Falamansa anima público no final de concurso de quadrilha da Serra

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 18:50
A banda Falamansa é a grande atração da final do concurso estadual de quadrilhas, o Serraiá Supermercados BH, que acontece entre os dias 5 e 7 de setembro. A festa será na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, e tem entrada gratuita.
Ao todo, seis quadrilhas foram classificadas para a final: Disse Me Disse, Abrashow, Matuta Moderna, Império Junino, Flor de Lis e Família Buscapé.
O grupo de forró sobe ao palco na sexta-feira (5), às 21h, no primeiro dia da final do concurso de quadrilha. No repertório, os músicos Tato, Dezinho, Alemão e Valdir prometem cantar os principais hits da banda como Xote dos Milagres, Oh! Chuva, Xote da Alegria e Rindo à Toa.
Durante os três dias de evento, o público poderá se encantar com figurinos coloridos, coreografias criativas e enredos emocionantes que desafiarão os jurados. A festa também terá barracas de comidas típicas, atrações musicais, espaços para crianças e muito forró.
Sexta-feira - 05/09 – 18h30 às 23h
