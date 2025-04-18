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10 dicas para aproveitar o feriado da Semana Santa no Espírito Santo

Tradições religiosas, gastronomia típica e aventuras ao ar livre estão entre as atrações para aproveitar a Semana Santa capixaba
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 18 de Abril de 2025 às 09:01

Uma dica de passeio é a chalana da Lagoa Juara, em Jacaraípe
Uma dica de passeio é a chalana da Lagoa Juara, em Jacaraípe Crédito: Ramon Porto
Com paisagens deslumbrantes, tradições culturais marcantes e uma programação que agrada tanto os aventureiros quanto quem prefere o sossego, o Espírito Santo é o destino certo para curtir o feriado da Semana Santa.
O estado oferece experiências que vão da fé à diversão, com alternativas para todos os bolsos - e até mesmo para os dias de chuva. Seja capixaba ou turista, prepare o roteiro: listamos 10 dicas imperdíveis para você curtir o feriadão. Confira!

1 - Corrida da Penha

Se a ideia é unir fé, saúde e um pouco de desafio no feriado da Semana Santa, a dica é acordar cedo no domingo e participar da Corrida da Penha, em Vila Velha. O evento, que antecede a Festa da Padroeira do Espírito Santo, mistura devoção e esporte em um percurso considerável. Mesmo para quem não vai correr, vale acompanhar o trajeto e se emocionar com a energia contagiante dessa experiência única.
Corrida da Penha
A Corrida da Penha acontece em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

2 - Museus e espaços culturais

A Grande Vitória conta com ótimas opções de lazer em locais cobertos - caso chova no feriadão. Entre os destaques, o Palácio Anchieta, que tem tour agendada pelo espaço, o Museu Capixaba do Negro (Mucane), em Vitória, e o Museu Homero Massena, em Vila Velha, com exposições interativas e programações especiais para o feriado.
Fachada do Palácio Anchieta, em Vitória
O Palácio Anchieta tem tour agendada para quem quer visitar Crédito: Hélio Filho

3 - Trilhas, mirantes e natureza no Mestre Álvaro

Quem curte ecoturismo pode aproveitar a manhã para subir o Mestre Álvaro, na Serra. A trilha é desafiadora, mas a vista do topo compensa o esforço. Leve água, protetor solar e vá cedo para evitar o calor intenso. Ideal para grupos de amigos ou famílias com espírito aventureiro, as trilhas do Mestre Álvaro devem ser realizadas com guias de turismo.
Que tal curtir as quedas d'água e piscinas naturais do Mestre Álvaro, na Serra?
Que tal curtir as quedas d'água e piscinas naturais do Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Samy Ferreira/TV Gazeta

4 - Festival da Torta Capixaba

Para quem busca boa gastronomia e tradição, o Festival da Torta Capixaba na Ilha das Caieiras é uma boa pedida. O evento, que começa na quinta-feira (17) e vai até o Domingo de Páscoa (20), terá opções a partir de R$ 20. Bobó de camarão, moqueca de peixe e pastel de siri também serão vendidos no local. O festival vai acontecer das 9h30 às 18h nos quatro dias.
Festival da Torta Capixaba na Ilha das Caieiras, em Vitória
Festival da Torta Capixaba na Ilha das Caieiras, em Vitória Crédito: Leonardo Silveira/PMV

5 - Stand up paddle na Praia da Costa

Se fizer nos dias de folga, aproveite a manhã de domingo para uma remada de stand up paddle na Praia da Costa, em Vila Velha. Há diversas barracas que alugam o equipamento, além de quiosques com água de coco e petiscos. Uma ótima pedida para famílias e casais.
Praia da Costa é eleita como a mais bonita da Grande Vitória
Praia da Costa é eleita como a mais bonita da Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

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6 - Artesanato e café colonial em Domingos Martins

A charmosa cidade serrana é perfeita para um bate e volta - mesmo com chuva. Em Domingos Martins, é possível encontrar lojinhas de artesanato, cafeterias, além de trilhas leves e clima ameno. No sábado, aproveite o dia para um café colonial com vista para as montanhas de Pedra Azul.
Pedra Estadual da Pedra Azul
Pedra Estadual da Pedra Azul Crédito: Crédito: Palê Zuppani

7 - Trilha sonora capixaba no seu feriado

Monte sua playlist com artistas capixabas como Silva, Luiza Dutra, Amaro Lima, Zé Maholics, Macucos, Bero Costa, Lukão DJ, Budah, Renan, Alemão do Forró, Maré Tardia, Luiza Andrade e muito mais. Músicas que combinam com estrada, praia ou relaxamento no campo, e ajudam a entrar no clima leve que o feriado pede. Veja mais lançamentos no “Tocou, Pocou", de HZ.

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Conheça o “Tocou, Pocou”, quadro musical de HZ para músicos e lançamentos capixabas

Tocou, Pocou: Vitu feat. Luiza Dutra, Marcos Almeida, Felipe Peó e Perigato

Luiza Dutra, Alemão do Forró e Budah são alguns nomes que já passaram pelo
Luiza Dutra, Alemão do Forró e Budah são alguns nomes que já passaram pelo "Tocou, Pocou" Crédito: Reprodução/Divulgação/Instagram/@alemaodoforro/@budah/@luizadutra/@ingridwelida

8 - Passeio em Meaípe com almoço típico capixaba

Meaípe, em Guarapari, combina tranquilidade, belas praias e ótimos restaurantes. Aproveite para almoçar a tradicional moqueca capixaba acompanhada de pirão, arroz e banana-da-terra frita. Por sinal, um dos pontos altos é o tradicional bolinho de aipim . A dica é chegar cedo para pegar mesa com vista para o mar.
Bolinho de aipim de Meaípe, em Guarapari
Bolinho de aipim de Meaípe, em Guarapari Crédito: Reprodução/TV Gazeta

9 - Chalana na Lagoa Juara, em Jacaraípe

A chalana da Lagoa Juara está fazendo o maior sucesso. A iniciativa visa fomentar o turismo local, gerar renda e oferecer uma experiência acessível, educativa e ecológica. O passeio - que custa R$ 15,00 - dura cerca de 40 minutos e explora diversos pontos da lagoa.
Uma dica de passeio é a chalana da Lagoa Juara, em Jacaraípe
Uma dica de passeio é a chalana da Lagoa Juara, em Jacaraípe Crédito: Ramon Porto

10 - Visita ao Mosteiro Zen Morro da Vargem (Ibiraçu)

Situado a cerca de 70 km de Vitória, o mosteiro está inserido em uma área de 150 hectares de Mata Atlântica restaurada. Além de ser um espaço de prática budista, o local é um exemplo de preservação ambiental, com projetos de reflorestamento e educação ecológica. ​
Na entrada do mosteiro, está a estátua do Grande Buda de Ibiraçu, com 35 metros de altura, sendo a maior do tipo no Ocidente. Inaugurada em 2021, a estátua é feita de aço, ferro e concreto, e representa o Buda sentado sobre uma flor de lótus. Ao redor, há outras 15 estátuas meditativas de 2,5 metros cada.
Buda de Ibiraçu, localizado no Mosteiro Zen Budista, às margens da BR 101
Buda de Ibiraçu, localizado no Mosteiro Zen Budista, às margens da BR 101 Crédito: Ricardo Medeiros

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