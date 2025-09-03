Entrada gratuita

Falamansa anima público no final de concurso de quadrilha da Serra

Grandes clássicos do forró e do baião estão programados para alegrar o público neste fim de sema

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 18:50

Falamansa promete agitar final de concurso de quadrilha na Serra Crédito: Reprodução/Instagram/@bandafalamansa/@oleonardorochaa

A banda Falamansa é a grande atração da final do concurso estadual de quadrilhas, o Serraiá Supermercados BH, que acontece entre os dias 5 e 7 de setembro. A festa será na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, e tem entrada gratuita.

Ao todo, seis quadrilhas foram classificadas para a final: Disse Me Disse, Abrashow, Matuta Moderna, Império Junino, Flor de Lis e Família Buscapé.

O grupo de forró sobe ao palco na sexta-feira (5), às 21h, no primeiro dia da final do concurso de quadrilha. No repertório, os músicos Tato, Dezinho, Alemão e Valdir prometem cantar os principais hits da banda como Xote dos Milagres, Oh! Chuva, Xote da Alegria e Rindo à Toa.

Durante os três dias de evento, o público poderá se encantar com figurinos coloridos, coreografias criativas e enredos emocionantes que desafiarão os jurados. A festa também terá barracas de comidas típicas, atrações musicais, espaços para crianças e muito forró.

Confira a seguir a programação completa

Sexta-feira - 05/09 – 18h30 às 23h

DJ Fabricio Bravim, Forró Raiz e Falamansa Sábado - 06/09 – 17h50 às 00h

DJ Fabricio Bravim e Concurso de Quadrilhas Domingo 07/09 – 16h20 às 21h

DJ Fabricio Bravim, Banda da Flor, Leo Lima, desfile da vencedora e Forró Sinfônico (Mafuá e Orquestra)

