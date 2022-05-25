Veja quando serão os próximos eclipses de 2022

Acabamos de viver dois eclipses com pouco mais de duas semanas de diferença e, como todo eclipses, seus efeitos podem seguir repercutindo em nossas vidas por até seis meses. Quando o período estiver encerrando, virão mais dois. Veja a seguir quando serão os próximos eclipses de 2022 e como se preparar.
DATAS DOS PRÓXIMOS ECLIPSES DE 2022
São quatro eclipses neste ano: dois eclipses solar e dois lunares todos no eixo astrológico de Touro-Escorpião. Os dois que já aconteceram e seus significados:
AS DATAS DOS DOIS PRÓXIMOS ECLIPSES DE 2022 SÃO:
- 25 de outubro: Eclipse Solar em em Escorpião, às 7h48min
- 8 de novembro: Eclipse Lunar em Touro, às 8h02
COMO SE PREPARAR PARA OS ECLIPSES
Como o eclipse pode estar ligado a inícios de situações de crise, o fenômeno pode ser potencialmente complicado para circunstâncias que envolvam algum tipo de dependência.
Por isso, o período de um eclipse (algumas semanas antes e até seis meses depois) pede mais cuidado. Astrologicamente, sugere-se que comportamentos imprudentes sejam evitados e a busca por terapia é recomendada.
- No eclipse solar, a Lua (representa o passado) se sobrepõe ao Sol (futuro), por isto eclipses solares podem trazer um retorno do passado.
- No eclipse lunar, a Lua é eclipsada, por isso o passado e o sentido de segurança podem ficar mais precários nessa fase.
PREVISÕES PARA OS ECLIPSES
Cada eclipse também destaca temáticas importantes em uma área específica na vida de cada pessoa. A área afetada depende da casa astrológica que será destacada no seu Mapa Astral durante o eclipse – e ela muda a cada fenômeno.
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