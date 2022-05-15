Eclipse de 16/5 e a pandemia: novas restrições podem estar a caminho Crédito: Personare

O segundo eclipse de 2022 ocorre nesta segunda-feira, 16 de maio de 2022. Será um Eclipse Lunar total no signo de Escorpião, formando a espetacular Lua de Sangue. Eclipses tradicionalmente estão ligados a início de crises, mas este em especial traz preocupações em relação à pandemia no Brasil.

ECLIPSE DE 16/5 E A PANDEMIA

A relação entre o eclipse de 16/5 e a pandemia surge porque no mapa do eclipse do Brasil as Casa 3, 9 e 12 estão enfatizadas, pois é onde ocorre a tensa Quadratura em T, com Saturno na ponta do T e Sol e Lua opostos.

Ou seja, a análise do eclipse aponta para uma possível necessidade de retomar medidas de proteção para frear uma retomada do contágio, como por uma nova variante do coronavírus, já que as restrições mais severas já foram removidas em quase todo o país.

Vamos acompanhar para ver se essa vai ser uma forma de vivenciar e manifestar esse Saturno em Aquário na Casa 12 em quadratura com o eixo do eclipse lunar em Escorpião. Se você quiser ver como os trânsitos vão repercutir na sua vida, acompanhe aqui o seu Horóscopo Personalizado.

Yub Miranda - Numerólogo, astrólogo e tarólogo. Formado em Filosofia pela PUC/MG (1996-1999), desde pequeno é empenhado em compreender a alma humana. Sua busca por encontrar sentido na vida ficou muito intensa a partir dos seus 19 anos, quando peregrinou por diversas religiões, grupos espiritualistas e crenças.

Sempre gostou muito de escrever. É uma forma de transmitir o que pesquisa, experimenta e compreende. Publicou os ebooks Astrologia para Todos, Saturno: como superar seus medos e realizar seus sonhos, Plutão: da humilhação e impotência aos grandes feitos, Previsões com os 22 Arcanos Maiores do Tarô.