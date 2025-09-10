Entrada gratuita

Gavi e Paulo Prost se apresentam no Parque Casa do Governador

"Parque Aberto" terá mais do que shows e feirinhas: é um ponto de encontro que conecta arte, cultura, diversidade musical e gastronomia

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 11:00

De sons autorais a ritmos marcantes, Paulo Prot e GAVI trazem ao Parque Aberto a diversidade da música para o Espírito Santo Crédito: Victória Dessaune e Julia Pavin

Nos dias 13 e 14 de setembro, o Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, recebe a 18ª edição do Parque Aberto, um programa gratuito que já virou tradição quinzenal por lá. E nesta edição, a música promete ser o ponto alto, com as participações do gaitista Paulo Prot e da cantora capixaba Gavi.

Mas não é só música. O fim de semana também conta com a Feira Curva, reunindo empreendedores locais ligados à economia criativa, além de uma praça de alimentação com food trucks de comidas e bebidas.

O Parque Aberto é mais do que shows e feirinhas: é um ponto de encontro que conecta arte, cultura e diversão para todas as idades, transformando os finais de semana em uma experiência ao ar livre diferente e vibrante.

Destaques do fim de semana

Sábado (13), às 15h: o músico Paulo Prot apresenta “Perâmbula”, show inspirado em seu álbum autoral. Com quarteto formado por guitarra, baixo, bateria e gaita diatônica, o artista mistura música instrumental brasileira, jazz e blues, valorizando a improvisação.

Domingo (14), às 12h30: a cantora capixaba Gavi apresenta repertório de R&B, Black Music e música eletrônica. Desde o lançamento do EP “A Conta-Gotas” (2017), ela vem ganhando destaque em festivais pelo país.

Detalhes e programação

A programação é gratuita e acontece no Parque Cultural Casa do Governador, localizado na Praia da Costa, em Vila Velha.

Sábado (13)

10h: Visita Mediada

13h às 17h: Feira Curva com Capixabinha e Sublimatique

13h às 17h: Praça de Alimentação com Marido Prendado, Sandurritus, Churros 5 Estrelas e Mestra

14h: Oficina “Plantando o Futuro – Implantação de Canteiros Agroflorestais”, conduzida pela educadora Juliana Galvão

15h: show de Paulo Prot Quarteto Domingo (14)

8h às 15h: Feira Curva com Capixabinha e Sublimatique

8h às 15h: Praça de Alimentação com Marido Prendado, Sandurritus, Churros 5 Estrelas, Le Bolitto, Mestra, A Fábrica e PeRRo LoKKo

10h: Visita Mediada

12h30: show de Gavi

Atenção: Os ingressos gratuitos serão disponibilizados serão disponibilizados para a retirada online na plataforma INTI, a partir de meio-dia de segunda-feira (8). Ingressos gratuitos no link: https://parqueculturalcasadogovernador.byinti.com/#/ticket/.

Orientações para os visitantes

Para preservar o espaço e garantir a segurança dos visitantes, o parque estabelece algumas regras: não é permitida a entrada com bebidas alcoólicas, nem alimentar animais, retirar plantas, usar biquíni ou sunga. Bicicletas são liberadas, mas não podem ser pedaladas dentro da área, e cães são bem-vindos, desde que com coleira. Há fumódromo sinalizado e a área da praia é de acesso restrito.



