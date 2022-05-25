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Astrologia

Veja quando serão os próximos eclipses de 2022

Teremos mais dois eclipses neste ano; saiba como se preparar
Personare

Personare

Publicado em 25 de Maio de 2022 às 07:00

Veja quando serão os próximos eclipses de 2022
Crédito: Personare
Acabamos de viver dois eclipses com pouco mais de duas semanas de diferença e, como todo eclipses, seus efeitos podem seguir repercutindo em nossas vidas por até seis meses. Quando o período estiver encerrando, virão mais dois. Veja a seguir quando serão os próximos eclipses de 2022 e como se preparar.
Não deixe de acompanhar aqui o seu Horóscopo Personalizado e entender o que segue repercutindo na sua vida em relação aos trânsitos astrológicos atuais.

DATAS DOS PRÓXIMOS ECLIPSES DE 2022

São quatro eclipses neste ano: dois eclipses solar e dois lunares todos no eixo astrológico de Touro-Escorpião. Os dois que já aconteceram e seus significados:

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AS DATAS DOS DOIS PRÓXIMOS ECLIPSES DE 2022 SÃO:

  • 25 de outubro: Eclipse Solar em em Escorpião, às 7h48min

  • 8 de novembro: Eclipse Lunar em Touro, às 8h02
Segundo a astróloga do Personare Vanessa Tuleski, os eclipses nestes dois signos mexem bastante com a economia e aquilo que se pensava ser estável (Touro), e trazem à tona mais intensidade (Escorpião), tanto no âmbito coletivo, como pessoal.

COMO SE PREPARAR PARA OS ECLIPSES

Como o eclipse pode estar ligado a inícios de situações de crise, o fenômeno pode ser potencialmente complicado para circunstâncias que envolvam algum tipo de dependência.
Por isso, o período de um eclipse (algumas semanas antes e até seis meses depois) pede mais cuidado. Astrologicamente, sugere-se que comportamentos imprudentes sejam evitados e a busca por terapia é recomendada.
Há diferença entre eclipse lunar e solar (entenda mais aqui). Para se preparar para cada fenômeno, é importante entender que:
  • No  eclipse solar, a Lua (representa o passado) se sobrepõe ao Sol (futuro), por isto eclipses solares podem trazer um retorno do passado.

  • No eclipse lunar, a Lua é eclipsada, por isso o passado e o sentido de segurança podem ficar mais precários nessa fase.

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PREVISÕES PARA OS ECLIPSES

Cada eclipse também destaca temáticas importantes em uma área específica na vida de cada pessoa. A área afetada depende da casa astrológica que será destacada no seu Mapa Astral durante o eclipse – e ela muda a cada fenômeno.
Por isso, veja aqui no mapa do céu do Personare qual é a área da sua vida que ganhou relevância no último eclipse e anote as tendências, para poder acompanhar até novembro ou um novo eclipse.
A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e [email protected]

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