responsável por reposicionar a banda no cenário nacional e gerar sucessos que atravessam décadas, como “Natasha”, “Tudo Que Vai” e a versão de “Primeiros Erros” (Kiko Zambianchi).

Agora, passados 25 anos, Dinho Ouro Preto e seus parceiros celebram a obra que mudou o rumo do grupo com uma turnê nacional que já passou por dezenas de cidades. Em Vitória, a experiência terá um sabor ainda mais especial: além de relembrar os clássicos, o público poderá acompanhar a participação de Kiko Zambianchi, que repete sua presença histórica no projeto original.

Força capixaba

Antes do Capital Inicial subir ao palco, duas bandas locais dão o tom da diversidade musical capixaba. A Ubando, um dos principais nomes do pop rock do Espírito Santo, promete um show cheio de energia, mesclando repertório autoral com releituras criativas.

Já o Dead Fish, maior expoente do hardcore nacional e orgulho capixaba, traz sua trajetória de mais de três décadas com letras de contestação, autenticidade e atitude que conquistaram público no Brasil e no exterior.

A turnê celebra não apenas o álbum mais vendido da história da banda, que ultrapassou a marca de 1 milhão de cópias e segue entre os mais ouvidos nas plataformas digitais, mas também um momento que influenciou diferentes gerações de artistas e consolidou o Capital Inicial como um dos maiores nomes da música brasileira.

Para esta comemoração, a banda traz quase a mesma formação de 1999, produção musical assinada por Marcelo Sussekind, cenografia de Zé Carratu, Studio Curva e MangoLab, além de design de luzes de Césio Lima. Uma noite que promete emoção, nostalgia e rock de alta voltagem.

Este vídeo pode te interessar