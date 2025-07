123 anos do Clube Álvares Cabral: posso dizer que somos uma família

Neste mês de julho, comemoramos uma data histórica de uma das instituições mais sérias e lindas do Brasil. O Clube Álvares Cabral faz parte das memórias do Espírito Santo e representa uma base importante para muitas famílias capixabas. Com uma trajetória marcada por dedicação, paixão e conquistas, o clube é um verdadeiro símbolo de luta e resistência. Além de ser um centro esportivo, o Álvares Cabral desempenha um papel fundamental na promoção do esporte e na inclusão social.

À beira-mar, na baía de Vitória, desde o meu nascimento faço parte do Álvares Cabral. Cresci dentro do clube, aprendi a amar o esporte, a valorizar o convívio social e a compreender a importância de um espaço que vai além da prática esportiva. O clube é um ambiente onde se formam amizades, se desenvolvem talentos e se constrói uma comunidade forte e unida. Ser cabralista é ter orgulho da história e da tradição, nunca desistir de lutar pelo clube, acreditar em seu potencial e no seu papel na sociedade.

Aos 123 anos, comemorados em 2025, o clube possui um passado repleto de vitórias e continua conquistando o Espírito Santo, o Brasil e o mundo. Com projetos e iniciativas que buscam valorizar ainda mais o espaço e a comunidade, o Álvares Cabral segue firme em sua missão. A história do clube é feita por pessoas que nunca desistem, que amam o clube e acreditam no seu potencial para continuar sendo um símbolo de orgulho para Vitória e para o Brasil.

Posso dizer que somos uma família e muitos que ensinam foram ensinados vestindo a camisa do clube. A dedicação de todos que fazem parte da diretoria, do conselho e das comissões é feita de coração, movida por esse amor incondicional que só quem é cabralista conhece.

O Clube Álvares Cabral reforça seu papel como um dos pilares do esporte e da convivência social no Espírito Santo. Com uma história rica, uma comunidade apaixonada e um futuro promissor, o clube é, sem dúvida, uma referência nacional. Para seus sócios, ser cabralista é um orgulho eterno — uma identidade que se leva para toda a vida, marcada pelo amor, pela entrega e pela luta constante para construir um legado cada vez maior. Destaca-se a sua importância histórica, social e esportiva, homenageando todos aqueles que, com amor e coragem, mantêm viva essa grande instituição.

Uma vez cabralista, para sempre cabralista!

