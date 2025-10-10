Horóscopo

Portal 10/10 em 2025: o que esperar deste portal de novos começos e transformação

O Portal 10/10 se abre em 10 de outubro de 2025 trazendo coragem para novos começos. Entenda o significado e veja práticas

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 07:00

Em 10 de outubro de 2025, o Portal 10/10 se abre. Embora não seja tão intenso quanto o Portal 9/9/9, o 10/10 traz a energia de novos inícios, coragem, movimento e transformação — um empurrão certeiro nesta reta final do ano.

O que é o Portal 10/10?

O Portal 10/10 acontece no dia 10 de outubro (mês 10). É chamado de “portal numerológico” porque o dia e o mês trazem o mesmo número, criando uma ressonância energética amplificada.

Quanto mais números se repetem (como aconteceu no Portal 9/9/9, já que 2025 é um Ano Universal 9), mais potente é a energia daquele portal. O 10/10, embora não tenha três repetições, carrega uma força singular: é o portal da coragem para recomeçar.

Os portais de 2025 e onde estamos na linha do tempo

Para entender melhor o momento em que vivemos:

9/9 (setembro) – Portal de encerramento e liberação ✓

10/10 (outubro) – Portal de novos começos e coragem ← estamos aqui

11/11 (novembro) – Portal da intuição e propósito elevado

12/12 (dezembro) – Portal de preparação e síntese

1/1/2026 – O grande portal de 2025, inauguração do Ano Universal 1 (novo ciclo completo de nove anos)

O Portal 10/10 é, portanto, a ponte entre o que foi liberado no 9/9 e os novos caminhos que começarão a se consolidar até 2026.

O que o número 10 representa na Numerologia?

Para entender a força do Portal 10/10, precisamos olhar para os números que o compõem. Segundo o numerólogo Yub Miranda, dois algarismos são fundamentais:

O número 1 é o símbolo do pioneirismo, da iniciativa e da coragem para dar o primeiro passo. É a energia de quem não espera o momento perfeito, mas cria suas próprias oportunidades.

O número 0 representa o potencial ilimitado e a conexão com o divino. Embora não tenha um significado próprio na numerologia tradicional, o 0 é o campo de todas as possibilidades.

Além disso, temos a força do número 10. Quando o 0 acompanha outro número (como em 10, 20, 30…), ele funciona como um amplificador, potencializando as características do número principal.

“Quando a gente repete o 10, a gente tem o 1 enaltecido… O 1 pede coragem e ousadia para desbravar e tomar decisões mesmo com medo. O importante é entrar em ação; pode ser iniciar um novo hábito, fazer o comum de forma incomum”, explica Yub.

Por isso, o 10 é basicamente um 1 turbinado – toda aquela energia de recomeço e ousadia, multiplicada pela força do infinito.

A matemática oculta do Portal 10/10/2025

Quando somamos a data completa do portal, encontramos camadas adicionais de significado:

10 + 10 + 2025 = 2045, então, somamos 2 + 0 + 4 + 5 = 11.

O 11 é um Número Mestre, símbolo de grande potencial espiritual, sensibilidade aguçada e propósito elevado. Ele reforça o simbolismo do número 1, mas adiciona intuição, pensamento elevado e a capacidade de perceber o que está além da lógica racional.

Quando reduzimos ainda mais, temos 1 + 1 = 2.

E aqui está o desafio: o 2 é o número da dualidade, da parceria, mas também da insegurança e do medo. É aquela voz interna que questiona, que vacila, que pede mais garantias antes de agir.

“O 11 dá uma potência enorme ao 1, mas o 2 entra com insegurança e medo. É como se um lado quisesse acelerar e o outro puxasse o freio. Esse vai-não-vai pode virar vacilação e perda de oportunidades“, sugere o numerólogo.

O antídoto: ação consciente, não impulsiva

Segundo o numerólogo, a chave está em agir sem pressa, mas também sem paralisia.

“A dúvida pode dar vontade de chutar o balde’. O ideal é a renovação do 1 com o diálogo do 2. Antes de encerrar um contrato, parceria ou relação, tenta fazer diferente. Se não houver abertura, aí sim pode ser a hora de mais autonomia e um caminho mais autoral”, conclui Yub.

