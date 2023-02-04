Blocos começam a desfilar na Grande Vitória neste fim de semana, veja programação

Atenção, atenção: o Carnaval 2023 começou! Pode tirar sua fantasia do armário e providenciar o glitter, pois tem programação definida para alguns blocos de rua pela Grande Vitória. Para o primeiro final de semana do mês, quatro grupos já estão "nos conformes". É para anotar na agenda e decidir qual curtir!
A folia começa bem na capital: em Vitória, o bloco Gaylinhas, de Goiabeiras, abre alas neste sábado (4) e começa as festividades carnavalescas. As informações sobre horário e concentração do bloco, porém, ainda não foram definidas pelos organizadores.
No domingo (5), tem duas opções para você curtir. O bloco Origens irá se concentrar em frente ao quiosque K1, na praia de Camburi, às 9h, e desfilar em Jardim da Penha às 10h. No mesmo bairro, o Boêmios do Jardam promove seu esquenta na Praça do EPA, às 10h.
Cariacica também vai dar início à festa de momo neste final de semana. No sábado (4), o bloco Em Cima da Hora desfila pelas ruas do bairro Itanguá, entre 16h e 20h. A concentração será feita na rua Rosilva.
Já no domingo (5), quem assume as ruas do bairro Itacibá é o bloco Bora Lá. A concentração será na rua Itabapoana e o grupo poderá fazer festa entre 16h e 20h.
PROGRAMAÇÃO DE CADA PREFEITURA
A equipe de "HZ" entrou em contato com as prefeituras de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana para saber a programação oficial das cidades. A menos de duas semanas para o feriado oficial, não são todos os municípios que possuem programação completa e definida. Confira, abaixo, a situação em cada cidade:
VITÓRIA
Em nota, a prefeitura de Vitória (PMV) informou que publicou o decreto n° 21.700, no dia 9 de janeiro, que constitui a Comissão de Avaliação dos Desfiles de Blocos de Rua para organizar as apresentações que vão rolar na cidade. Os blocos podem ser realizados nos bairros da capital até o dia 12 de março.
Os organizadores, então, devem protocolar uma solicitação junto à Secretaria de Governo, com prazo de antecedência de, no mínimo, 10 dias antes do dia desejado para realizar o desfile.
Segundo a Semc (Secretaria Municipal de Cultura) até o momento 25 blocos protocolaram inscrições, mas a programação definida até o momento é somente para este final de semana.
CARIACICA
A programação do município está praticamente completa e segue até março. Ao todo, 10 blocos desfilarão por nove bairros, sendo eles Itanguá, Itacibá, Nova Brasília, Alto Lage, Santa Luzia, Conjunto Santana, Padre Gabriel, Jardim Campo Grande e Piranema.
Confira a programação já definida para o restante do mês:
- SÁBADO (11/02)
- BLOCO: 705
- BAIRRO: Nova Brasília
- HORÁRIO: 18h às 21h
- CONCENTRAÇÃO: Ponto final do ônibus
- SÁBADO (11/02)
- BLOCO: Carnapiralto pelas Ruas
- BAIRRO: Alto Lage
- HORÁRIO: 17 às 21h
- CONCENTRAÇÃO: Quadra de esportes do bairro
- DOMINGO (12/02)
- BLOCO: Seu Boneco
- BAIRRO: Santa Luzia
- HORÁRIO: 14h às 18h
- CONCENTRAÇÃO: Distribuidora do Léo, na Rod. Gov. José Henrique Sette, GALPÃO 1
- QUINTA (16/02)
- BLOCO: Piradinho do Caps
- BAIRRO: Conjunto Santana
- HORÁRIO: 9h às 13h
- CONCENTRAÇÃO: Estacionamento do Caps
- DOMINGO (19/02)
- BLOCO: Lambe Sal
- BAIRRO: Nova Brasília
- HORÁRIO: 17h às 21h
- CONCENTRAÇÃO: Praça do bairro
- SÁBADO (25/02)
- BLOCO: Tá Lelé, Tá Maluco
- BAIRRO: Padre Gabriel
- HORÁRIO: 15h às 19h
- CONCENTRAÇÃO: Praça do bairro
- DOMINGO (5/03)
- BLOCO: Me Libera, Nega
- BAIRRO: Jardim Campo Grande
- HORÁRIO: 15h às 19h
- CONCENTRAÇÃO: Rua Minas Gerais
- DOMINGO (12/03)
- BLOCO: Das Virgens
- BAIRRO: Piranema
- HORÁRIO: 16h às 20h
- CONCENTRAÇÃO: Rua Vicente Santório Fantini
VIANA
Para o CarnaViana 2023, a prefeitura preparou uma festa com muito MPB, pagode e chorinho. As atrações começam nos dias 11 e 12 de fevereiro, em Viana Sede. A programação promete animar os dois dias de festa na Praça Expedicionário Jerônimo Leite.
Confira:
- SÁBADO (11/02)
- 16h: Banda Raízes do Carnaval
- 18h: Grupo + Em Conta
- 20h30: Leley do Cavaco
- 22h: Cheiro Moreno
- DOMINGO (12/02)
- 16h: Recordar é viver!
- 16h às 17h: Matinê com Academia dos Sonhos e Bloco da Biblioteca
- 18h: Grupo Gigante pela Própria Natureza
- 20h30: Serginho Black e Banda
- 22h: Andrea Nery
VILA VELHA
A prefeitura respondeu à demanda de "HZ" com uma nota informando que os "planejamento e regramentos do Carnaval de Vila Velha ainda estão em fase de desenvolvimento por um grupo de trabalho envolvendo várias secretarias municipais".
Ainda na nota, a PMVV comunicou que 17 blocos se inscreveram na Comissão Municipal de Eventos e que, em breve, vai divulgar mais informações sobre solicitações aprovadas e programação oficial.
SERRA
O município respondeu à equipe de "HZ", afirmando que a Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer vai fechar a programação até o começo da próxima semana.