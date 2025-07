Recarga de carros elétricos: quais as responsabilidades dos condomínios?

A ausência de normas internas claras, somada à negligência na exigência de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para instalação de carregadores, pode gerar responsabilidade civil objetiva para o condomínio, conforme previsto no artigo 927 do Código Civil, ou seja, os síndicos podem ser responsabilizados pessoalmente se houver omissão ou gestão temerária. E isso inclui permitir instalações sem ART, não fiscalizar sistemas elétricos e não observar os padrões técnicos da ABNT e do Corpo de Bombeiros.

A questão dos seguros torna o cenário ainda mais delicado. As seguradoras já incluem nas apólices de seguro auto exclusões para sinistros com veículos elétricos relacionados a instalações inadequadas ou carregamentos fora das especificações técnicas, sendo assim, é fundamental que moradores e síndicos compreendam que a cobertura pode ser negada sem a total conformidade com as exigências técnicas e contratuais.