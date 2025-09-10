Publicado em 10 de setembro de 2025 às 11:00
Nos dias 13 e 14 de setembro, o Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, recebe a 18ª edição do Parque Aberto, um programa gratuito que já virou tradição quinzenal por lá. E nesta edição, a música promete ser o ponto alto, com as participações do gaitista Paulo Prot e da cantora capixaba Gavi.
Mas não é só música. O fim de semana também conta com a Feira Curva, reunindo empreendedores locais ligados à economia criativa, além de uma praça de alimentação com food trucks de comidas e bebidas.
O Parque Aberto é mais do que shows e feirinhas: é um ponto de encontro que conecta arte, cultura e diversão para todas as idades, transformando os finais de semana em uma experiência ao ar livre diferente e vibrante.
Sábado (13), às 15h: o músico Paulo Prot apresenta “Perâmbula”, show inspirado em seu álbum autoral. Com quarteto formado por guitarra, baixo, bateria e gaita diatônica, o artista mistura música instrumental brasileira, jazz e blues, valorizando a improvisação.
Domingo (14), às 12h30: a cantora capixaba Gavi apresenta repertório de R&B, Black Music e música eletrônica. Desde o lançamento do EP “A Conta-Gotas” (2017), ela vem ganhando destaque em festivais pelo país.
A programação é gratuita e acontece no Parque Cultural Casa do Governador, localizado na Praia da Costa, em Vila Velha.
Sábado (13)
Atenção: Os ingressos gratuitos serão disponibilizados serão disponibilizados para a retirada online na plataforma INTI, a partir de meio-dia de segunda-feira (8). Ingressos gratuitos no link: https://parqueculturalcasadogovernador.byinti.com/#/ticket/.
Para preservar o espaço e garantir a segurança dos visitantes, o parque estabelece algumas regras: não é permitida a entrada com bebidas alcoólicas, nem alimentar animais, retirar plantas, usar biquíni ou sunga. Bicicletas são liberadas, mas não podem ser pedaladas dentro da área, e cães são bem-vindos, desde que com coleira. Há fumódromo sinalizado e a área da praia é de acesso restrito.