O significado espiritual do Portal 10/10

Para a Mestra Ascensa Joanita Molina, dias de números repetidos funcionam como “portais energéticos” que facilitam o alinhamento de intenções com o universo.

Segundo ela, embora o Portal 9/9/9 tenha sido o mais intenso de 2025, os três portais seguintes (10/10, 11/11 e 12/12) são cruciais porque nos preparam para o grande portal de 1º de janeiro de 2026 – quando iniciaremos um Ano Universal 1, símbolo de renovação completa.

Joanita define o Portal 10/10 como uma “janela cósmica” que ativa oportunidades de mudança e revisão de karmas.

“O 10 carrega uma energia de acerto de contas, fim de ciclo e novo começo. Em 2025, ele traz dinamismo, abertura de caminhos e transformações profundas. É um ótimo momento para novos projetos ou novidades em algo já iniciado”, recomenda ela.

A energia do dia 10 de outubro de 2025

O Portal 10/10 oferece duas oportunidades principais:

1. Liberação do que não serve maisÉ um momento propício para soltar padrões antigos, relações desgastadas, projetos que já cumpriram seu propósito. A energia do 10 ajuda a finalizar ciclos com clareza.

2. Alinhamento de novas intençõesSimultaneamente, o portal facilita o planejamento e a manifestação de novos objetivos. É como se o universo estivesse especialmente receptivo a recalibrar sua rota.

“O fluxo do dia 10/10 pode trazer coragem para mudar e, ao mesmo tempo, trazer à tona questões kármicas para serem resolvidas e ressignificadas, de modo que novos começos se estabeleçam com mais paz e equilíbrio”, afirma Joanita.

Como navegar a intensidade do portal

Como em todo momento de grande energia transformadora, o Portal 10/10 também pode despertar impaciência, irritabilidade ou a tentação de tomar decisões precipitadas.

A chave está em usar essa força para agir com intenção, não por impulso – escolhendo conscientemente onde aplicar essa coragem renovada.

“Para se beneficiar da energia desse portal, será preciso estar consciente de si mesmo e de seu processo atual, aberto às mudanças que precisam ser integradas em sua realidade e preparado para os ajustes kármicos a serem curados”, finaliza Joanita.

Práticas e rituais para o Portal 10/10

Se você quer mergulhar mais profundamente na energia do portal, Joanita Molina sugere algumas práticas energéticas e espirituais para o dia 10 de outubro:

Banho de ervas: prepare um banho com arruda (proteção), cavalinha (renovação) e alecrim (clareza mental). Após o banho comum, jogue a infusão do pescoço para baixo, mentalizando a liberação do que não serve mais.

Meditações de libertação e desapego: dedique 15-20 minutos para uma meditação focada em cortar laços kármicos que não servem mais ao seu crescimento. Visualize cordões sendo dissolvidos com luz violeta.

Trabalho com os karmas: corte de laços karmicos, renegociação kármica e ressignificação karmica.

Canalização para novos começos: após a limpeza, faça uma meditação de manifestação: visualize claramente o que deseja construir nos próximos meses. Sinta como se já fosse real.

Meditação guiada de Limpeza Energética

Para aprofundar sua prática no Portal 10/10, experimente a Meditação de Limpeza Energética conduzida pela Carol Senna.

Ela combina exercícios de respiração do yoga (pranayamas), visualização ativa, técnicas de Reiki e momentos de silêncio para preparar seu campo energético para novos começos.

Sessão Ascensional do Portal 10/10

Participe da Sessão Ascensional do Portal 10/10 de 2025, no dia 10 de outubro, com a Mestra Joanita Molina. Uma oportunidade de sintonizar coletivamente nessa energia e canalizá-la para o melhor do seu momento atual.

Reflexão final: a coragem de recomeçar

O Portal 10/10 não é sobre mudanças dramáticas ou rupturas impulsivas. É sobre a coragem de olhar honestamente para onde você está e escolher conscientemente o próximo passo – mesmo que seja pequeno, mesmo que ainda haja medo.

É sobre renovar antes de desistir. Dialogar antes de romper. Testar antes de concluir.

E se, depois de tudo isso, o caminho for realmente outro, que você tenha a clareza e a autorresponsabilidade para trilhá-lo com integridade.

O Portal 10/10 abre uma janela. Cabe a você decidir o que atravessa por ela.

