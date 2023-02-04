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Carnaval 2023

Blocos começam a desfilar na Grande Vitória neste fim de semana, veja programação

Dando início às festividades de momo, prefeituras divulgaram grupos confirmados para o primeiro final de semana de fevereiro
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 04 de Fevereiro de 2023 às 06:00

Bloco Boêmios do Jardam, em 2019, em Jardim da Penha
Bloco Boêmios do Jardam vai desfilar pelas ruas de Jardim da Penha, em Vitória Crédito: Instagram/@boemios_do_jardam
Atenção, atenção: o Carnaval 2023 começou! Pode tirar sua fantasia do armário e providenciar o glitter, pois tem programação definida para alguns blocos de rua pela Grande Vitória. Para o primeiro final de semana do mês, quatro grupos já estão "nos conformes". É para anotar na agenda e decidir qual curtir!
A folia começa bem na capital: em Vitória, o bloco Gaylinhas, de Goiabeiras, abre alas neste sábado (4) e começa as festividades carnavalescas. As informações sobre horário e concentração do bloco, porém, ainda não foram definidas pelos organizadores.
No domingo (5), tem duas opções para você curtir. O bloco Origens irá se concentrar em frente ao quiosque K1, na praia de Camburi, às 9h, e desfilar em Jardim da Penha às 10h. No mesmo bairro, o Boêmios do Jardam promove seu esquenta na Praça do EPA, às 10h.
Cariacica também vai dar início à festa de momo neste final de semana. No sábado (4), o bloco Em Cima da Hora desfila pelas ruas do bairro Itanguá, entre 16h e 20h. A concentração será feita na rua Rosilva.
Já no domingo (5), quem assume as ruas do bairro Itacibá é o bloco Bora Lá. A concentração será na rua Itabapoana e o grupo poderá fazer festa entre 16h e 20h.

PROGRAMAÇÃO DE CADA PREFEITURA

A equipe de "HZ" entrou em contato com as prefeituras de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana para saber a programação oficial das cidades. A menos de duas semanas para o feriado oficial, não são todos os municípios que possuem programação completa e definida. Confira, abaixo, a situação em cada cidade:

VITÓRIA

Em nota, a prefeitura de Vitória (PMV) informou que publicou o decreto n° 21.700, no dia 9 de janeiro, que constitui a Comissão de Avaliação dos Desfiles de Blocos de Rua para organizar as apresentações que vão rolar na cidade. Os blocos podem ser realizados nos bairros da capital até o dia 12 de março. 
Os organizadores, então, devem protocolar uma solicitação junto à Secretaria de Governo, com prazo de antecedência de, no mínimo, 10 dias antes do dia desejado para realizar o desfile.
Segundo a Semc (Secretaria Municipal de Cultura) até o momento 25 blocos protocolaram inscrições, mas a programação definida até o momento é somente para este final de semana.

CARIACICA

A programação do município está praticamente completa e segue até março. Ao todo, 10 blocos desfilarão por nove bairros, sendo eles Itanguá, Itacibá, Nova Brasília, Alto Lage, Santa Luzia, Conjunto Santana, Padre Gabriel, Jardim Campo Grande e Piranema.
Confira a programação já definida para o restante do mês:
  • SÁBADO (11/02)
  • BLOCO: 705
  • BAIRRO: Nova Brasília
  • HORÁRIO: 18h às 21h
  • CONCENTRAÇÃO:  Ponto final do ônibus
  • SÁBADO (11/02)
  • BLOCO: Carnapiralto pelas Ruas
  • BAIRRO: Alto Lage
  • HORÁRIO: 17 às 21h
  • CONCENTRAÇÃO: Quadra de esportes do bairro
  • DOMINGO (12/02)
  • BLOCO: Seu Boneco
  • BAIRRO: Santa Luzia
  • HORÁRIO: 14h às 18h
  • CONCENTRAÇÃO: Distribuidora do Léo, na Rod. Gov. José Henrique Sette, GALPÃO 1
  • QUINTA (16/02)
  • BLOCO: Piradinho do Caps
  • BAIRRO: Conjunto Santana
  • HORÁRIO: 9h às 13h
  • CONCENTRAÇÃO: Estacionamento do Caps
  • DOMINGO (19/02)
  • BLOCO: Lambe Sal
  • BAIRRO: Nova Brasília
  • HORÁRIO: 17h às 21h
  • CONCENTRAÇÃO: Praça do bairro
  • SÁBADO (25/02)
  • BLOCO: Tá Lelé, Tá Maluco
  • BAIRRO: Padre Gabriel
  • HORÁRIO: 15h às 19h
  • CONCENTRAÇÃO: Praça do bairro
  • DOMINGO (5/03)
  • BLOCO: Me Libera, Nega
  • BAIRRO: Jardim Campo Grande
  • HORÁRIO: 15h às 19h
  • CONCENTRAÇÃO: Rua Minas Gerais
  • DOMINGO (12/03)
  • BLOCO: Das Virgens
  • BAIRRO: Piranema
  • HORÁRIO: 16h às 20h
  • CONCENTRAÇÃO: Rua Vicente Santório Fantini

VIANA

Para o CarnaViana 2023, a prefeitura preparou uma festa com muito MPB, pagode e chorinho. As atrações começam nos dias 11 e 12 de fevereiro, em Viana Sede. A programação promete animar os dois dias de festa na Praça Expedicionário Jerônimo Leite
Confira:
  • SÁBADO (11/02)
  • 16h: Banda Raízes do Carnaval
  • 18h: Grupo + Em Conta
  • 20h30: Leley do Cavaco
  • 22h: Cheiro Moreno
  • DOMINGO (12/02)
  • 16h: Recordar é viver!
  • 16h às 17h: Matinê com Academia dos Sonhos e Bloco da Biblioteca
  • 18h: Grupo Gigante pela Própria Natureza
  • 20h30: Serginho Black e Banda
  • 22h: Andrea Nery

VILA VELHA

A prefeitura respondeu à demanda de "HZ" com uma nota informando que os "planejamento e regramentos do Carnaval de Vila Velha ainda estão em fase de desenvolvimento por um grupo de trabalho envolvendo várias secretarias municipais".
Ainda na nota, a PMVV comunicou que 17 blocos se inscreveram na Comissão Municipal de Eventos e que, em breve, vai divulgar mais informações sobre solicitações aprovadas e programação oficial.

SERRA

O município respondeu à equipe de "HZ", afirmando que a Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer vai fechar a programação até o começo da próxima semana.

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